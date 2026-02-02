ETV Bharat / offbeat

రెగ్యులర్ కర్రీలు బోర్ కొట్టాయా? - పల్లెటూరి "వంకాయ పచ్చి పులుసు"! - టేస్ట్ సూపర్!

- వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!

Vankaya Pachi Pulusu Recipe
Vankaya Pachi Pulusu Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 2, 2026 at 11:31 AM IST

Vankaya Pachi Pulusu Recipe in Telugu : సీజన్ ఏదైనా వేడి వేడి అన్నంలో రసం, చారు వంటివి భలే కమ్మగా ఉంటాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇలా తినడం నచ్చుతుంది. అయితే, నార్మల్​గా మనందరం ఎక్కువగా టమాటా చారు, పచ్చిపులుసు, రసం, సాంబార్ వంటివి చేసుకుంటుంటాం. అయితే, ఈసారి ఎప్పుడూ చేసుకునే వాటికి బదులుగా ఈ నయా రెసిపీని ట్రై చేయండి. అదే, పల్లెటూరి స్టైల్​లో నోరూరించే "వంకాయ పచ్చి పులుసు".

దీన్ని ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇది పక్కన ఉందంటే మిగతా కర్రీలతో సంబంధం లేకుండా అన్నం మొత్తం ఈ పులుసుతోనే లాగించేస్తారు. అంత కమ్మగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ. పైగా, దీని ప్రిపరేషన్​కు చాలా సమయం కూడా పట్టదు. కేవలం 5 నుంచి 10 నిమిషాల్లోనే సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ పల్లెటూరి స్టైల్ వంకాయ పచ్చిపులుసును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Vankaya Pachi Pulusu Recipe
చింతపండు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చింతపండు - రెండు పెద్ద నిమ్మకాయలంత
  • వంకాయలు - ఆరు
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(చిన్న సైజ్​వి)
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

మార్నింగ్ బిజీ టైమ్​లో సింపుల్ "చట్నీ" - సమయం ఆదా, రుచి అమోఘం!

Vankaya Pachi Pulusu Recipe
వంకాయలు (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ నయా స్టైల్ పచ్చిపులుసు తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి.
  • చింతపండు నానేలోపు తాజా తెల్ల వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వంకాయలన్నింటికీ చక్కగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ మీద గ్రిల్ లేదా స్టాండ్ పెట్టి దానిపై అన్ని వంకాయలను ఉంచి ఫ్లక్కర్ ​(చిమ్మట)తో అటు ఇటు తిప్పుతూ మీడియం మంట మీద అన్ని వైపులా మంచిగా కాల్చుకోవాలి.
Vankaya Pachi Pulusu Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఒకవేళ మీ దగ్గర గ్రిల్ లేదంటే ఒక్కో వంకాయను ఫ్లక్కర్​(చిమ్మట)తో తిప్పుతూ అన్ని వైపులా మంచిగా కాల్చుకున్నా సరిపోతుంది.
  • వంకాయలన్నింటినీ చక్కగా కాల్చుకున్నాక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • అవి చల్లారాక వాటిపై ఏర్పడిన బ్లాక్​ లేయర్​ను చేతితో చక్కగా తొలగించుకోవాలి.
  • ఆపై వంకాయల తొడిమలు కూడా తీసేసి చేతితో మెత్తగా మాష్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత రెసిపీలోకి కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Vankaya Pachi Pulusu Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు నానిన చింతపండు నుంచి ఒకట్రెండు సార్లు నీళ్లు పోసుకుంటూ ఒక బౌల్​లోకి రసాన్ని తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మీ టేస్ట్​ను బట్టి చింతపండు గుజ్జులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, మాష్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ గుజ్జును కూడా వేసుకుని మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఒకసారి బాగా పిసుకుతూ చక్కగా కలుపుకోవాలి.
  • వంకాయ గుజ్జును పచ్చిపులుసులో కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
Vankaya Pachi Pulusu Recipe
కొత్తిమీర తరుగు (ETV Bharat)

పోపు కోసం :

  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
  • పోపు దినుసులు - ఒకట్రెండు చెంచాలు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Vankaya Pachi Pulusu Recipe
పోపు దినుసులు (ETV Bharat)
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అందులో వెల్లుల్లిరెబ్బలు, పోపుదినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు) వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక కరివేపాకు కూడా వేసుకుని పోపును మంచిగా వేయించాలి.
  • తర్వాత ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చి పులుసులో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పల్లెటూరి స్టైల్​లో ఎంతో నోరూరించే "వంకాయ పచ్చి పులుసు" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్​లో ఒకసారి ఈ పద్ధతిలో వంకాయ పచ్చి పులుసు ట్రై చేయండి. రుచికి ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా అవుతారు.

