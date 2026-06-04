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కొలీగ్స్​తో కలివిడిగా ఉండటానికి ఈ టిప్స్​ పనికొస్తాయట! - అవేంటో తెలుసా?

పని ప్రదేశాన్ని ఆనందంగా, ఆహ్లాదంగా మార్చుకుంటేనే ప్రశాంతంగా పనిచేసుకోగలుగుతామంటున్న నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే మరికొన్ని విషయాలు వెల్లడిస్తున్నారు.

How to Make Friends in Office Campus
How to Make Friends in Office Campus (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 5:30 PM IST

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How to Make Friends in Office Campus: ప్రస్తుతం అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ చిన్నదో, పెద్దదో ఏదో ఒక ఉద్యోగం చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇక జాబ్​ కారణంగా రోజులో సగం కంటే ఎక్కువ సమయం ఆఫీస్‌లోనే గడిచిపోతుంది చాలా మందికి. అయితే వర్క్​ చేసేటప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండాలేంటే పని ప్రదేశాన్ని ఆనందంగా, ఆహ్లాదంగా మార్చుకోవాలి. ఎందుకుంటే ఎంత ప్రశాంతంగా ఉండే పనిచేసుకోగలిగితే.. ఆ పనిలో నాణ్యత, ఉత్పాదకతను అందించగలుగుతాం. ఈ క్రమంలోనే ఆఫీస్‌లో సహోద్యోగులతో స్నేహం పెంచుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది: కొంతమంది ఆఫీస్​కు వచ్చాం, వర్క్​ చేసుకున్నాం, వెళ్లాం అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తుంటారు. ఇతరులతో అవసరం లేదన్నట్లుగా బిహేవ్​ చేస్తుంటారు. అయితే, కొన్ని పనులు సింగిల్​గా చేసినా, మరికొన్ని పనులు టీమ్​తో కలిసి చేయాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటప్పుడు సహోద్యోగులతో సులభంగా కలిసిపోతేనే పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి అందరితో కలిసిపోతూ సందేహం ఉన్న విషయాల్లో సహోద్యోగుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం ద్వారా వాళ్లతో స్నేహం పెరుగుతుందని.. పనిలో అనుభవమూ గడిస్తారని వివరిస్తున్నారు.

వాటిల్లోనూ యాక్టివ్​గా ఉండాలి: ఆఫీస్‌ వర్క్​ విషయంలో కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ సీరియస్​గా ఉంటారు. అయితే పని విషయంలో యాక్టివ్​గా.. కంపెనీ నిర్వహించే కొన్ని రకాల యాక్టివిటీస్​లో మాత్రం పాల్గొనడానికి పెద్దగా ఇంట్రస్ట్​ చూపరు. కానీ తోటి ఉద్యోగుల మధ్య స్నేహం పెరగాలంటే అవీ ముఖ్యమే అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే నెలకోసారి టీమ్ ​మెంబర్స్​ కలిసి లంచ్‌ లేదా డిన్నర్‌కి వెళ్లడం, క్యాజువల్‌గా నిర్వహించే డిబేట్స్‌లో పాల్గొనడం, ఆటలు, వ్యాయామాల్లో పాల్గొనడం వంటివి చేయాలంటున్నారు. అప్పుడే సహోద్యోగుల మధ్య కమ్యూనికేషన్‌ పెరిగి స్నేహ బంధం దృఢమవుతుందవని సూచిస్తున్నారు.

అభిప్రాయాలు పంచుకోవాలి: ఆఫీస్‌లో పని చేసుకోవడంతో పాటు కొన్నిసార్లు ఇతర విభాగాల వారితోనూ కలిసి పని చేయాల్సి రావచ్చు. కాబట్టి వాళ్లు ఏవైనా కార్యక్రమాలు నిర్వహించినా హాజరవడం, మీ టీమ్​ ఏదైనా పార్టీ చేసుకున్నా వాళ్లను ఆహ్వానించడం వంటివి చేస్తే ఆయా విభాగాలకు చెందిన ఉద్యోగులతోనూ స్నేహం పెంచుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఆటలు, వంట చేయడం, పుస్తక పఠనం ఇలా ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఏదో ఒక ఆసక్తి ఉంటుంది. లేదంటే టీమ్​ మెంబర్స్​లో ఉన్న ఆసక్తేంటో గుర్తించాలని అంటున్నారు . దీని గురించి సహోద్యోగులతో చర్చించడం, ఒకరి అభిప్రాయాలు మరొకరు పంచుకోవడం.. వంటివి చేస్తే వాళ్లతో బంధం మరింతగా బలపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.

సలహాలు ఇస్తే మంచిదే: కొద్దిమంది వర్క్​ విషయం లేదా పర్సనల్​ విషయం గురించి ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలాంటప్పుడు చూసీ చూడనట్లుగా కాకుండా చేతనైనంత సహాయం చేయమంటున్నారు. ఆ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు ఏమైనా సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వమంటున్నారు. ఇద్దరి మధ్య స్నేహం పెరగడానికి ఇది కూడా ఒక మార్గమని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

పంచితే ఇబ్బంది ఉండదు: ఇంట్లో చేసుకున్న ప్రత్యేక వంటకాలు, స్నాక్స్‌ ఆఫీస్‌కు తెచ్చుకుంటారు కొందరు. అయితే అందరి ముందు తినడానికి మొహమాటపడుతుంటారు. అదే వాటిని తలా కొంచెం సహోద్యోగులతో పంచుకుంటే.. ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఉండదంటున్నారు. అప్పుడు ఒక రకమైన ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుందని.. దానివల్ల సహోద్యోగులతో స్నేహం కూడా పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు.

ఫైనల్​గా ఇలాంటి స్నేహపూర్వక, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం మన చుట్టూ ఉంటే ప్రశాంతంగా పని చేసుకోగలుగుతామని.. తద్వారా పనిలో నాణ్యత, ఉత్పాదకత పెరుగుతాయంటున్నారు. అలాగే కెరీర్‌లోనూ ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోగలుగుతారని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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