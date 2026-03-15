చికెన్, మటన్ లేకుండానే టేస్టీ "హలీమ్" - వెజిటేరియన్ రెసిపీ అద్దిరిపోద్ది!

- సౌదీ అరేబియా ఫేమస్ టేస్టీ "వెజ్ హలీమ్" - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా రెడీ!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 15, 2026 at 10:57 AM IST

Veg Haleem Recipe in Telugu : రంజాన్​ మాసంలో ఎక్కువ మంది రుచి చూడాలనుకునే వంటకం "హలీమ్". నార్మల్​గా దీన్ని చికెన్ లేదా మటన్​తో ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. మరి, నాన్​వెజ్​ ప్రియులు హలీమ్ తినడం ఎలా? అలాంటి వారికోసమే నాన్​ వెజ్​ హలీమ్ రెసిపీ ఉంది! చికెన్, మటన్ లేకుండా రుచికరంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని తయారీకి ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పనిలేదు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా సులభంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సౌదీ అరేబీయాలో ఫేమస్ అయిన ఈ రెసిపీ చూడటానికి మెత్తటి కిచిడీలా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పిల్లలకు కూడా ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ వెజ్ హలీమ్​ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు కప్పులు - గోధుమరవ్వ
  • నాలుగు - క్యారెట్లు
  • బీన్స్ - 20
  • నాలుగు - బంగాళాదుంపలు
  • నాలుగు - ఉల్లిపాయలు
  • రెండు కప్పులు - పచ్చి బఠాణీలు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • ఎనిమిది టేబుల్​స్పూన్లు - నెయ్యి
  • అర కప్పు - బాదం, జీడిపప్పులు
  • రెండు స్పూన్లు - మిరియాల పొడి
  • రెండు స్పూన్లు - జీలకర్ర
  • ఉల్లి స్లైసులు - కొన్ని(గార్నిష్ కోసం)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో గోధుమరవ్వను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అది నానేలోపు బీన్స్, ఉల్లిపాయలు, క్యారెట్లు, బంగాళాదుంపలను పొట్టు తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పెద్ద సైజ్ కుక్కర్ గిన్నె ఉంచి నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ మంచిగా వేగి లేత గోధుమ రంగులోకి వచ్చాక అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్, బంగాళాదుంప, బీన్స్ ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత పచ్చి బఠాణీలు జత చేసి మరికాసేపు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు కప్పుల వరకు నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై నానబెట్టిన గోధుమరవ్వ, రుచికి తగినంత ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి నాలుగైదు విజిల్స్ వచ్చే వరకూ ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇది ఉడికేలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద చిన్న కడాయిలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి బాదం, జీడిపప్పులను వేయించి తీసుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి గరిటె లేదా పప్పుగుత్తితో మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిరియాలపొడి చల్లి మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. ఇక చివరగా వేయించి పక్కనుంచిన బాదం, జీడిపప్పులను వేసి కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత ఉల్లి స్లైసులతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, చికెన్, మటన్ లేకుండా ఘుమఘుమలాడే "వెజ్ హలీమ్" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా "వెజ్ హలీమ్​ను" ట్రై చేయండి. మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.

