ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "గోంగూర వంకాయ కర్రీ" - ఇక విందు పసందే!

- వంకాయతో ఎన్నడూ చేయని వెరైటీ కర్రీ - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Vankaya Gongura Curry
Vankaya Gongura Curry (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vankaya Gongura Curry Recipe : వంకాయతో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా లొట్టలేసుకుంటూ తినేవాళ్లు మనలో చాలా మందే ఉంటారు. కూరగాయల్లో రాజుగా పిలుచుకునే దీనితో చేసే రెసిపీలు మంచి రుచికరంగానూ ఉంటాయి. అయితే, వంకాయతో నేరుగా చేసుకునేవి మాత్రమే కాదు కాంబినేషన్ కర్రీలు అదుర్స్ అనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటి ఒక రెసిపీనే తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "వంకాయ గోంగూర కూర".

గోంగూర కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ టేస్ట్ అబ్బబ్బో ఏమన్నా ఉంటుందా! ఆ రుచి తెలియాలంటే కచ్చితంగా తిని తీరాల్సిందే. అన్నం, పులావ్, చపాతీ, రోటీ ఇలా ఏది చేసుకున్నా సైడ్ డిష్​గా అద్దిరిపోవాల్సిందే. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ వంకాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Vankaya Gongura Curry
వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పావుకిలో - వంకాయలు
  • ఒక కప్పు - గోంగూర ఆకులు
  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - పెరుగు
  • అర కప్పు - కొబ్బరి తురుము
  • పావు కప్పు - నూనె
  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - పల్లీలు
  • ఒక చెంచా - నువ్వులు
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - కారం
  • ఒక చెంచా - ధనియాలపొడి
  • ఒక స్పూన్ - జీలకర్రపొడి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒక స్పూన్ - గరంమసాలా

వేడివేడి అన్నంలోకి కమ్మని "దొండకాయ ఉల్లికారం" - పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

Vankaya Gongura Curry
గోంగూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా గోంగూరను తీసుకుని ఒక కప్పు పరిమాణంలో ఆకులను తుంచుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో పల్లీలు, నువ్వులను వేరు వేరుగా వేయించి చల్లార్చుకోవాలి. పల్లీలు చల్లారాక పొట్టు తొలగించుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం తాజా గుండ్రటి తెల్లని వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి క్లాత్​తో తుడవాలి. ఆపై వాటిని చాకుతో ఒక్కోదాన్ని నాలుగు గాట్లు పెట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పల్లీలు, వేయించిన నువ్వులు, కొబ్బరి తురుము, పెరుగు వేసుకుని మెత్తని పేస్టులా మిక్సీ పట్టుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Vankaya Gongura Curry
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి పావు కప్పులో సగం నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ లైట్​గా వేడయ్యాక గాట్లు పెట్టుకున్న వంకాయలను వేసి వేయించుకుని విడిగా తీసి పెట్టుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనె వేసి వేడయ్యాక శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర ఆకుల్ని వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి చక్కగా వేగి మగ్గుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీల మిశ్రమం, కారం, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, గరంమసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలపాలి.
Vankaya Gongura Curry
పెరుగు (Getty Images)
  • తర్వాత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఆ మిశ్రమం మగ్గి, ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక అందులో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న వంకాయలను వేసి నెమ్మదిగా మొత్తం కలిసేలా మంచిగా కలిపి మరో అయిదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో నోరూరించే "వంకాయ గోంగూర కూర" తయారవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రొటీన్ కర్రీలకు బదులుగా ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

యమ్మీ యమ్మీగా కమ్మని "పాలక్ కట్​లెట్స్" - రెండు చెంచాల నూనెతో ఈజీగా రెడీ!

"దాల్ ప్రీ మిక్స్" ఉంటే నిమిషాల్లో ఘుమఘమలాడే పప్పు రెడీ! - ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి

TAGGED:

TASTY VANKAYA KURA WITH GONGURA
COOKING RECIPES
VARIETY BRINJAL CURRY
గోంగూరతో కమ్మని వంకాయ కూర
VANKAYA GONGURA CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.