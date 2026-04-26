ETV Bharat / offbeat

బియ్యప్పిండితో వెరైటీగా "ఫిష్ ఫ్రై" -  టేస్ట్​కు ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చుకోవాల్సిందే!

Fish Fry Recipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 26, 2026 at 10:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

New Style Fish Fry Recipe : నార్మల్​గా సండే వచ్చిందంటే ఎక్కువ మంది చికెన్​, మటన్​తో రకరకాల వంటకాలు ట్రై చేస్తుంటారు. కానీ, అదే తక్కువ ధరకు వస్తూ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే చేపలను అంతగా పట్టించుకోరు. ఒకవేళ తినాలనుకునే వారు మాత్రం ఎక్కువగా చేపలతో ఫ్రై చేసుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా ఫిష్ ఫ్రై పర్ఫెక్ట్​గా కుదరట్లేదని బాధపడుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక నయా స్టైల్ అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "సుర్మై ఫిష్ ఫ్రై". ఇది రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే సూపర్ టేస్టీగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా నచ్చేస్తుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ముక్కలు ఇష్టంగా తినేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ ఘుమఘుమలాడే నయా స్టైల్ చేపల వేపుడును ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కిలో - వంజరం చేప ముక్కలు
  • నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - బియ్యప్పిండి
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • ఎనిమిది స్పూన్లు - కారం
  • ఒకటిన్నర స్పూన్లు - పసుపు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - నిమ్మరసం
  • రెండు స్పూన్లు - ధనియాలపొడి
  • ఒకటిన్నర స్పూన్లు - జీలకర్ర పొడి
  • ఒక స్పూన్ - మిరియాలపొడి
  • ఒక స్పూన్ - గరంమసాలా
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • తగినంత - నూనె
  • కొన్ని - ఉల్లి స్లైసులు(గార్నిష్ కోసం)
  • నిమ్మ చెక్కలు(గార్నిష్ కోసం)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా వంజరం చేప ముక్కలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై నీళ్లు వడకట్టి, చేప ముక్కలకు రెండు వైపులా చిన్న గాట్లు పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకుని అందులో కారం, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, నిమ్మరసం, మిరియాలపొడి, ధనియాలపొడి, జీలకర్ర పొడి, గరంమసాలా వేసి ఒకసారి అవన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఈ మసాలా మిశ్రమాన్ని గాట్లు పెట్టి పెట్టుకున్న చేప ముక్కలకు రెండు వైపులా సమంగా అప్లై చేసి ఒక అరగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అరగంట తర్వాత అంటే చేప ముక్కలను వేయించడానికి ముందుగా వాటిపై బియ్యప్పిండి చల్లి అది అన్నిటికీ మంచిగా అంటుకునేలా మెల్లగా ఎగరేసినట్లు చేయాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​లో ఫిష్ ఫ్రై కోసం తగినంత నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి. అది వేగిన తర్వాత మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న చేపల ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేగనివ్వాలి.
  • నాలుగైదు నిమిషాల తర్వాత అంటే అవి వన్ సైడ్ మంచిగా వేగాయనుకున్నాక గరిటెతో మరో వైపునకు ముక్కలను తిరగేసి అటు కూడా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు చక్కగా వేయించి దింపేసుకోవాలి.
  • ఇక చివరగా ఉల్లిస్లైసులు, నిమ్మ చెక్కలతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
  • అంతే, బియ్యప్పిండితో నీచు వాసన లేకుండా ఘుమఘుమలాడే "సుర్మై ఫిష్ ఫ్రై" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరు రెగ్యులర్ పద్ధతిలో కాకుండా ఈ సండే ఇలా చేపల వేపుడు చేసి చూడండి. స్పైసీ స్పైసీగా, కమ్మగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!
  • ఒకవేళ మీరు ఈ రెసిపీని తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే చేపలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
టిప్స్ :

  • ఈ ఫిష్ ఫ్రై కోసం మీ వద్ద బియ్యప్పిండి లేనట్లయితే దాని ప్లేస్​లో ఉప్మా రవ్వ అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • చేప ముక్కలకు గాట్లు పెట్టడం వల్ల మసాలా మంచిగా పడుతుంది. దాంతో టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది.
  • అలాగే, చేప ముక్కలను హై ఫ్లేమ్ మీద వేయిస్తే లోపల సరిగ్గా ఉడకవని గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే, వీలైనంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లోనే చక్కగా వేయించుకోవాలి.

TAGGED:

EASY FISH FRY RECIPE
SURMAI FISH FRY RECIPE IN TELUGU
SURMAI FISH FRY RECIPE INGREDIENTS
సుర్మై ఫిష్ ఫ్రై తయారీ
NEW STYLE FISH FRY RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.