సింపుల్​ పద్ధతిలో "నెల్లూరు చేపల పులుసు" - నీచు వాసన లేకుండా ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!

'నెల్లూరు చేపల పులుసు' వండే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Nellore Chepala Pulusu
Nellore Chepala Pulusu (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 16, 2026 at 10:40 AM IST

3 Min Read
How to Make Nellore Chepala Pulusu : "చేపలు" ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే నాన్​వెజ్ ఐటమ్స్​లో ముందు వరుసలో ఉంటాయి. అందుకే, వైద్యులు కూడా వారానికి రెండు మూడు సార్లైనా చేపలు తినడం మంచిదని చెబుతుంటారు. ఇక నార్మల్​గా​ చేపలను ఒక్కొక్కరూ ఒక్కో స్టైల్​లో వండుతుంటారు. అయితే, మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే వాటిల్లో ఒకటి "చేపలు పులుసు". కానీ, చాలా మందికి ఈ కర్రీ ఎంత బాగా వండినా సరైన టేస్ట్​ రాదు. అలాంటి వారికోసమే అద్దిరిపోయే రుచితో సింపుల్​గా చేసుకునే "నెల్లూరు చేపల పులుసు" రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.

ఈ స్టైల్​లో చేస్తే కర్రీ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. పులుసు మస్తు మజాగా ఉంటుంది. నీచు వాసన లేకుండా నోరూరించే దీన్ని పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే నెల్లూరు చేపల పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Nellore Chepala Pulusu
Nellore Chepala Pulusu (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చేప ముక్కలు - 550 గ్రాములు
  • నిమ్మరసం - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజంత
  • టమాటాలు - మూడు
  • ఆవాలు - ఒక స్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక స్పూన్
  • మెంతులు - పావు స్పూన్
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కారం - రెండు స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - ఒకటిన్నర స్పూన్లు
  • నూనె - ఐదు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
  • వేయించిన మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
  • వేయించిన ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
  • ఆవాల పొడి - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్

Nellore Chepala Pulusu
Nellore Chepala Pulusu (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే నెల్లూరు చేపల పులుసు తయారీకి ముందుగా చేప ముక్కలను శుభ్రంగా కడగాలి.
  • నార్మల్​గా చాలా మంది ఒకసారి కడిగి, తర్వాత ఉప్పు వేసి క్లీన్ చేసేస్తారు. కానీ, ఇలా చేస్తే నీచువాసన పూర్తిగా పోదని గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే, మరోసారి పసుపు వేసి క్లీన్ చేయాలి. చివరగా నిమ్మరసం పిండి ఇంకోసారి శుభ్రం​గా కడిగితే అసలు నీచు వాసనే రాదు.
  • తర్వాత శుభ్రంగా కడిగిన చేప ముక్కలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని రెండు వైపులా ఉప్పు, నిమ్మరసం పట్టించి పక్కనుంచాలి.
  • నెక్ట్స్ ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
Nellore Chepala Pulusu
Nellore Chepala Pulusu (Getty Images)
  • చింతపండు నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగును రెడీ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, టమాటా ప్యూరీని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసిన టమాటా ముక్కలు వేసి గుజ్జులా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు నానిన చింతపండు నుంచి చిక్కని రసం తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా ఉండే వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
  • నూనె వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు, మెంతులు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్​లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Nellore Chepala Pulusu
Nellore Chepala Pulusu (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ చక్కగా వేగాక అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న టమాటా ప్యూరీ వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • రెండు నిమిషాల తర్వాత పసుపు, కారం వేసి కలుపుకోవాలి. ఆపై ఉప్పు, ధనియాల పొడి యాడ్ చేయాలి.
  • ఇవన్నీ చక్కగా వేగాయనుకున్నాక ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం పోసుకోవాలి. తర్వాత గ్లాసు నీళ్లు కూడా పోసి ఒకసారి కలపాలి.
Nellore Chepala Pulusu
Nellore Chepala Pulusu (Getty Images)
  • అనంతరం మారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న చేప ముక్కలను వేసి ఒకసారి నెమ్మదిగా కలిపి కుక్ చేసుకోవాలి.
  • చేప ముక్కలు త్వరగా ఉడికిపోయి విరిగిపోతాయి. కాబట్టి గరిటెతో కలపకూడదని గుర్తు పెట్టుకోవాలి.
  • అయితే, గిన్నె అడుగు మాడకుండా ఉండడానికి దాన్నే అటూ ఇటూ కదిలించాలి.
  • చేప ముక్కలు చక్కగా ఉడికాయని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత చివరలో మిరియాల పొడి, అరస్పూన్ చొప్పున వేయించిన ధనియాల పొడి, ఆవాల పొడి, జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి.
Nellore Chepala Pulusu
Nellore Chepala Pulusu (Eenadu)
  • ఆ తర్వాత ఒకటీ రెండు నిమిషాలు ఉడకనిచ్చి చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్​తో నోరూరించే "నెల్లూరు చేపల పులుసు" ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. నీచు వాసన లేకుండా కమ్మగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
Nellore Chepala Pulusu
Nellore Chepala Pulusu (Getty Images)

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

