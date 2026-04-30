ఫాస్ట్ ఫుడ్ స్టైల్లో "గార్లిక్ ఫ్రైడ్ రైస్" - ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి!
- చాలా టేస్టీగా, చాలా హెల్దీగా ఈ రెసిపీని తయారు చేయండి - పిల్లలు ఒకటికి రెండు ప్లేట్లు లాగిస్తారు!
Garlic Fried Rice (ETV Abhiruchi)
Published : April 30, 2026 at 12:02 PM IST
Garlic Fried Rice : సాయంత్రం వేళ యూత్ కోరుకునే స్ట్రీట్ ఫుడ్లో తప్పకుండా ఫ్రైడ్ రైస్ టాప్లోనే ఉంటుంది. ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో మెజారిటీ ఆర్డర్స్ కూడా ఫ్రైడ్ రైస్ కే ఉంటాయి. అయితే, అలాంటి ఐటమ్ ను ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే ఎందుకో సరిగ్గా కుదరదు. ఎందుకంటే అందులో రకరకాల సాస్ లు వేస్తారు. అవి రుచిని ఇస్తాయి కానీ ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. అందుకే, మీకోసం ఓ సూపర్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే గార్లిక్ ఫ్రైడ్ రైస్. దీన్ని మీరు ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉడికించిన బాస్మతి - 1 కప్పు
- వెల్లుల్లి - 10
- మిరియాలు - 10
- కరివేపాకు - 5 రెమ్మలు
- టమాటా ప్యూరీ - అర కప్పు
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - స్పూన్
- తరిగిన ఉల్లిపాయలు - అర కప్పు
- జీడిపప్పులు - 10
- పసుపు - అర స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బాస్మతి బియ్యంతో అన్నం కుక్ చేసుకోవాలి. అన్నం మరీ ముద్దలాగా కాకుండా చూసుకోవాలి. ఫ్రైడ్ రైస్ కోసం తయారు చేసినట్టుగా పుల్లలుగా ఉండేలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- ఈ లోగా రోట్లో ఒక మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి, మిరియాలు, కరివేపాకు రోట్లో వేసుకొని కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం ద్వారా రెసిపీకి చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఈ మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేసుకొని పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత అందులో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకోవాలి. కాసేపు వాటిని వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత కరివేపాకు, పసుపు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు రంగు మారేంత వరకు వేపుకోవాలి
- అనంతరం రోట్లో నూరి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి, మిరియాల మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేయాలి. బాగా వేగనివ్వాలి. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు టమాటా ప్యూరీ వేసుకోవాలి. బాగా పండిన టమాటాలను ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీలో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుంటే ప్యూరీ సిద్ధమవుతుంది. దీన్ని వేసి పచ్చిదనం పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడే ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. అన్నం మొత్తానికి సరిపడా ఉప్పు చెక్ చేసుకొని వేసుకోవాలి
- కాసేపు తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న బాస్మతి అన్నాన్ని వేసుకోవాలి. గిన్నెలోని మిశ్రమం మొత్తం రైస్ కు పట్టేలా గరిటతో మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒకటీ రెండు రెమ్మల కరివేపాకును కూడా వేసుకోవాలి
- అన్నం చక్కగా ఫ్రై అయ్యేలా అటూ ఇటూ కలుపుకుంటూ కుక్ చేసుకొని, ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అనంతరం సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అద్దిరిపోయే వెల్లుల్లి రైస్ సిద్ధమైపోతుంది.
- ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీని అందరూ ఇష్టపడతారు. ఇక పిల్లల గురించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు.
- ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ వైపు వేలు చూపించే పిల్లలకు ఈ రెసిపీ చేసిపెట్టండి. ఇక ఆ మాటే ఎత్తరు! పలురకాల సాస్లతో అన్ హెల్తీగా ఉండే ఫాస్ట్ ఫుడ్ కన్నా, ఇంట్లో చాలా హెల్దీగా అదే రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు
- మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ప్రిపేర్ చేయండి