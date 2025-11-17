ETV Bharat / offbeat

"నీళ్లు కలిపితే చట్నీ రెడీ" - రోజూ టిఫిన్లలోకి చట్నీ చేయాల్సిన పని తప్పినట్టే!

ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఈజీగా చట్నీ - ఇలా చేసి పెట్టుకుంటే క్షణాల్లో రెడీ!

instant_chutney
instant_chutney (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 6:42 PM IST

Instant chutney : ఉదయాన్నే టిఫిన్లు తయారు చేయడం పెద్ద పని. మళ్లీ వాటిల్లోకి చట్నీ చేసుకోవడం ఇంకో పని. చట్నీ కోసం రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయించాల్సి వస్తుంది. ఇడ్లీ, దోసెల్లాంటి టిఫిన్లు చేసినపుడు పల్లీ చట్నీ కోసం ఎంతో కొంత టైం కేటాయించాల్సి ఉంటుంది. అందుకే మీకు టైం ఉన్నపుడు ఓసారి ఇలా చట్నీ పౌడర్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలు! నెల రోజులైనా సరే అప్పటికప్పుడు ఎంత కావల్సి వస్తే అంత పొడి పక్కకు తీసుకుని నీళ్లు కలిపితే చాలు! చట్నీ రెడీగా ఉంటుంది.

instant_chutney
instant_chutney (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పల్లీలు - 1 కప్పు
  • పుట్నాల పప్పు - 1 కప్పు
  • నూనె - 1 స్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - 12
  • కరివేపాకు - 2 రెబ్బలు
  • ఉప్పు - తగినంత
  • వెల్లుల్లి - 12

instant_chutney
instant_chutney (ETV Bharat)

పోపు కోసం :

  • నూనె - 1 స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పసుపు - చిటికెడు
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఇంగువ - చిటికెడు
instant_chutney
instant_chutney (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్​పై ప్యాన్ పెట్టుకుని కప్పు పల్లీలు సన్నటి మంటపై ఫ్రై చేసుకోవాలి. నూనె ఏమీ వేయకుండానే లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి. మంట ఎక్కువ పెడితే పల్లీలు మాడిపోయి టేస్ట్ చేదెక్కుతుంది. ఐదారు నిమిషాల పాటు పల్లీలు వేయించిన తర్వాత అదే కప్పుతో పుట్నాల పప్పు వేసుకుని ఈ సమయంలో కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి.
instant_chutney
instant_chutney (Getty images)
  • పుట్నాల పప్పు ఏ మాత్రం మంట ఎక్కువైనా మాడిపోతుంది. అందుకే కొద్దిగా నూనె వేసుకుని వేయిస్తూ, కొద్దిగా చింతపండు, 12 ఎండుమిర్చి తుంచి వేసుకుని కలుపుతూ వేయించాలి. కరివేపాకు రెబ్బలు, ఉప్పు వేసుకుని కలిపి కరివేపాకు వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పదార్థాలను పక్కకు తీసుకోవాలి.
instant_chutney
instant_chutney (Getty images)
  • ఇపుడు వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న పల్లీలు, పుట్నాలు, ఎండుమిర్చిని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి. వాటితో పాటు 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసుకుని కోర్స్​గా పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరో సారి మెత్తని పొడిలాగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన పొడిని ఓ డబ్బాలో నిల్వ చేసుకుని ఎప్పుడు కావాలంటే అపుడు కొద్ది కొద్దిగా వాడుకోవచ్చు.
  • ఇపుడు చట్నీ తయారీ కోసం కడాయిలో నూనె, పచ్చి శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 లేదా 3 ఎండు మిర్చి తుంచి వేసుకుని వేయించాలి. చివరగా కరివేపాకు వేయించుకోవాలి.
instant_chutney
instant_chutney (Getty images)
  • ఇపుడు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చట్నీ పౌడర్ కావల్సినంత ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని నీళ్లు పోసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి. ఉండలు కట్టకుండా కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెడీ చేసుకున్న పోపు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. అంతే! ఎప్పుడూ అప్పటికప్పుడు చేసే చట్నీ కంటే ఇలాంటి చట్నీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.

INSTANT CHUTNEY
INSTANT PALLI CHUTNEY
EASY TIFFIN CHUTNEY RECIPE
చట్నీ పొడి ఎలా తయారు చేయాలి
INSTANT CHUTNEY

