సరికొత్త టేస్ట్​నిచ్చే "మామిడికాయ రోటి పచ్చడి" - అన్నంతో పాటు టిఫెన్స్​లోకి సూపర్!

మామిడికాయతో 'నిల్వ పచ్చడి' కామన్ - ఇలా రోటి పచ్చడి చేయండి! - టేస్ట్ అద్భుతం!

Mamidikaya Roti Pachadi
Mamidikaya Roti Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 19, 2026 at 4:05 PM IST

How to Make Mamidikaya Roti Pachadi : ఈ సీజన్​లో మామిడికాయలు విరివిగా దొరకుతుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది వాటితో పప్పు, పచ్చడి, రసం, పులిహోర అంటూ రకరకాల వెరైటీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అందులోనూ మెజార్టీ పీపుల్ 'నిల్వ పచ్చడి' ఎక్కువగా పెడుతుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా ఓసారి ఇలా "మామిడికాయ రోటి పచ్చడి" ట్రై చేయండి. ఇది భలే కమ్మగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకి నెక్ట్స్ లెవల్​ టేస్ట్​నిస్తుంది. ఈ పచ్చడి అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోశ వంటి టిఫెన్స్​లోకి కూడా బాగుంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ నోరూరించే మామిడికాయ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Mango Pachadi
Mango Pachadi (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చిమామిడికాయలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్​వి)
  • మెంతులు - అరటీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • దొడ్డు ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • కారం - టేస్ట్​కు సరిపడా
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
Mango Pachadi
Mango Pachadi (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా పచ్చిమామిడికాయలను ఒకటికి రెండుసార్లు రుద్దుతూ బాగా కడగాలి.
  • ఆపై వాటిని తొక్కను అలాగే ఉంచి ​చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం పచ్చడిలోకి అవసరమైన ఒక స్పెషల్ మసాలా పొడిని రెడీ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక అందులో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చక్కగా వేయించుకుని ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా తుడుచుకున్న రోలు తీసుకుని అందులో చల్లారిన జీలకర్ర మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Mango Pachadi
Mango Pachadi (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ అదే రోలులో పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న వాటిలో సగం మామిడికాయ ముక్కలు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి.
  • మామిడి ముక్కలు కొంచెం నలిగేలా దంచుకున్నాక అందులో రుచికి తగినంత కారం, పసుపు, మిగిలిన మామిడికాయ ముక్కలు వేసుకుని అక్కడక్కడా చిన్న చిన్న మామిడి పలుకులు కనిపించేలా మెత్తగా దంచుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పచ్చడిలోకి పోపును రెడీ చేసుకోవాలి.

Mango Pachadi
Mango Pachadi (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • ఆయిల్ - ఆరేడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • మినప్పప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • ఆవాలు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
  • ఇంగువ - అరటీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - ఆరేడు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Mango Pachadi
Mango Pachadi (ETV Bharat)
  • పచ్చడిలోకి పోపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ లైట్​గా వేగాక కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి పచ్చివాసన పోయేలా కాస్త ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇంగువ, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కరివేపాకు వేసుకుని పోపును మంచిగా వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు చక్కగా వేగాక ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న మామిడికాయ ముద్దను వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోనే ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఆవాలు-జీలకర్ర పొడి మిశ్రమం వేసుకుని మరోసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
Mango Pachadi
Mango Pachadi (Getty Images)
  • ఇక చివరగా టేస్ట్ చేసుకుని ఉప్పు చాలకపోతే కాస్త వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పచ్చిమామిడితో అప్పటికప్పుడు కమ్మని "రోటి పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
  • ఈ పచ్చడిని అలాగే బయట ఉంచితే నాలుగైదు రోజులపాటు, ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచితే వారం పది రోజుల పాటు తాజాగా నిల్వ ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్​లో రెగ్యులర్ కూరలు కాకుండా ఓసారి ఇలా పచ్చడి చేసుకుని చూడండి.
  • ఒకవేళ మీకు రోలు లేనట్లయితే మిక్సీలో ఇదే పద్ధతి ఫాలో అవుతూ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.

