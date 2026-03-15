చికెన్, మటన్ లేకుండానే టేస్టీ "హలీమ్" - వెజిటేరియన్ రెసిపీ అద్దిరిపోద్ది!
- సౌదీ అరేబియా ఫేమస్ టేస్టీ "వెజ్ హలీమ్" - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ!
Published : March 15, 2026 at 10:57 AM IST
Veg Haleem Recipe in Telugu : రంజాన్ మాసంలో ఎక్కువ మంది రుచి చూడాలనుకునే వంటకం "హలీమ్". నార్మల్గా దీన్ని చికెన్ లేదా మటన్తో ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. మరి, నాన్వెజ్ ప్రియులు హలీమ్ తినడం ఎలా? అలాంటి వారికోసమే నాన్ వెజ్ హలీమ్ రెసిపీ ఉంది! చికెన్, మటన్ లేకుండా రుచికరంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని తయారీకి ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన పనిలేదు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా సులభంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సౌదీ అరేబీయాలో ఫేమస్ అయిన ఈ రెసిపీ చూడటానికి మెత్తటి కిచిడీలా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పిల్లలకు కూడా ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ వెజ్ హలీమ్ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నాలుగు కప్పులు - గోధుమరవ్వ
- నాలుగు - క్యారెట్లు
- బీన్స్ - 20
- నాలుగు - బంగాళాదుంపలు
- నాలుగు - ఉల్లిపాయలు
- రెండు కప్పులు - పచ్చి బఠాణీలు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- ఎనిమిది టేబుల్స్పూన్లు - నెయ్యి
- అర కప్పు - బాదం, జీడిపప్పులు
- రెండు స్పూన్లు - మిరియాల పొడి
- రెండు స్పూన్లు - జీలకర్ర
- ఉల్లి స్లైసులు - కొన్ని(గార్నిష్ కోసం)
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో గోధుమరవ్వను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- అది నానేలోపు బీన్స్, ఉల్లిపాయలు, క్యారెట్లు, బంగాళాదుంపలను పొట్టు తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పెద్ద సైజ్ కుక్కర్ గిన్నె ఉంచి నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక జీలకర్ర, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ మంచిగా వేగి లేత గోధుమ రంగులోకి వచ్చాక అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్, బంగాళాదుంప, బీన్స్ ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత పచ్చి బఠాణీలు జత చేసి మరికాసేపు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు కప్పుల వరకు నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి.
- ఆపై నానబెట్టిన గోధుమరవ్వ, రుచికి తగినంత ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి నాలుగైదు విజిల్స్ వచ్చే వరకూ ఉడికించుకోవాలి.
- ఇది ఉడికేలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద చిన్న కడాయిలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి బాదం, జీడిపప్పులను వేయించి తీసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి గరిటె లేదా పప్పుగుత్తితో మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిరియాలపొడి చల్లి మరోసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. ఇక చివరగా వేయించి పక్కనుంచిన బాదం, జీడిపప్పులను వేసి కలపాలి.
- ఆ తర్వాత ఉల్లి స్లైసులతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, చికెన్, మటన్ లేకుండా ఘుమఘుమలాడే "వెజ్ హలీమ్" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా "వెజ్ హలీమ్ను" ట్రై చేయండి. మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది.
