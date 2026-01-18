ఎన్నడూ తినని రుచిలో "వెల్లుల్లి పచ్చడి" - పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
వెల్లుల్లితో సింపుల్గా చేసుకునే పచ్చడి రెసిపీ - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్భుతమే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 5:06 PM IST
Vellulli Pachadi in Telugu : భోజనంలోకి కొందరు పచ్చళ్లనే ఎక్కువగా తినేందుకు ఇష్టపడతారు. అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల పచ్చడి రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇవి ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ ఒకేలా తినాలన్నా ఎవరికైనా నచ్చదు. అందుకే ఈసారి కాస్త వెరైటీగా వెల్లుల్లి పచ్చడి చేసి చూడండి. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్స్టంట్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేశారంటే ఎన్నడూ తినని సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇది వేడివేడి అన్నంలోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. అంతెేకాక నాలుగు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఇక లేట్ చేయకుండా వెల్లుల్లి పచ్చడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 100 గ్రాములు
- చింతపండు - 100 గ్రాములు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- మెంతి పొడి - 1 టీ స్పూన్
- ఆవపొడి - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో 100 గ్రాముల పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే మరో గిన్నెలో 100 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా వేడి నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చింతపండును పిండి గుజ్జు తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించాలి. అనంతరం వెల్లుల్లి ముక్కలను ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే పాన్లో 100 గ్రాముల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి. ఇందులో చింతపండు గుజ్జు వేసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- చింతపండు గుజ్జు ఉడికిన అనంతరం అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. ఇందులోనే ఫ్రై చేసుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో వెల్లుల్లి చింతపండు మిశ్రమం వేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ మెంతి పొడి, ఒక టీ స్పూన్ ఆవపొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే నోరూరించే వెల్లుల్లి పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!
- ఈ పచ్చడిని గ్లాస్ జార్లో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే నాలుగు నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగానే తింటారు!
