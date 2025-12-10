మిగిలిన అన్నంతో "ఎగ్​ ఫ్రైడ్ రైస్" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీమళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది!

ETV Bharat / offbeat

Egg Fried Rice in Telugu : రోజూ పప్పు, కూర, పచ్చడి లాంటివే తినాలంటే పిల్లలకే కాదు పెద్దలకు బోర్​ అనిపిస్తోంది. అలాగని బిర్యానీ లేదా పులావ్ చేయాలంటే టైమ్ ఎక్కువగా పడుతుంది. అందుకే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తినేలా, ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునేలా పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో అద్దిరిపోయే ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. దీన్ని వేడివేడి అన్నం లేదా మిగిలిన రైస్​తో ఇలా తయారు చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది! మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Egg Fried Rice
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - పావు కేజీ (250 గ్రాములు)
  • కోడిగుడ్లు - 4
  • ఉప్పు - పావు టీ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • టమోటా - 1
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Egg Fried Rice
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో పావు కేజీ బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. అన్నం కాస్త పొడిపొడిగా ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక టమోటాను ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో నాలుగు కోడిగుడ్లను పగులగొట్టి వేయాలి. ఇందులో పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Egg Fried Rice
టమోటాలు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు. మూడు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేయాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
Egg Fried Rice
జీలకర్ర, ఆవాలు, పసుపు, కారం (Getty Images)
  • టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. ఇందులో ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వేసి కలుపుతూ మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసి వేయించాలి.
Egg Fried Rice
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • అనంతరం అన్నం వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి. చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి ఎగ్​ ఫ్రైడ్ రైస్ మీ ముందుంటుంది!

