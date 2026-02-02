రెగ్యులర్ కర్రీలు బోర్ కొట్టాయా? - పల్లెటూరి "వంకాయ పచ్చి పులుసు"! - టేస్ట్ సూపర్!
- వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!
Published : February 2, 2026 at 11:31 AM IST
Vankaya Pachi Pulusu Recipe in Telugu : సీజన్ ఏదైనా వేడి వేడి అన్నంలో రసం, చారు వంటివి భలే కమ్మగా ఉంటాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇలా తినడం నచ్చుతుంది. అయితే, నార్మల్గా మనందరం ఎక్కువగా టమాటా చారు, పచ్చిపులుసు, రసం, సాంబార్ వంటివి చేసుకుంటుంటాం. అయితే, ఈసారి ఎప్పుడూ చేసుకునే వాటికి బదులుగా ఈ నయా రెసిపీని ట్రై చేయండి. అదే, పల్లెటూరి స్టైల్లో నోరూరించే "వంకాయ పచ్చి పులుసు".
దీన్ని ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇది పక్కన ఉందంటే మిగతా కర్రీలతో సంబంధం లేకుండా అన్నం మొత్తం ఈ పులుసుతోనే లాగించేస్తారు. అంత కమ్మగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ. పైగా, దీని ప్రిపరేషన్కు చాలా సమయం కూడా పట్టదు. కేవలం 5 నుంచి 10 నిమిషాల్లోనే సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ పల్లెటూరి స్టైల్ వంకాయ పచ్చిపులుసును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చింతపండు - రెండు పెద్ద నిమ్మకాయలంత
- వంకాయలు - ఆరు
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(చిన్న సైజ్వి)
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ నయా స్టైల్ పచ్చిపులుసు తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో చింతపండు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టాలి.
- చింతపండు నానేలోపు తాజా తెల్ల వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వంకాయలన్నింటికీ చక్కగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ మీద గ్రిల్ లేదా స్టాండ్ పెట్టి దానిపై అన్ని వంకాయలను ఉంచి ఫ్లక్కర్ (చిమ్మట)తో అటు ఇటు తిప్పుతూ మీడియం మంట మీద అన్ని వైపులా మంచిగా కాల్చుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీ దగ్గర గ్రిల్ లేదంటే ఒక్కో వంకాయను ఫ్లక్కర్(చిమ్మట)తో తిప్పుతూ అన్ని వైపులా మంచిగా కాల్చుకున్నా సరిపోతుంది.
- వంకాయలన్నింటినీ చక్కగా కాల్చుకున్నాక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- అవి చల్లారాక వాటిపై ఏర్పడిన బ్లాక్ లేయర్ను చేతితో చక్కగా తొలగించుకోవాలి.
- ఆపై వంకాయల తొడిమలు కూడా తీసేసి చేతితో మెత్తగా మాష్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత రెసిపీలోకి కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు నానిన చింతపండు నుంచి ఒకట్రెండు సార్లు నీళ్లు పోసుకుంటూ ఒక బౌల్లోకి రసాన్ని తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మీ టేస్ట్ను బట్టి చింతపండు గుజ్జులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, మాష్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ గుజ్జును కూడా వేసుకుని మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఒకసారి బాగా పిసుకుతూ చక్కగా కలుపుకోవాలి.
- వంకాయ గుజ్జును పచ్చిపులుసులో కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు అందులోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
- పోపు దినుసులు - ఒకట్రెండు చెంచాలు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అందులో వెల్లుల్లిరెబ్బలు, పోపుదినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు) వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక కరివేపాకు కూడా వేసుకుని పోపును మంచిగా వేయించాలి.
- తర్వాత ఆ తాలింపును ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చి పులుసులో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పల్లెటూరి స్టైల్లో ఎంతో నోరూరించే "వంకాయ పచ్చి పులుసు" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్లో ఒకసారి ఈ పద్ధతిలో వంకాయ పచ్చి పులుసు ట్రై చేయండి. రుచికి ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా అవుతారు.
