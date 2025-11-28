"ఎగ్ మంచూరియా" ఇంట్లో ఇలా ట్రై చేయండి - పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ ఎగ్ మంచూరియా - బ్రేక్ ఫాస్ట్లో ఇలా పెట్టేయండి!
egg_manchurian_recipe_telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 2:09 PM IST
EGG MANCHURIAN RECIPE TELUGU : ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో ఎగ్ మంచూరియా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాంటి మంచూరియా ఇంట్లో మరింత రుచికరంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడూ బయట కొనడం కంటే ఓ సారిలా ఇంట్లోనే ట్రై చేసి చూడండి. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- కోడిగుడ్లు - 6
- ఉప్పు - తగినంత
- పచ్చిమిర్చి - 3
- వెల్లుల్లి - 1 గడ్డ
- మైదా - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
- కార్న్ ఫ్లోర్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- తెల్ల మిరియాల పొడి - 1 స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- రెడ్ చిల్లీ సాస్ - 1 స్పూన్
- గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ - 1 స్పూన్
- టమోటా సాస్ - 1 స్పూన్
- సోయా సాస్ - 1 స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కోడిగుడ్లను ఉడికించుకుని పొట్టు తీసుకోవాలి. గుడ్లు పొట్టు సరిగా రావాలంటే నీళ్లలో రసం పిండిన నిమ్మచెక్క, కాస్త ఉప్పు వేసుకుని మరిగిస్తే సరిపోతుంది. కోడిగుడ్లు ఉడికించుకున్న తర్వాత పొట్టు తీసుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు మంచూరియా మిశ్రమాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి. దీని కోసం పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లిపాయను సన్నగా కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లేదా పెద్ద గ్లాసులోకి 6 టేబుల్ స్పూన్ల మైదా, 3 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి. అందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు తెల్ల మిరియాల పొడి, అర గుడ్డు వేసుకుని బాగా కలపాలి. మిశ్రమం గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకోవాలి.
- బజ్జీల పిండి మాదిరిగా కలుపుకొని అదే గిన్నెలోకి ఉడికించిన గుడ్లు కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఒక్కొక్క గుడ్డు అడ్డంగా, నిలువుగా 8 ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఈ గుడ్డు ముక్కలకు పిండి మిశ్రమం బాగా పట్టించాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని ఎగ్ మంచూరియా ముక్కలను వేయించాలి. నూనె బాగా వేడిగా ఉన్నపుడు మంచూరియా ఎర్రగా వేయించి పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు కడాయిలో కొద్దిగా నూనె పోసుకుని వేడెక్కగానే ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మరిగించాలి. ఇపుడు కారం, ఉప్పు, తెల్లమిరియాల పొడి వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత రెడ్ చిల్లీ సాస్, గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, టమోటా సాస్ చివరగా సోయా సాస్ వేసి కలపాలి.
- ఇవన్నీ సన్నటి మంటపై వేయించాలి. ఈ మిశ్రమం కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న ఎగ్ మంచూరియా ముక్కలు వేసుకుని హై ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. ఎగ్ మంచూరియా వేసిన తర్వాత అస్సలు కలిపే ప్రయత్నం చేయొద్దు. చాలా మృదువుగా కలుపుకోవాలి. లేదంటే ఎగ్ ముక్కలకు పట్టుకున్న పిండి మిశ్రమం విడిపోయే చాన్స్ ఉంటుంది. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని దించుకుంటే సరిపోతుంది.
