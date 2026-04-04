ఈ సండే "దూపుడు మటన్ బిర్యానీ" - టేస్ట్ నెక్స్ట్ లెవల్!

- మటన్ బిర్యానీ అద్భుతమైన రెసిపీ - ఒక్కసారి తిన్నారంటే తప్పకుండా మళ్లీ ట్రై చేస్తారు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 4, 2026 at 5:08 PM IST

3 Min Read
doopudu mutton biryani : మటన్ బిర్యానీ అంటే నాన్ వెజ్ ప్రియులకు పండగే. అయితే, రెగ్యులర్ మటన్ బిర్యానీ అందరికీ తెలుసు. కానీ, దూపుడు మటన్ బిర్యానీ గురిెచి తెలుసా? ఈ సండే తప్పకుండా ఇంట్లో ఇదే ప్రిపేర్ చేయండి. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కేజీ మటన్
  • స్పూన్ పసుపు
  • రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
  • ఒక స్పూన్ పచ్చి మిర్చీ పేస్టు
  • తగినంత ఉప్పు
  • రెండు స్పూన్ల కారం
  • ఒక స్పూన్ గరం మసాలా
  • ఒక కట్ట కొత్తి మీర
  • ఒక కట్ట పుదీనా
  • ఒక నిమ్మకాయ రసం
  • అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు
  • రెండు రెమ్మల కరివేపాకు
  • 2 బిర్యానీ ఆకులు
  • మరాఠీ మొగ్గ
  • ఐదారు లవంగాలు
  • ఐదారు యాలకులు
  • కాస్త జాపత్రి
  • 2 అనాస పూలు
  • కాస్త బండ పువ్వు
  • కాస్త షాహీజీరా
  • కప్పు పెరుగు

తయారీ విధానం :

  • ఒక పెద్ద బేషన్ తీసుకొని అందులో కేజీ మటన్ వేయాలి.
  • ఇందులోనే స్పూన్ పసుపు, రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేయాలి
  • ఒక స్పూన్ పచ్చి మిర్చీ పేస్టు, తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి
  • రెండు స్పూన్ల కారం, ఒక స్పూన్ గరం మసాలా వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఒక కట్ట కొత్తి మీర, ఒక కట్ట పుదీనా వేసుకోవాలి. ఒక నిమ్మకాయ రసం కూడా పిండుకోవాలి. ఇవన్నీ పూర్తిగా కలిసిపోయేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకొని మటన్ మధ్యలో ప్లేస్​ చేసి, అందులో పెట్టాలి. ఆ చిన్న బౌల్​ లో బొగ్గు నిప్పులు వేసి, బేషన్ మొత్తం కవర్ అయ్యేలా మూత పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఆ బొగ్గుల నుంచి వచ్చే పొగ మటన్​ కు పడుతుంది. దీనివల్ల సూపర్ టేస్ట్ వస్తుంది. కాసేపు ఈ బేషన్​ను అలా పక్కన పెట్టేయాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టి, అందులో ఆయిల్​ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత అందులో అర కప్పు కట్​ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. అర స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని గోల్డెన్​ కలర్​ లోకి మారేంత వరకు కుక్​ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకోవాలి
  • తర్వాత మటన్​ మీద మూత తీసి, బొగ్గుల గిన్నె నెమ్మదిగా తీసి పక్కన పెట్టి, ఈ మటన్​ ముక్కలను కూరగిన్నెలో వేసేయాలి. ఇందులో కప్పు పెరుగు వేసుకొని మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి
  • అనంతరం మూత తీసి కలుపుకొని, గ్లాస్​ నీళ్లు పోసుకొని, గరిటతో కలుపుకోవాలి. మూత పెట్టి 20 నుంచి 25 నిమిషాల వరకు కుక్​ చేసుకోవాలి. ఈ లోగా రైస్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ఒక పులావ్​ గిన్నె తీసుకొని దాన్ని స్టౌ మీద పెట్టాలి. అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్​ పోసుకోవాలి.
  • వేడెక్కిన తర్వాత 2 బిర్యానీ ఆకులు, మరాఠీ మొగ్గం, ఐదారు లవంగాలు, ఐదారు యాలకులు, కాస్త జాపత్రి, 2 అనాస పూలు, కాస్త బండ పువ్వు, కాస్త షాహీజీరా వేసుకోవాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత రైస్​ వేసేయాలి.
  • రెగ్యులర్ బిర్యానీ కోసం చేసినట్టుగా బియ్యాన్ని నానబెట్టకూడదు. పొడిగా ఉన్న బియ్యాన్ని అలాగే ఇందులో వేసి నెమ్మదిగా వేపుకోవాలి
  • ఇందులోనే అర కప్పు ఉల్లిపాయలు, ఒక స్పూన్ పచ్చి మిర్చీ పేస్టు, రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కాస్త కొత్తిమీర, పుదీనా, ఒక స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి
  • కాసేపు తర్వాత ఇందులో వాటర్ పోసుకోవాలి. కప్పు బియ్యానికి రెండు పావు కప్పుల వాటర్ పోసుకోవాలి. మూత పెట్టి పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి. మూత పైన బరువు పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్​ చేసుకుంటే సరి. అద్దిరిపోయే దూపుడు మటన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది. ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. రెగ్యులర్ మటన్ బిర్యానీతో పోలిస్తే డిఫరెంట్​ రుచితో అద్దిరిపోతుంది.
  • మీకు నచ్చితే తప్పుకుండా ఓసారి ట్రై చేయండి

