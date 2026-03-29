తిని తీరాల్సిన "ధర్మవరం మటన్ బిర్యానీ" - రుచి అమోఘం!
- ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మటన్ బిర్యానీ - పచ్చి రొయ్యలతో కలిపి చేసే కిర్రాక్ రెసిపీ - సరికొత్త రుచితో అద్దిరిపోద్ది
Published : March 29, 2026 at 11:05 AM IST
Dharmavaram Mutton Biryani : చాలా మందికి బిర్యానీ అంటే ఒక ఎమోషన్. దాని టేస్ట్ అలాంటిది మరి! అందుకే దాదాపుగా నాన్వెజ్ ప్రియులందరూ బిర్యానీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు. అయితే, ఈ బిర్యానీలో ఎన్నో రకాల ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి. దేని ప్రత్యేకత దానిదే. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటైన ఫేమస్ ధర్మవరం మటన్ బిర్యానీ రెసిపీని మీరు ఎప్పుడైనా రుచి చూశారా? పచ్చిరొయ్యలను కూడా యాడ్ చేసుకొని తయారు చేసే ఈ బిర్యానీ వారెవ్వా అనిపిస్తుంది! మరి, అలాంటి సూపర్ బిర్యానీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఏమేం పదార్థాలు కావాలి? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక బిర్యానీ ఆకు
- నాలుగు యాలకులు
- నాలుగు లవంగాలు
- కాస్త షాహిజీరా
- నాలుగు దాల్చిన చెక్క ముక్కలు
- ఒక అనాసపువ్వు
- కాస్త జాపత్రి
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు
- 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
- ఐదారు పచ్చి మిర్చీలు
- కొత్తమీర
- పుదీనా
- రెండు స్పూన్ల ఆయిల్
- అరకప్పు నెయ్యి
- కప్పున్నర బియ్యం
- అర కప్పు పెరుగు
- స్పూన్ గరం మసాలా
- స్పూన్ జీరా పొడి
- సరిపడా కారం
- స్పూన్ పసుపు
- స్పూన్ ధనియాల పొడి
- రెండు రెమ్మల కరివేపాకు
- పది వరకు పచ్చి రొయ్యలు
తయారీ విధానం :
- స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత ఒక బిర్యానీ ఆకు, నాలుగు యాలకులు, నాలుగు లవంగాలు, కాస్త షాహిజీరా, నాలుగు దాల్చిన చెక్క ముక్కలు, ఒక అనాసపువ్వు, కాస్త జాపత్రి వేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి
- నిలువుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను అందులో వేసుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారిపోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- కాసేపు తర్వాత మూడు స్పూన్ల ఉప్పు వేసుకోవాలి. కాసేపు కలుపుకున్న తర్వాత 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి. ఇందులోనే రెండుగా చీల్చుకున్న ఐదారు పచ్చి మిర్చీలను వేసుకోవాలి. తగినంత కొత్తమీర, పుదీనా వేసుకొని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మటన్ వేసి కలుపుకోవాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదారు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మరో స్టౌ మీద ఇంకో కడాయి పెట్టుకోవాలి. అందులో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అందులోనే అరకప్పు నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఇందులో కప్పున్నర బియ్యం వేసుకోవాలి. అవకాశం ఉంటే చిట్టి ముత్యాల బియ్యం ఉపయోగిస్తే మంచిది. మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు బియ్యం వేయించాలి.
- అటువైపు స్టౌ మీద గిన్నెపై పెట్టిన మూత తీసి, అర కప్పు పెరుగు వేసుకొని కలుపుకొని మూత పెట్టాలి
- ఇటువైపు రైస్ను కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇందులోనే స్పూన్ గరం మసాలా, స్పూన్ జీరా పొడి, సరిపడా కారం, స్పూన్ పసుపు, స్పూన్ ధనియాల పొడి, రెండు రెమ్మల కరివేపాకుతోపాటు పది వరకు పచ్చి రొయ్యలను కూడా ఇందులో వేసి కలుపుకోవాలి. అన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- మటన్ గిన్నెపై మూత తీసి, రెండున్నర కప్పుల వాటర్ పోసుకోవాలి. మూత పెట్టి 15 నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న రైస్ మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసేయాలి.
- చక్కగా కలిపి మూత పెట్టి, పైన బరువు పెట్టి, 20 నుంచి 25 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి. అంతే ధర్మవరం మటన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది.
