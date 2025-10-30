ఘుమఘుమలాడే "గోంగూర కోడిగుడ్డు కూర" - పాతకాలం పద్ధతిలో ఇలా చేస్తే టేస్ట్ సూపర్!
- కోడిగుడ్డుతో మీరు ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని 'రెసిపీ' - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
Published : October 30, 2025 at 5:45 PM IST
Gongura Kodiguddu Curry in Telugu : ఆకుకూరల్లో గోంగూరకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. దానితో పచ్చడి నుంచి పప్పు వరకు ఎలాంటి రెసిపీలు చేసుకున్నా ఆ టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, గోంగూర కాంబోలో రెడీ అయ్యే నాన్వెజ్ కర్రీలు అదుర్స్ అనిపిస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది గోంగూర చికెన్, రొయ్యలు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా "గోంగూర కోడిగుడ్డు కూర"ను ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పక టేస్ట్ చేయాల్సిందే.
అమ్మమ్మల నాటి పద్ధతిలో చేసుకునే ఈ కర్రీ వేడి వేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా కిర్రాక్గా ఉంటుంది. ఒక్కసారి దీన్ని రుచి చూశారంటే బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడల్లా ఇలా చేసుకోవడానికే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. పిల్లలూ ఈ కర్రీని లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, నోరూరించే ఈ పాతకాలం నాటి బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కోడిగుడ్లు - నాలుగు
- గోంగూర - ఒక పెద్ద కప్పు
- టమాటాలు - ఒకట్రెండు
- ఉల్లిపాయ తరుగు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- నూనె - తగినంత
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఎండుమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - కొద్దిగా
- కారం - టేస్ట్కి సరిపడా
- గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - ఒక టేబుల్స్పూన్
తయారీ విధానం :
- అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే ఈ కర్రీ తయారీకి ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లు ఉంచి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో తాజా గోంగూరను కాడల నుంచి తుంచి ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. అది వేడయ్యాక శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర, టమాటా ముక్కలు, రెండు టేబుల్స్పూన్ల ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకోవాలి.
- ఆపై గోంగూర మగ్గడానికి కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుని కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి. అవన్నీ మంచిగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వాటిని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇది చల్లారేలోపు ఉడికించిన కోడిగుడ్లను పైపొట్టు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్న చల్లారిన గోంగూర మిశ్రమాన్ని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద గోంగూర మగ్గించుకున్న పాన్ను ఉంచి ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె వేడయ్యాక జీలకర్ర, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చిని ముక్కలుగా తుంపి వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక కరివేపాకు, మరో రెండు టేబుల్స్పూన్ల సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత పసుపు, రుచికి తగినంత కారం వేసుకుని కలుపుతూ అర నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం అందులో బాయిల్డ్ ఎగ్స్ వేసి ఆ మిశ్రమం వాటికి పట్టేలా ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ ఎగ్స్ను వేయించాలి.
- అలా వేయించాక ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర పేస్ట్, గ్రేవీకి సరిపడా తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై పాన్పై మూత ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదారు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
- ఆ మిశ్రమం మంచిగా మగ్గి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా గరంమసాలా, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అమ్మమ్మల పద్ధతిలో ఘుమఘుమలాడే "గోంగూర బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- ఇక్కడ గోంగూరను మీరు తినే పులుపును బట్టి తగిన పరిమాణంలో తీసుకోవాలి. అప్పుడు కర్రీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
- అలాగే, మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ లేదా ఎక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే అందుకు అనుగుణంగా ఇంగ్రీడియంట్స్ను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
