"ఎగ్ మంచూరియా" ఇంట్లో ఇలా ట్రై చేయండి - పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ ఎగ్ మంచూరియా - బ్రేక్​ ఫాస్ట్​లో ఇలా పెట్టేయండి!

egg_manchurian_recipe_telugu
egg_manchurian_recipe_telugu
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 2:09 PM IST

2 Min Read
EGG MANCHURIAN RECIPE TELUGU : ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో ఎగ్ మంచూరియా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాంటి మంచూరియా ఇంట్లో మరింత రుచికరంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడూ బయట కొనడం కంటే ఓ సారిలా ఇంట్లోనే ట్రై చేసి చూడండి. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు.

egg_manchurian_recipe_telugu
ఉడికించిన గుడ్లు (getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • కోడిగుడ్లు - 6
  • ఉప్పు - తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • వెల్లుల్లి - 1 గడ్డ
  • మైదా - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కార్న్ ఫ్లోర్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • తెల్ల మిరియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • రెడ్ చిల్లీ సాస్ - 1 స్పూన్
  • గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ - 1 స్పూన్
  • టమోటా సాస్ - 1 స్పూన్
  • సోయా సాస్ - 1 స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
egg_manchurian_recipe_telugu
పచ్చిమిర్చి (getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కోడిగుడ్లను ఉడికించుకుని పొట్టు తీసుకోవాలి. గుడ్లు పొట్టు సరిగా రావాలంటే నీళ్లలో రసం పిండిన నిమ్మచెక్క, కాస్త ఉప్పు వేసుకుని మరిగిస్తే సరిపోతుంది. కోడిగుడ్లు ఉడికించుకున్న తర్వాత పొట్టు తీసుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
egg_manchurian_recipe_telugu
వెల్లుల్లి (getty images)
  • ఇపుడు మంచూరియా మిశ్రమాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి. దీని కోసం పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లిపాయను సన్నగా కట్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​ లేదా పెద్ద గ్లాసులోకి 6 టేబుల్ స్పూన్ల మైదా, 3 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి. అందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు తెల్ల మిరియాల పొడి, అర గుడ్డు వేసుకుని బాగా కలపాలి. మిశ్రమం గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకోవాలి.
egg_manchurian_recipe_telugu
మొక్కజొన్న పిండి (getty images)
  • బజ్జీల పిండి మాదిరిగా కలుపుకొని అదే గిన్నెలోకి ఉడికించిన గుడ్లు కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఒక్కొక్క గుడ్డు అడ్డంగా, నిలువుగా 8 ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఈ గుడ్డు ముక్కలకు పిండి మిశ్రమం బాగా పట్టించాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని ఎగ్ మంచూరియా ముక్కలను వేయించాలి. నూనె బాగా వేడిగా ఉన్నపుడు మంచూరియా ఎర్రగా వేయించి పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
egg_manchurian_recipe_telugu
మైదా పిండి (getty images)
  • ఇపుడు కడాయిలో కొద్దిగా నూనె పోసుకుని వేడెక్కగానే ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మరిగించాలి. ఇపుడు కారం, ఉప్పు, తెల్లమిరియాల పొడి వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత రెడ్ చిల్లీ సాస్, గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, టమోటా సాస్ చివరగా సోయా సాస్ వేసి కలపాలి.
egg_manchurian_recipe_telugu
సాస్ (getty images)
  • ఇవన్నీ సన్నటి మంటపై వేయించాలి. ఈ మిశ్రమం కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న ఎగ్ మంచూరియా ముక్కలు వేసుకుని హై ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. ఎగ్ మంచూరియా వేసిన తర్వాత అస్సలు కలిపే ప్రయత్నం చేయొద్దు. చాలా మృదువుగా కలుపుకోవాలి. లేదంటే ఎగ్ ముక్కలకు పట్టుకున్న పిండి మిశ్రమం విడిపోయే చాన్స్ ఉంటుంది. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని దించుకుంటే సరిపోతుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

