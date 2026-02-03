నెల్లూరు ఫేమస్ నోరూరించే "వంకాయ బజ్జీ కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్మోర్' అంటారంతే!
వంకాయతో ఎన్నడూ చేయని కొత్తరకం 'కర్రీ' - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!
Published : February 3, 2026 at 3:10 PM IST
Nellore Special Vankaya Bajji Curry : కూరగాయల్లో రారాజుగా పిలుచుకునే వంకాయతో ఎలాంటి వంటకాలు చేసినా భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. నార్మల్గా ఎక్కువ మంది గుత్తొంకాయ, వంకాయ వేపుడు, పచ్చడి వంటివి చేసుకుంటుంటారు. లేదంటే అప్పుడప్పుడు కాంబినేషన్ కర్రీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అయితే, ఎప్పుడూ అవే కాకుండా ఈసారి కాస్త భిన్నంగా ప్రయత్నించండి. అదే, నెల్లూరు ఫేమస్ నోరూరించే "వంకాయ బజ్జీ కూర".
ఇది రెగ్యులర్ కర్రీలకు భిన్నమైన టేస్ట్తో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు. బిగినర్స్ కూడా అప్పటికప్పుడు చాలా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ కర్రీ అన్నంతో పాటు చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ ఉంటుంది. మరి, ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ వెరైటీ వంకాయ కూరను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అవసరమైన పదార్థాలు :
- పది - గుండ్రటి వంకాయలు
- నాలుగు - టమాటాలు(మీడియం సైజ్వి)
- రెండు - ఉల్లిపాయలు(చిన్న సైజ్వి)
- రుచికి తగినన్ని - పచ్చిమిర్చి
- నిమ్మకాయంత - చింతపండు
- టేస్ట్కి సరిపడా - ఉప్పు
- ఒక టీస్పూన్ - పసుపు
తాలింపు కోసం :
- ఆరేడు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- కొద్దిగా - ఆవాలు
- ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- రెండు టీస్పూన్లు - శనగపప్పు
- రెండు టీస్పూన్లు - మినప్పప్పు
- ఆరు - ఎండుమిర్చి
- రెండు - ఉల్లిపాయలు
- పది - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- కొద్దిగా - కరివేపాకు
సరికొత్త రుచిలో "అరటికాయ బఠాణీ కుర్మా" - అన్నం, చపాతీ, పూరీల్లోకి కిర్రాక్ టేస్ట్!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని దానిలో కాస్త ఉప్పు వేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు తెల్లని లేత గుండ్రటి వంకాయలను తీసుకుని ముందుగా ఒక్కో దాన్ని నాలుగు నిలువు ముక్కలుగా కట్ చేసి, ఆపై మధ్యలోకి కట్ చేసుకోవాలి. అంటే, ఒక్క వంకాయను మొత్తం 8 ముక్కలు అయ్యేలా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలా వంకాయలన్నింటినీ కట్ చేసుకుని గిన్నెలో తీసుకున్న ఉప్పు నీళ్లలో వేసి పక్కన ఉంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా వంకాయ ముక్కలు రంగు మారకుండా ఉంటాయి.
- ఆ తర్వాత టమాటాలు, ఉల్లిపాయలను మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ వండుకోవాలనుకుంటున్న గిన్నెను తీసుకుని అందులో ఉప్పు నీటిలో వేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, టమాటా ముక్కలు, పచ్చిమిరపకాయలను ముక్కలుగా తుంపి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, చింతపండు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, మూడు గ్లాసుల వరకు నీళ్లు కూడా పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ముక్కలు మెత్తగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. అవి ఉడకడానికి పది నిమిషాల వరకు సమయం తీసుకోవచ్చు.
- వంకాయ ముక్కలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పప్పు గుత్తితో మెత్తగా మాష్ చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద తాలింపు కోసం పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె హీట్ అయ్యాక శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత అందులో ఎండుమిర్చి, సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ చీలికలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కలిపి సన్నని సెగ మీద పోపును ఎర్రగా వేయించుకోవాలి. అంటే, ఉల్లిపాయలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఆనియన్స్ బాగా వేగాయనుకున్నాక కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. తాలింపు మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక అందులో ముందుగా మాష్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న వంకాయ మిశ్రమాన్ని వేసుకుని అంతా మంచిగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- ఇదే స్టేజ్లో ఒకసారి ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండుమూడు నిమిషాలు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- అంతే, ఎన్నడూ తినని రుచిలో భలే కమ్మగా ఉండే నెల్లూరు స్పెషల్ "వంకాయ బజ్జీ కూర" తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ కర్రీలకు బదులు ఓసారి ఈ వంకాయ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
మార్నింగ్ "టిఫెన్" ఏమి చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? - మీ కోసమే ఈ ఇన్స్టంట్ "దోశ" రెసిపీ!
రెగ్యులర్ కర్రీలు బోర్ కొట్టాయా? - పల్లెటూరి "వంకాయ పచ్చి పులుసు"! - టేస్ట్ సూపర్!