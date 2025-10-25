మీల్ మేకర్స్ తో అద్దిరిపోయే "కీమా కర్రీ" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!
- రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఇలా ప్రిపేర్ చేయండి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : October 25, 2025 at 6:02 PM IST
Meal Maker Keema Curry Recipe in Telugu : పిల్లలతోపాటు చాలా మంది పెద్దవాళ్లూ మీల్ మేకర్ను అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. కానీ, వీటిలో ప్రొటీన్స్తోపాటు మరెన్నో పోషకాలూ పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే రొటీన్ రెసిపీతో బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఘుమఘుమలాడే "మీల్ మేకర్ కీమా కర్రీ" రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం.
మీల్ మేకర్స్ను మిక్సీ పట్టి ఇలా చేశారంటే రెస్టారెంట్ను మించిన టేస్ట్తో భలే కమ్మగా వస్తుంది. ఇది అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, పూరీల్లోకి సైడ్ డిష్గానూ అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీల్ మేకర్ నచ్చనివాళ్లూ ఈ కర్రీని లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, చిక్కని గ్రేవీతో నోరూరించే ఈ మీల్ మేకర్ కీమా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మీల్ మేకర్స్ - రెండు కప్పులు
- నూనె - ఏడెనిమిది టేబుల్స్పూన్లు
- నెయ్యి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- లవంగాలు - ఐదారు
- యాలకులు - నాలుగు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - రెండు ముక్కలు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- కారం - నాలుగు టీస్పూన్లు (తగినంత)
- ధనియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- పెరుగు - నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్లు
- గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కసూరి మేథి - రెండు టీస్పూన్లు
టమాటా పేస్ట్ కోసం :
- పచ్చిమిర్చి - ఆరేడు
- అల్లం - రెండించుల ముక్క
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
- టమాటా ముక్కలు - రెండు కప్పులు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో నాలుగైదు గ్లాసుల నీటిని తీసుకుని గోరువెచ్చగా వేడి చేసుకోవాలి.
- తర్వాత గిన్నె దింపి అందులో కాస్త పెద్ద సైజ్లో ఉండే మీల్ మేకర్స్ను వేసి 10 నుంచి 12 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అవి నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన టమాటా, ఉల్లిపాయలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు టమాటా పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం ముక్క, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం పది నిమిషాలపాటు నానబెట్టుకున్న పెద్ద సైజ్ మీల్మేకర్స్ను వాటర్ గట్టిగా పిండి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత మీల్మేకర్స్ను మరీ మెత్తగా కాకుండా మధ్యమధ్యలో ఆపి కలుపుతూ బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంటే, కీమాలా మీల్మేకర్ ముక్కలు అక్కడక్కడ కనిపించేలా చూసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె, నెయ్యి వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగి ఆ మిశ్రమం వేడెక్కాక బిర్యానీ ఆకులు, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, జీలకర్ర వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
- అవి ఫ్రై అయ్యాక సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఆనియన్స్ కొద్దిగా కలర్ మారి సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక కరివేపాకు, గ్రైండ్ చేసుకున్న టమాటా పేస్ట్ వేసుకుని కలుపుతూ అందులో నుంచి నూనె తేలే వరకు ఫ్రై మగ్గించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా మగ్గించుకున్నాక అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి వేసుకుని అన్నింటినీ కలుపుతూ కాసేపు వేయించాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో పెరుగు వేసుకుని అందులో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ బరకగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న సోయా కీమాను జత చేసి అదంతా టమాటా మిశ్రమంలో చక్కగా కలిసిపోయేలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఆపై పాన్పై మూత ఉంచి లో-ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
- రెండు మూడు నిమిషాల అనంతరం అందులో గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లను పోసుకుని బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఏడెనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా అందులో గరంమసాలా, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కసూరి మేతిని చేతితో నలిపి వేసుకుని అంతా కలిసేలా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, చిక్కని గ్రేవీతో ఘుమఘుమలాడే "మీల్ మేకర్ కీమా కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
చిట్కాలు :
- ఇక్కడ మీల్మేకర్స్ తీసుకున్న కప్పునే మీరు టమాటా ముక్కలు, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ కొలవడానికి వాడుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ చిన్న సైజ్ మీల్మేకర్స్ తీసుకుంటే గోరువెచ్చని నీటిలో ఎక్కువ సేపు కాకుండా నాలుగైదు నిమిషాలు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- అలాగే, ఈ కర్రీని తక్కువ లేదా ఎక్కువ మొత్తంలో చేసుకోవాలనుకుంటే మీల్మేకర్స్తో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ను అందుకు అనుగుణంగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
