నోరూరించే "ఎగ్ ఫ్రై తొక్కు" - అద్దిరిపోయే రుచితో!
- కోడి గుడ్డుతో నోరూరించే తొక్కు పచ్చడి! - ఖచ్చితంగా సరికొత్తగా ఫీలవుతారు
Egg chutney (ETV Bharat)
Published : April 1, 2026 at 6:11 PM IST
Egg chutney : ఎన్నిసార్లు పెట్టినా వద్దు అనకుండా తినే రెసిపీలు కొన్ని ఉంటాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఎగ్ ఒకటి. కోడి గుడ్డుతో ఎలాంటి రెసిపీ చేసినా ఇష్టంగా తింటారు మెజారిటీ జనం. అయితే, ఇదే కోడిగుడ్డుతో "ఎగ్ ఫ్రై తొక్కు" ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. సహజంగా తొక్కు అనేవి రోటి పచ్చళ్లుగా ఉంటాయి. ఈసారి ఎగ్తో తయారు చేద్దాం. రుచి అద్దిరిపోద్ది! మరి, దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అర స్పూన్ ధనియాలు
- అర స్పూన్ మిరియాలు
- ఐదారు వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- అర స్పూన్ సోంపు
- అర స్పూన్ జీలకర్ర
- అర కప్పు ఎండు మిరపకాయలు
- సాంబారు ఉల్లిపాయలు పది వరకు
- పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు చింత పండు
- ఒక టమాటా
- అర స్పూన్ పసుపు
- సరిపడా ఉప్పు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు
- కొత్తిమీర
- పచ్చి మిర్చీ
- కరివేపాకు
నిమిషాల్లోనే "పనీర్ మిల్లెట్ మీల్" - కొత్తవారు కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
తయారీ విధానం :
- స్టౌ మీద పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో అర స్పూన్ ధనియాలు, అర స్పూన్ మిరియాలు, ఐదారు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర స్పూన్ సోంపు, అర స్పూన్ జీలకర్ర వేసి చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- కాస్త వేగిన తర్వాత ఇందులో అర కప్పు ఎండు మిరపకాయలు వేయాలి. వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులోనే సాంబారు ఉల్లిపాయలు పది వరకు వేసుకోవాలి. వీటిని చక్కగా వేపుకోవాలి.
- తర్వాత పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు చింత పండు వేసుకోవాలి. ఒక టమాటాను చాలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అర స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి
- తర్వాత సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. తాలింపులో పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- అనంతరం స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని, పక్కన పెట్టుకొని చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో వేసుకొని మెత్తటి పేస్టులాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో నాలుగు కోడి గుడ్లను కొట్టి వేయండి. అందులో సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ చేసుకొని నురగలు వచ్చేలా బాగా బీట్ చేసుకోవాలి
- ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు అర కప్పు వరకు వేసుకోవాలి
- కాస్త కొత్తిమీర, సన్నగా తరిగిన పచ్చి మిర్చీ వేసుకొని మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద గుంతపొంగనాల కడాయి పెట్టుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత కాస్త ఆయిల్ వేసుకొని ఆ పొంగనాల గుంతల్లో ఈ బీట్ చేసిన ఎగ్ మిశ్రమాన్ని పోసుకోవాలి. దానిపై మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెండో వైపునకు పొంగనాలు తిప్పుకోవాలి
- చక్కగా రెండు వైపులా కాలిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇదే విధంగా మరో వాయి వేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరో పాన్ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్టు వేసుకోవాలి. అందులో కాసిన్ని నీళ్లు పోసుకొని జారుగా తయారు చేసుకోవాలి
- గరిటతో కలుపుతూ ఈ మిశ్రమాన్ని చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి. మిశ్రమం ఉడుకుతున్నప్పుడు, గుంతపొంగనాల రూపంలో కుక్ చేసుకన్న ఎగ్స్ను ఇందులో వేసుకోవాలి
- ఈ ఎగ్ పొంగనాలకు, గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా పట్టేలా కుక్ చేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువగా కుక్ చేసుకోకుండా చూసుకోవాలి.
అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "అల్లం పచ్చడి" - టేస్ట్ నెక్స్ట్ లెవల్! - 4 నెలలు నిల్వ!