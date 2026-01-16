సింపుల్ పద్ధతిలో "నెల్లూరు చేపల పులుసు" - నీచు వాసన లేకుండా ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!
'నెల్లూరు చేపల పులుసు' వండే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Published : January 16, 2026 at 10:40 AM IST
How to Make Nellore Chepala Pulusu : "చేపలు" ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే నాన్వెజ్ ఐటమ్స్లో ముందు వరుసలో ఉంటాయి. అందుకే, వైద్యులు కూడా వారానికి రెండు మూడు సార్లైనా చేపలు తినడం మంచిదని చెబుతుంటారు. ఇక నార్మల్గా చేపలను ఒక్కొక్కరూ ఒక్కో స్టైల్లో వండుతుంటారు. అయితే, మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే వాటిల్లో ఒకటి "చేపలు పులుసు". కానీ, చాలా మందికి ఈ కర్రీ ఎంత బాగా వండినా సరైన టేస్ట్ రాదు. అలాంటి వారికోసమే అద్దిరిపోయే రుచితో సింపుల్గా చేసుకునే "నెల్లూరు చేపల పులుసు" రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.
ఈ స్టైల్లో చేస్తే కర్రీ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. పులుసు మస్తు మజాగా ఉంటుంది. నీచు వాసన లేకుండా నోరూరించే దీన్ని పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే నెల్లూరు చేపల పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చేప ముక్కలు - 550 గ్రాములు
- నిమ్మరసం - పావు స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజంత
- టమాటాలు - మూడు
- ఆవాలు - ఒక స్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక స్పూన్
- మెంతులు - పావు స్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - అర కప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
- పసుపు - అర స్పూన్
- కారం - రెండు స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - ఒకటిన్నర స్పూన్లు
- నూనె - ఐదు టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
- వేయించిన మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
- వేయించిన ధనియాల పొడి - అర స్పూన్
- ఆవాల పొడి - అర స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే నెల్లూరు చేపల పులుసు తయారీకి ముందుగా చేప ముక్కలను శుభ్రంగా కడగాలి.
- నార్మల్గా చాలా మంది ఒకసారి కడిగి, తర్వాత ఉప్పు వేసి క్లీన్ చేసేస్తారు. కానీ, ఇలా చేస్తే నీచువాసన పూర్తిగా పోదని గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే, మరోసారి పసుపు వేసి క్లీన్ చేయాలి. చివరగా నిమ్మరసం పిండి ఇంకోసారి శుభ్రంగా కడిగితే అసలు నీచు వాసనే రాదు.
- తర్వాత శుభ్రంగా కడిగిన చేప ముక్కలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని రెండు వైపులా ఉప్పు, నిమ్మరసం పట్టించి పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ ఒక గిన్నెలో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- చింతపండు నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగును రెడీ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, టమాటా ప్యూరీని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో కట్ చేసిన టమాటా ముక్కలు వేసి గుజ్జులా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు నానిన చింతపండు నుంచి చిక్కని రసం తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద అడుగు మందంగా ఉండే వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
- నూనె వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు, మెంతులు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ చక్కగా వేగాక అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న టమాటా ప్యూరీ వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత పసుపు, కారం వేసి కలుపుకోవాలి. ఆపై ఉప్పు, ధనియాల పొడి యాడ్ చేయాలి.
- ఇవన్నీ చక్కగా వేగాయనుకున్నాక ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం పోసుకోవాలి. తర్వాత గ్లాసు నీళ్లు కూడా పోసి ఒకసారి కలపాలి.
- అనంతరం మారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న చేప ముక్కలను వేసి ఒకసారి నెమ్మదిగా కలిపి కుక్ చేసుకోవాలి.
- చేప ముక్కలు త్వరగా ఉడికిపోయి విరిగిపోతాయి. కాబట్టి గరిటెతో కలపకూడదని గుర్తు పెట్టుకోవాలి.
- అయితే, గిన్నె అడుగు మాడకుండా ఉండడానికి దాన్నే అటూ ఇటూ కదిలించాలి.
- చేప ముక్కలు చక్కగా ఉడికాయని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత చివరలో మిరియాల పొడి, అరస్పూన్ చొప్పున వేయించిన ధనియాల పొడి, ఆవాల పొడి, జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఒకటీ రెండు నిమిషాలు ఉడకనిచ్చి చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్తో నోరూరించే "నెల్లూరు చేపల పులుసు" ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. నీచు వాసన లేకుండా కమ్మగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
