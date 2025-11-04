మీరు గోంగూర ప్రియులైతే! - వేడి వేడి అన్నంలోకి స్పైసీగా ఇలా చేసుకోండి!
ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా "సీజనల్ పచ్చడి" ఇది - అన్నంలోకి కమ్మగా, పుల్లగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 5:32 PM IST
GONGURA Palli pachadi : గోంగూర పచ్చడి టేస్ట్ గురించి ఎంత చెప్పుకొన్నా తక్కువే అన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఈ కార్తీకంలో పుల్లగా, కమ్మగా సాత్వికాహారం తినాలంటే గోంగూర బెస్ట్ ఆప్షన్. అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకుని వేడి వేడి అన్నంలోకి కాస్త స్పైసీగా తింటుంటే "ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికెరా" అంటూ మనసు పాడక తప్పదు. మీరు గోంగూర ప్రియులైతే ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి.
"అనపకాయ చల్లపులుసు" - సాత్వికాహారం కోరుకునే వారికి బెస్ట్ రెసిపీ!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పల్లీలు - అర కప్పు
- ఎండుమిర్చి - 10
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 4
- గోంగూర - 2 పెద్ద కట్టలు
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఉల్లిపాయ - 1 (ఆప్షనల్)
- వెల్లుల్లి - 3 (ఆప్షనల్)
పోపు కోసం :
- నూనె - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - అర స్పూన్
- పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఎండుమిర్చి - 1
తయారీ విధానం ;
- ముందుగా స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె, పల్లీలు వేసుకుని సగానికి పైగా వేయించాక ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, జీలకర్ర వేసి సన్నటి మంటపై కలుపుతూ వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఘాటుకు తగ్గట్లుగా పచ్చిమిర్చి వేసి రంగు మారే వరకు వేయించాలి. బాగా వేగిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- మరి కొద్దిగా నూనె వేసుకుని గోంగూర, చింతపండు వేసుకోవాలి. కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు మిక్సీ జార్లో ముందుగా ఉడికించుకున్న పల్లీలు, ధనియాల మిశ్రమాన్ని వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకుని మరో సారి మిక్సీ పట్టుకున్నాక ఉడికించుకుని చల్లార్చుకున్న గోంగూర, చింతపండు మిశ్రమాన్ని కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ సమయంలో మిక్సీ కంటే రోట్లో వేసుకుని దంచుకుంటే పచ్చడి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ చట్నీలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వేయడం లేదు. కానీ మీకు ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి ఇష్టం ఉంటే కచ్చా పచ్చగా దంచుకుని ఈ సమయంలో పచ్చడిలో కలుపుకోవచ్చు.
- ఇలా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిని పోపు లేకుండా కూడా తినేయొచ్చు. మీరు అవసరం అనుకుంటే పోపు పెట్టుకోవచ్చు.
పోపు కోసం :
- చిన్న కడాయిలో నూనె వేసుకుని ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, పచ్చి శనగపప్పు, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న గోంగూర పచ్చడిలో కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. గోంగూర పచ్చడిలోకి నూనె కాస్త ఎక్కువగా పడుతుంది. కాబట్టి పోపులో 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుంటే బాగుంటుంది.
గుంటూర్ స్పెషల్ "మాల్పూరి" - ఈ పద్ధతిని పాటిస్తే పర్ఫెక్ట్గా చేయొచ్చు!
పొడి పొడిగా కమ్మని "దొండకాయ ఫ్రై" - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!