ఘుమఘుమలాడే "గోంగూర వంకాయ కర్రీ" - ఇక విందు పసందే!
- వంకాయతో ఎన్నడూ చేయని వెరైటీ కర్రీ - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Published : November 16, 2025 at 2:16 PM IST
Vankaya Gongura Curry Recipe : వంకాయతో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా లొట్టలేసుకుంటూ తినేవాళ్లు మనలో చాలా మందే ఉంటారు. కూరగాయల్లో రాజుగా పిలుచుకునే దీనితో చేసే రెసిపీలు మంచి రుచికరంగానూ ఉంటాయి. అయితే, వంకాయతో నేరుగా చేసుకునేవి మాత్రమే కాదు కాంబినేషన్ కర్రీలు అదుర్స్ అనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు మీ అందరి కోసం అలాంటి ఒక రెసిపీనే తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "వంకాయ గోంగూర కూర".
గోంగూర కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ టేస్ట్ అబ్బబ్బో ఏమన్నా ఉంటుందా! ఆ రుచి తెలియాలంటే కచ్చితంగా తిని తీరాల్సిందే. అన్నం, పులావ్, చపాతీ, రోటీ ఇలా ఏది చేసుకున్నా సైడ్ డిష్గా అద్దిరిపోవాల్సిందే. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ వంకాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పావుకిలో - వంకాయలు
- ఒక కప్పు - గోంగూర ఆకులు
- మూడు టేబుల్స్పూన్లు - పెరుగు
- అర కప్పు - కొబ్బరి తురుము
- పావు కప్పు - నూనె
- మూడు టేబుల్స్పూన్లు - పల్లీలు
- ఒక చెంచా - నువ్వులు
- టేస్ట్కి సరిపడా - కారం
- ఒక చెంచా - ధనియాలపొడి
- ఒక స్పూన్ - జీలకర్రపొడి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక స్పూన్ - గరంమసాలా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా గోంగూరను తీసుకుని ఒక కప్పు పరిమాణంలో ఆకులను తుంచుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో పల్లీలు, నువ్వులను వేరు వేరుగా వేయించి చల్లార్చుకోవాలి. పల్లీలు చల్లారాక పొట్టు తొలగించుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం తాజా గుండ్రటి తెల్లని వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి క్లాత్తో తుడవాలి. ఆపై వాటిని చాకుతో ఒక్కోదాన్ని నాలుగు గాట్లు పెట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పల్లీలు, వేయించిన నువ్వులు, కొబ్బరి తురుము, పెరుగు వేసుకుని మెత్తని పేస్టులా మిక్సీ పట్టుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి పావు కప్పులో సగం నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ లైట్గా వేడయ్యాక గాట్లు పెట్టుకున్న వంకాయలను వేసి వేయించుకుని విడిగా తీసి పెట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనె వేసి వేడయ్యాక శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర ఆకుల్ని వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి చక్కగా వేగి మగ్గుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీల మిశ్రమం, కారం, ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, గరంమసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- తర్వాత లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆ మిశ్రమం మగ్గి, ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక అందులో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న వంకాయలను వేసి నెమ్మదిగా మొత్తం కలిసేలా మంచిగా కలిపి మరో అయిదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో నోరూరించే "వంకాయ గోంగూర కూర" తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రొటీన్ కర్రీలకు బదులుగా ఓసారి దీన్ని ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
