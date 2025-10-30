ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "గోంగూర కోడిగుడ్డు కూర" - పాతకాలం పద్ధతిలో ఇలా చేస్తే టేస్ట్ సూపర్!

- కోడిగుడ్డుతో మీరు ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని 'రెసిపీ' - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Gongura Kodiguddu Curry
Gongura Kodiguddu Curry (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 30, 2025 at 5:45 PM IST

3 Min Read
Gongura Kodiguddu Curry in Telugu : ఆకుకూరల్లో గోంగూరకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. దానితో పచ్చడి నుంచి పప్పు వరకు ఎలాంటి రెసిపీలు చేసుకున్నా ఆ టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, గోంగూర కాంబోలో రెడీ అయ్యే నాన్​వెజ్ కర్రీలు అదుర్స్ అనిపిస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది గోంగూర చికెన్, రొయ్యలు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా "గోంగూర కోడిగుడ్డు కూర"ను ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పక టేస్ట్ చేయాల్సిందే.

అమ్మమ్మల నాటి పద్ధతిలో చేసుకునే ఈ కర్రీ వేడి వేడి అన్నం, చపాతీ, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా కిర్రాక్​గా ఉంటుంది. ఒక్కసారి దీన్ని రుచి చూశారంటే బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడల్లా ఇలా చేసుకోవడానికే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. పిల్లలూ ఈ కర్రీని లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, నోరూరించే ఈ పాతకాలం నాటి బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Gongura Kodiguddu Curry
ఎగ్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కోడిగుడ్లు - నాలుగు
  • గోంగూర - ఒక పెద్ద కప్పు
  • టమాటాలు - ఒకట్రెండు
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • నూనె - తగినంత
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఎండుమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • కారం - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
Gongura Kodiguddu Curry
గోంగూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నోరూరించే ఈ కర్రీ తయారీకి ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లు ఉంచి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో తాజా గోంగూరను కాడల నుంచి తుంచి ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
Gongura Kodiguddu Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. అది వేడయ్యాక శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర, టమాటా ముక్కలు, రెండు టేబుల్​స్పూన్ల ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకోవాలి.
  • ఆపై గోంగూర మగ్గడానికి కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుని కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి. అవన్నీ మంచిగా మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వాటిని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇది చల్లారేలోపు ఉడికించిన కోడిగుడ్లను పైపొట్టు తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Gongura Kodiguddu Curry
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకున్న చల్లారిన గోంగూర మిశ్రమాన్ని మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద గోంగూర మగ్గించుకున్న పాన్​ను ఉంచి ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • నూనె వేడయ్యాక జీలకర్ర, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చిని ముక్కలుగా తుంపి వేసి వేయించుకోవాలి.

Gongura Kodiguddu Curry
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • అవి లైట్​గా వేగాక కరివేపాకు, మరో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత పసుపు, రుచికి తగినంత కారం వేసుకుని కలుపుతూ అర నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • అనంతరం అందులో బాయిల్డ్ ఎగ్స్ వేసి ఆ మిశ్రమం వాటికి పట్టేలా ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ ఎగ్స్​ను వేయించాలి.
  • అలా వేయించాక ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర పేస్ట్​, గ్రేవీకి సరిపడా తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Gongura Kodiguddu Curry
గోంగూర కోడిగుడ్డు కూర (ETV Abhiruchi)
  • ఆపై పాన్​పై మూత ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఐదారు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా మగ్గి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా గరంమసాలా, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అమ్మమ్మల పద్ధతిలో ఘుమఘుమలాడే "గోంగూర బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
  • ఇక్కడ గోంగూరను మీరు తినే పులుపును బట్టి తగిన పరిమాణంలో తీసుకోవాలి. అప్పుడు కర్రీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
  • అలాగే, మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ లేదా ఎక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే అందుకు అనుగుణంగా ఇంగ్రీడియంట్స్​ను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
Gongura Kodiguddu Curry
గోంగూర ఎగ్ కర్రీ (ETV Abhiruchi)

