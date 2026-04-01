నోరూరించే "ఎగ్​ ఫ్రై తొక్కు" - అద్దిరిపోయే రుచితో!

- కోడి గుడ్డుతో నోరూరించే తొక్కు పచ్చడి! - ఖచ్చితంగా సరికొత్తగా ఫీలవుతారు

Egg chutney
Egg chutney (ETV Bharat)
Published : April 1, 2026 at 6:11 PM IST

Egg chutney : ఎన్నిసార్లు పెట్టినా వద్దు అనకుండా తినే రెసిపీలు కొన్ని ఉంటాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఎగ్ ఒకటి. కోడి గుడ్డుతో ఎలాంటి రెసిపీ చేసినా ఇష్టంగా తింటారు మెజారిటీ జనం. అయితే, ఇదే కోడిగుడ్డుతో "ఎగ్​ ఫ్రై తొక్కు" ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. సహజంగా తొక్కు అనేవి రోటి పచ్చళ్లుగా ఉంటాయి. ఈసారి ఎగ్​తో తయారు చేద్దాం. రుచి అద్దిరిపోద్ది! మరి, దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అర స్పూన్ ధనియాలు
  • అర స్పూన్ మిరియాలు
  • ఐదారు వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • అర స్పూన్ సోంపు
  • అర స్పూన్ జీలకర్ర
  • అర కప్పు ఎండు మిరపకాయలు
  • సాంబారు ఉల్లిపాయలు పది వరకు
  • పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు చింత పండు
  • ఒక టమాటా
  • అర స్పూన్ పసుపు
  • సరిపడా ఉప్పు
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు
  • కొత్తిమీర
  • పచ్చి మిర్చీ
  • కరివేపాకు

తయారీ విధానం :

  • స్టౌ మీద పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో అర స్పూన్ ధనియాలు, అర స్పూన్ మిరియాలు, ఐదారు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అర స్పూన్ సోంపు, అర స్పూన్ జీలకర్ర వేసి చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • కాస్త వేగిన తర్వాత ఇందులో అర కప్పు ఎండు మిరపకాయలు వేయాలి. వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులోనే సాంబారు ఉల్లిపాయలు పది వరకు వేసుకోవాలి. వీటిని చక్కగా వేపుకోవాలి.
  • తర్వాత పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు చింత పండు వేసుకోవాలి. ఒక టమాటాను చాలా సన్నగా కట్​ చేసి వేసుకోవాలి. అర స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • తర్వాత సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. తాలింపులో పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • అనంతరం స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని, పక్కన పెట్టుకొని చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో వేసుకొని మెత్తటి పేస్టులాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో నాలుగు కోడి గుడ్లను కొట్టి వేయండి. అందులో సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ చేసుకొని నురగలు వచ్చేలా బాగా బీట్ చేసుకోవాలి
  • ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు అర కప్పు వరకు వేసుకోవాలి
  • కాస్త కొత్తిమీర, సన్నగా తరిగిన పచ్చి మిర్చీ వేసుకొని మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద గుంతపొంగనాల కడాయి పెట్టుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత కాస్త ఆయిల్ వేసుకొని ఆ పొంగనాల గుంతల్లో ఈ బీట్ చేసిన ఎగ్ మిశ్రమాన్ని పోసుకోవాలి. దానిపై మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెండో వైపునకు పొంగనాలు తిప్పుకోవాలి
  • చక్కగా రెండు వైపులా కాలిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇదే విధంగా మరో వాయి వేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద మరో పాన్ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్టు వేసుకోవాలి. అందులో కాసిన్ని నీళ్లు పోసుకొని జారుగా తయారు చేసుకోవాలి
  • గరిటతో కలుపుతూ ఈ మిశ్రమాన్ని చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి. మిశ్రమం ఉడుకుతున్నప్పుడు, గుంతపొంగనాల రూపంలో కుక్ చేసుకన్న ఎగ్స్​ను ఇందులో వేసుకోవాలి
  • ఈ ఎగ్ పొంగనాలకు, గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా పట్టేలా కుక్​ చేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువగా కుక్​ చేసుకోకుండా చూసుకోవాలి.

