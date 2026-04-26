బియ్యప్పిండితో వెరైటీగా "ఫిష్ ఫ్రై" - టేస్ట్కు ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చుకోవాల్సిందే!
Published : April 26, 2026 at 10:42 AM IST
New Style Fish Fry Recipe : నార్మల్గా సండే వచ్చిందంటే ఎక్కువ మంది చికెన్, మటన్తో రకరకాల వంటకాలు ట్రై చేస్తుంటారు. కానీ, అదే తక్కువ ధరకు వస్తూ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే చేపలను అంతగా పట్టించుకోరు. ఒకవేళ తినాలనుకునే వారు మాత్రం ఎక్కువగా చేపలతో ఫ్రై చేసుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా ఫిష్ ఫ్రై పర్ఫెక్ట్గా కుదరట్లేదని బాధపడుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక నయా స్టైల్ అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "సుర్మై ఫిష్ ఫ్రై". ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే సూపర్ టేస్టీగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా నచ్చేస్తుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ముక్కలు ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ ఘుమఘుమలాడే నయా స్టైల్ చేపల వేపుడును ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కిలో - వంజరం చేప ముక్కలు
- నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - బియ్యప్పిండి
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- ఎనిమిది స్పూన్లు - కారం
- ఒకటిన్నర స్పూన్లు - పసుపు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- మూడు టేబుల్స్పూన్లు - నిమ్మరసం
- రెండు స్పూన్లు - ధనియాలపొడి
- ఒకటిన్నర స్పూన్లు - జీలకర్ర పొడి
- ఒక స్పూన్ - మిరియాలపొడి
- ఒక స్పూన్ - గరంమసాలా
- కొద్దిగా - కరివేపాకు
- తగినంత - నూనె
- కొన్ని - ఉల్లి స్లైసులు(గార్నిష్ కోసం)
- నిమ్మ చెక్కలు(గార్నిష్ కోసం)
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా వంజరం చేప ముక్కలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై నీళ్లు వడకట్టి, చేప ముక్కలకు రెండు వైపులా చిన్న గాట్లు పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకుని అందులో కారం, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, నిమ్మరసం, మిరియాలపొడి, ధనియాలపొడి, జీలకర్ర పొడి, గరంమసాలా వేసి ఒకసారి అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఈ మసాలా మిశ్రమాన్ని గాట్లు పెట్టి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలకు రెండు వైపులా సమంగా అప్లై చేసి ఒక అరగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అరగంట తర్వాత అంటే చేప ముక్కలను వేయించడానికి ముందుగా వాటిపై బియ్యప్పిండి చల్లి అది అన్నిటికీ మంచిగా అంటుకునేలా మెల్లగా ఎగరేసినట్లు చేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్లో ఫిష్ ఫ్రై కోసం తగినంత నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి. అది వేగిన తర్వాత మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న చేపల ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో వేగనివ్వాలి.
- నాలుగైదు నిమిషాల తర్వాత అంటే అవి వన్ సైడ్ మంచిగా వేగాయనుకున్నాక గరిటెతో మరో వైపునకు ముక్కలను తిరగేసి అటు కూడా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు చక్కగా వేయించి దింపేసుకోవాలి.
- ఇక చివరగా ఉల్లిస్లైసులు, నిమ్మ చెక్కలతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
- అంతే, బియ్యప్పిండితో నీచు వాసన లేకుండా ఘుమఘుమలాడే "సుర్మై ఫిష్ ఫ్రై" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరు రెగ్యులర్ పద్ధతిలో కాకుండా ఈ సండే ఇలా చేపల వేపుడు చేసి చూడండి. స్పైసీ స్పైసీగా, కమ్మగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!
- ఒకవేళ మీరు ఈ రెసిపీని తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే చేపలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
టిప్స్ :
- ఈ ఫిష్ ఫ్రై కోసం మీ వద్ద బియ్యప్పిండి లేనట్లయితే దాని ప్లేస్లో ఉప్మా రవ్వ అయినా వాడుకోవచ్చు.
- చేప ముక్కలకు గాట్లు పెట్టడం వల్ల మసాలా మంచిగా పడుతుంది. దాంతో టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది.
- అలాగే, చేప ముక్కలను హై ఫ్లేమ్ మీద వేయిస్తే లోపల సరిగ్గా ఉడకవని గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే, వీలైనంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే చక్కగా వేయించుకోవాలి.
