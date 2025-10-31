ETV Bharat / offbeat

నీచు వాసన లేకుండా "చేపల కూర" - టమాటాలు వేసి వండితే అద్దిరిపోయే రుచి!

ఫిష్ కర్రీ ఎప్పుడూ చేసేలా వద్దు - సరికొత్తగా ట్రై చేయండిలా! - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Tomato Fish Curry Recipe
Tomato Fish Curry Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Tomato Fish Curry Recipe : వీకెండ్ వచ్చిందంటే చాలా మంది చికెన్, మటన్​తో పాటు చేపలు వండుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొందరు చేపలు పులుసు చేసుకోవడానికి ఇష్టపడితే, మరికొందరు వేపుడు చేసుకోవడం చేస్తుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా వండినా చేపల కర్రీ నీచు వాసన రావడమో, మంచి రుచికరంగా కుదరకపోవడమో జరుగుతుంది. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "టమాటా చేపల కూర" వండి చూడండి. నీచు వాసన లేకుండా చిక్కని గ్రేవీతో నోరూరించే ఈ కర్రీని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. అలాగే, ఈ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా తేలిక! బిగినర్స్ కూడా ఈ చేపల కూరను సింపుల్​గా, రుచికరంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ టమాటా ఫిష్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Tomato Fish Curry Recipe
చేపలు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఏదైనా ఓ రకం చేప - అరకేజీ
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - ఒకటిన్నర చెంచా
Tomato Fish Curry Recipe
టమాటాలు (Getty Images)

కర్రీ కోసం :

  • ఆవనూనె - అరకప్పు
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • కలోంజీ గింజలు - అరచెంచా
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • టమాటాలు - ఐదు
  • వెల్లుల్లి పేస్ట్ - అరచెంచా
  • అల్లం ముద్ద - అరచెంచా
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • ధనియాలపొడి - అరచెంచా
  • కారం - మూడు చెంచాలు(తగినంత)
  • చక్కెర - పావుచెంచా

Tomato Fish Curry Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ చేపల కర్రీ తయారీ కోసం ముందుగా అరకేజీ పరిమాణంలో ఏదైనా ఒక రకం చేప ముక్కలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఆపై వాటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో చెంచా పసుపు, చెంచా ఉప్పు వేసి ఆ రెండూ చేప ముక్కలకు పట్టేలా కలిపి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత ఉల్లిపాయను ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని పేస్టులా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే కడాయిని పెట్టి పావుకప్పు ఆవనూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ ఆవనూనె లేని వారు రోజూ వాడే ఆయిల్​ను యూజ్ చేయవచ్చు. కానీ, ఆవనూనె వేసి చేసుకోవడం ద్వారా సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో కర్రీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
Tomato Fish Curry Recipe
జీలకర్ర (ETV Abhiruchi)
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మ్యారినేట్ చేసి పక్కనుంచిన చేప ముక్కల్ని వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ ​హీట్ అయ్యాక జీలకర్ర, కలోంజీ గింజలు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్టు వేసి పచ్చివాసన పోయేలా ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం అందులో అల్లం ముద్ద, వెల్లుల్లి పేస్ట్, టమాటా ముక్కలు, నిలువుగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై లో ఫ్లేమ్​లో టమాటా ముక్కలు మెత్తగా అయ్యే వరకు మగ్గనివ్వాలి. టమాటాలు సాఫ్ట్​గా మారాక ధనియాలపొడి, మిగిలిన పసుపు, కారం వేసి, అరకప్పు వాటర్ పోసి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.

Tomato Fish Curry Recipe
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో మరో అరచెంచా ఉప్పు, చక్కెర, వేయించి పక్కనుంచిన చేప ముక్కలు వేసి నెమ్మదిగా అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • నెక్ట్స్ స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కూర దగ్గరపడి, లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకుని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, సరికొత్త రుచిలో ఘుమఘుమలాడే "టమాటా చేపల కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ స్టైల్​లో ఫిష్ కర్రీ ట్రై చేయండి. నీచు వాసన లేకుండా కమ్మగా ఉండే ఈ కర్రీని ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు!

