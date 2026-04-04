ఈ సండే "దూపుడు మటన్ బిర్యానీ" - టేస్ట్ నెక్స్ట్ లెవల్!
- మటన్ బిర్యానీ అద్భుతమైన రెసిపీ - ఒక్కసారి తిన్నారంటే తప్పకుండా మళ్లీ ట్రై చేస్తారు!
doopudu mutton biryani (ETV Abhiruchi)
Published : April 4, 2026 at 5:08 PM IST
doopudu mutton biryani : మటన్ బిర్యానీ అంటే నాన్ వెజ్ ప్రియులకు పండగే. అయితే, రెగ్యులర్ మటన్ బిర్యానీ అందరికీ తెలుసు. కానీ, దూపుడు మటన్ బిర్యానీ గురిెచి తెలుసా? ఈ సండే తప్పకుండా ఇంట్లో ఇదే ప్రిపేర్ చేయండి. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కేజీ మటన్
- స్పూన్ పసుపు
- రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- ఒక స్పూన్ పచ్చి మిర్చీ పేస్టు
- తగినంత ఉప్పు
- రెండు స్పూన్ల కారం
- ఒక స్పూన్ గరం మసాలా
- ఒక కట్ట కొత్తి మీర
- ఒక కట్ట పుదీనా
- ఒక నిమ్మకాయ రసం
- అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు
- రెండు రెమ్మల కరివేపాకు
- 2 బిర్యానీ ఆకులు
- మరాఠీ మొగ్గ
- ఐదారు లవంగాలు
- ఐదారు యాలకులు
- కాస్త జాపత్రి
- 2 అనాస పూలు
- కాస్త బండ పువ్వు
- కాస్త షాహీజీరా
- కప్పు పెరుగు
తయారీ విధానం :
- ఒక పెద్ద బేషన్ తీసుకొని అందులో కేజీ మటన్ వేయాలి.
- ఇందులోనే స్పూన్ పసుపు, రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేయాలి
- ఒక స్పూన్ పచ్చి మిర్చీ పేస్టు, తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి
- రెండు స్పూన్ల కారం, ఒక స్పూన్ గరం మసాలా వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఒక కట్ట కొత్తి మీర, ఒక కట్ట పుదీనా వేసుకోవాలి. ఒక నిమ్మకాయ రసం కూడా పిండుకోవాలి. ఇవన్నీ పూర్తిగా కలిసిపోయేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకొని మటన్ మధ్యలో ప్లేస్ చేసి, అందులో పెట్టాలి. ఆ చిన్న బౌల్ లో బొగ్గు నిప్పులు వేసి, బేషన్ మొత్తం కవర్ అయ్యేలా మూత పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఆ బొగ్గుల నుంచి వచ్చే పొగ మటన్ కు పడుతుంది. దీనివల్ల సూపర్ టేస్ట్ వస్తుంది. కాసేపు ఈ బేషన్ను అలా పక్కన పెట్టేయాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టి, అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత అందులో అర కప్పు కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. అర స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని గోల్డెన్ కలర్ లోకి మారేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకోవాలి
- తర్వాత మటన్ మీద మూత తీసి, బొగ్గుల గిన్నె నెమ్మదిగా తీసి పక్కన పెట్టి, ఈ మటన్ ముక్కలను కూరగిన్నెలో వేసేయాలి. ఇందులో కప్పు పెరుగు వేసుకొని మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి
- అనంతరం మూత తీసి కలుపుకొని, గ్లాస్ నీళ్లు పోసుకొని, గరిటతో కలుపుకోవాలి. మూత పెట్టి 20 నుంచి 25 నిమిషాల వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఈ లోగా రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఒక పులావ్ గిన్నె తీసుకొని దాన్ని స్టౌ మీద పెట్టాలి. అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోసుకోవాలి.
- వేడెక్కిన తర్వాత 2 బిర్యానీ ఆకులు, మరాఠీ మొగ్గం, ఐదారు లవంగాలు, ఐదారు యాలకులు, కాస్త జాపత్రి, 2 అనాస పూలు, కాస్త బండ పువ్వు, కాస్త షాహీజీరా వేసుకోవాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత రైస్ వేసేయాలి.
- రెగ్యులర్ బిర్యానీ కోసం చేసినట్టుగా బియ్యాన్ని నానబెట్టకూడదు. పొడిగా ఉన్న బియ్యాన్ని అలాగే ఇందులో వేసి నెమ్మదిగా వేపుకోవాలి
- ఇందులోనే అర కప్పు ఉల్లిపాయలు, ఒక స్పూన్ పచ్చి మిర్చీ పేస్టు, రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కాస్త కొత్తిమీర, పుదీనా, ఒక స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి
- కాసేపు తర్వాత ఇందులో వాటర్ పోసుకోవాలి. కప్పు బియ్యానికి రెండు పావు కప్పుల వాటర్ పోసుకోవాలి. మూత పెట్టి పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి. మూత పైన బరువు పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి. అద్దిరిపోయే దూపుడు మటన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది. ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. రెగ్యులర్ మటన్ బిర్యానీతో పోలిస్తే డిఫరెంట్ రుచితో అద్దిరిపోతుంది.
- మీకు నచ్చితే తప్పుకుండా ఓసారి ట్రై చేయండి