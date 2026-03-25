ETV Bharat / offbeat

గోధుమ పిండితో "క్రిస్పీ అట్లు" - నిమిషాల్లోనే సిద్ధం!

- ఎంతో రుచికరంగా గోధుమ అట్లు - కోరుకోగానే తయారు చేసుకోవచ్చు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 25, 2026 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Wheat Atlu : గోధుమ పిండితో చపాతీలు తయారు చేసుకోవడం అందరికీ తెలుసు. కానీ, అట్లు వేసుకోవడం మాత్రం కొందరికే తెలుసు. ఇందులోనూ క్రిస్పీ క్రిస్పీగా రవ్వ దోశ మాదిరిగా అట్లు వేసుకోవడం అతి తక్కువ మందికే తెలుసు. అందుకే మీ కోసం ఈ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం.

ఈ గోధుమ అట్లు చాలా బాగుంటాయి. సాధారణంగా గోధుమ పిండిని నీటితో మిక్స్ చేసి మెత్తని అట్లుగా వేస్తారు. కానీ, ఇప్పుడు చెప్పే పద్ధతిలో ప్రిపేర్ చేస్తే క్రిస్పీగా వేసుకోవచ్చు. ఈ రెసిపీ టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా.. ఈజీగా కూడా ఉంటుంది. చపాతీలు చేయడానికి పట్టే సమయంలో సగం సమయం కూడా పట్టదు! ఎవ్వరైనా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ అట్లు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.


కావాల్సిన పదార్థాలు :

గోధుమ

బియ్యం పిండి

బొంబాయి రవ్వ

పుల్లటి మజ్జిగ

అర స్పూన్ ఆవాలు

ఐదారు పచ్చి మిర్చీ

రెండు రెమ్మల కరివేపాకు

రెండు చిటికెళ్ల ఇంగువ

తయారీ విధానం :

స్టౌ ఆన్​ చేసుకొని పాన్​ పెట్టి, అందులో కాస్త ఆయిల్​ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత అర స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి

అవి వేగిన తర్వాత సన్నగా కట్​ చేసుకున్న పచ్చి మిర్చీ వేసుకోవాలి

పచ్చి మిర్చీ కూడా వేగిన తర్వాత రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకోవాలి

తర్వాత రెండు చిటికెళ్ల ఇంగువ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి

తాలింపు సరిగ్గా వేగిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి

ఇందులో కొన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు దాంట్లో గోధుమ పిండి వేసుకోవాలి

కప్పు గోధుమ పిండిని తీసుకుంటే అందులో 80 శాతం మాత్రమే వేయాలి. మరో 10 శాతం బియ్యం పిండి, ఇంకో 10 శాతం బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలి

ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమం మొత్తం కలిసిపోయేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి

ఇందులో కాస్త పుల్లగా ఉన్న మజ్జిగ పోసుకోవాలి. అట్లు వేసుకోవడానికి ఎంత కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలో, అలా పిండిని తయారు చేసుకోవాలి

పిండి కలుపుతున్నప్పుడు ఉండలు లేకుండా చక్కగా కలుపుకోవాలి. సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి

ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, వేడెక్కిన తర్వాత అట్టు పోసుకోవాలి. నాన్​ స్టిక్​ పాన్ అయితే ముందుగా పాన్​ పైన ఆయిల్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అట్టు వేసిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి

పైనుంచి మూత పెట్టి ఒకవైపు చక్కగా కాలేంత వరకు కుక్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెండో వైపునకు తిప్పుకొని కుక్ చేసుకోవాలి

అంతే, అద్దిరిపోయే గోధుమ అట్లు నిమిషాల్లో సిద్ధమైపోతాయి. చపాతీలకు బదులుగా ఇవే చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

వర్కింగ్ ఉమెన్ కు ఇవి మంచి ఆప్షన్. టిఫెన్ లో దోశలకు బదులుగా వీటిని ట్రై చేయొచ్చు. లేదా డిన్నర్​లో చపాతీల స్థానంలో వీటిని వేసుకోవచ్చు. పని ఈజీగా అయిపోతుంది. చాలా టైమ్ మిగులుతుంది.

మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వీటిని పిల్లలు ఒకటికి రెండు తింటారు.

TAGGED:

GODHUMA PINDI ATLU
HOW TO MAKE ATLU
CHAPATI
WHEAT FLOUR ATLU
WHEAT ATLU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.