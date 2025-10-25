ETV Bharat / offbeat

మీల్ మేకర్స్ తో అద్దిరిపోయే "కీమా  కర్రీ" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

- రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో ఇలా ప్రిపేర్ చేయండి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Meal Maker Keema Curry
Meal Maker Keema Curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2025 at 6:02 PM IST

3 Min Read
Meal Maker Keema Curry Recipe in Telugu : పిల్లలతోపాటు చాలా మంది పెద్దవాళ్లూ మీల్​ మేకర్​ను అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. కానీ, వీటిలో ప్రొటీన్స్​తోపాటు మరెన్నో పోషకాలూ పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే రొటీన్ రెసిపీతో బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఘుమఘుమలాడే "మీల్ మేకర్ కీమా కర్రీ" రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం.

మీల్ మేకర్స్​ను మిక్సీ పట్టి ఇలా చేశారంటే రెస్టారెంట్​ను మించిన టేస్ట్​తో భలే కమ్మగా వస్తుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, పూరీల్లోకి సైడ్ డిష్​గానూ అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీల్ మేకర్​ నచ్చనివాళ్లూ ఈ కర్రీని లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, చిక్కని గ్రేవీతో నోరూరించే ఈ మీల్ మేకర్ కీమా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Meal Maker Keema Curry Recipe
మీల్ మేకర్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మీల్​ మేకర్స్ - రెండు కప్పులు
  • నూనె - ఏడెనిమిది టేబుల్​స్పూన్లు
  • నెయ్యి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • లవంగాలు - ఐదారు
  • యాలకులు - నాలుగు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - రెండు ముక్కలు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు (తగినంత)
  • ధనియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • పెరుగు - నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కసూరి మేథి - రెండు టీస్పూన్లు
Meal Maker Keema Curry Recipe
టమాటాలు (Getty Images)

టమాటా పేస్ట్ కోసం :

  • పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
  • అల్లం - రెండించుల ముక్క
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • టమాటా ముక్కలు - రెండు కప్పులు

Meal Maker Keema Curry Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో నాలుగైదు గ్లాసుల నీటిని తీసుకుని గోరువెచ్చగా వేడి చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గిన్నె దింపి అందులో కాస్త పెద్ద సైజ్​లో ఉండే మీల్ ​మేకర్స్​ను వేసి 10 నుంచి 12 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అవి నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన టమాటా, ఉల్లిపాయలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Meal Maker Keema Curry Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు టమాటా పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం ముక్క, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం పది నిమిషాలపాటు నానబెట్టుకున్న పెద్ద సైజ్ మీల్​మేకర్స్​ను వాటర్ గట్టిగా పిండి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత మీల్​మేకర్స్​ను మరీ మెత్తగా కాకుండా మధ్యమధ్యలో ఆపి కలుపుతూ బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంటే, కీమాలా మీల్​మేకర్ ముక్కలు అక్కడక్కడ కనిపించేలా చూసుకోవాలి.

Meal Maker Keema Curry Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె, నెయ్యి వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగి ఆ మిశ్రమం వేడెక్కాక బిర్యానీ ఆకులు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, జీలకర్ర వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
  • అవి ఫ్రై అయ్యాక సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఆనియన్స్ కొద్దిగా కలర్ మారి సాఫ్ట్​గా అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక కరివేపాకు, గ్రైండ్ చేసుకున్న టమాటా పేస్ట్ వేసుకుని కలుపుతూ అందులో నుంచి నూనె తేలే వరకు ఫ్రై మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా మగ్గించుకున్నాక అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి వేసుకుని అన్నింటినీ కలుపుతూ కాసేపు వేయించాలి.
Meal Maker Keema Curry Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో పెరుగు వేసుకుని అందులో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ బరకగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న సోయా కీమాను జత చేసి అదంతా టమాటా మిశ్రమంలో చక్కగా కలిసిపోయేలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఆపై పాన్​పై మూత ఉంచి లో-ఫ్లేమ్​లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
  • రెండు మూడు నిమిషాల అనంతరం అందులో గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లను పోసుకుని బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఏడెనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా అందులో గరంమసాలా, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కసూరి మేతిని చేతితో నలిపి వేసుకుని అంతా కలిసేలా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, చిక్కని గ్రేవీతో ఘుమఘుమలాడే "మీల్​ మేకర్ కీమా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
Meal Maker Keema Curry Recipe
జీలకర్ర (ETV Abhiruchi)

చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ మీల్​మేకర్స్ తీసుకున్న కప్పునే మీరు టమాటా ముక్కలు, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ కొలవడానికి వాడుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ చిన్న సైజ్ మీల్​మేకర్స్​ తీసుకుంటే గోరువెచ్చని నీటిలో ఎక్కువ సేపు కాకుండా నాలుగైదు నిమిషాలు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
  • అలాగే, ఈ కర్రీని తక్కువ లేదా ఎక్కువ మొత్తంలో చేసుకోవాలనుకుంటే మీల్​మేకర్స్​తో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్​ను అందుకు అనుగుణంగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

