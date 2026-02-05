ETV Bharat / offbeat

పల్లీ పొడితో సూపర్ టేస్టీ "మునక్కాయ వేపుడు" - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

- మునక్కాయలతో సాంబార్, కర్రీ రొటీన్ - ఇలా "వేపుడు" చేయండి! - టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!

Munakkaya Vepudu Recipe
Munakkaya Vepudu Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 5:11 PM IST

3 Min Read
Munakkaya Vepudu Recipe in Telugu : మార్కెట్​కి వెళ్లినప్పుడు చాలా మంది కూరగాయలతోపాటు రెండుమూడు మునక్కాయల్ని కొని తెస్తుంటారు. అయితే, ఎక్కువ మంది వాటిని సాంబారులో వేస్తారు. లేదంటే ఇగురులా కర్రీ చేసుకుంటుంటారు. ఇంకాస్త రుచిగా తినాలనుకున్నప్పుడు పచ్చడి ట్రై చేస్తుంటారు. అంతే తప్ప మరోలా వండేందుకు ప్రయత్నించరు. కానీ, మునక్కాయలతో అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకునే మరో అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఉంది.

అదే, నోరూరించే "మునక్కాయ వేపుడు". పల్లీ పొడి కాంబినేషన్​లో తయారయ్యే ఈ కర్రీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇది వేడి వేడి అన్నంతో పాటు సాంబారు, రసం వంటి వాటికీ మంచి కాంబినేషన్​గా నిలుస్తుంది. అలాగే, దీని తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. తక్కువ పదార్థాలతో చాలా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ రుచికరమైన మునక్కాయ వేపుడును ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Munakkaya Vepudu Recipe
మునక్కాయలు (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఐదారు - మునక్కాయలు
  • అర కప్పు - పల్లీలు
  • ఆరు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • ఒక చెంచా - ఆవాలు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - శనగపప్పు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - మినప్పప్పు
  • నాలుగు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • ఐదారు - ఎండుమిర్చి
  • పావు చెంచా - పసుపు
  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు

Munakkaya Vepudu Recipe
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఐదారు తాజా మునక్కాయలను తీసుకుని పైన చెక్కును లైట్​గా తీసేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని కాస్త పెద్ద సైజ్ ముక్కల్లా కోసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాయ ముక్కలను తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి పది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద కడాయిలో పల్లీలను వేసి సన్నని సెగ మీద దోరగా వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇవి చల్లారాక పొట్టు తొలగించుకుని పక్కనుంచాలి.
Munakkaya Vepudu Recipe
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ అదే కడాయిలో మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని ఎండుమిర్చి వేసుకుని వీటిని చక్కగా వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అదే పాన్​లో వెల్లుల్లిరెబ్బలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, కరివేపాకులను విడివిడిగా వేయించుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి చల్లార్చుకున్న పొట్టు తీసిన పల్లీలు, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లిరెబ్బలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, కరివేపాకు వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఉడికించుకున్న మునక్కాయ ముక్కలను వాటర్ వంపేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Munakkaya Vepudu Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న మునక్కాయ ముక్కల్ని వేసి తడిపోయేవరకూ కలుపుతూ వాటిని వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీల మిశ్రమాన్ని వేసుకుని స్టవ్​ని సిమ్​లో పెట్టాలి.
Munakkaya Vepudu Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఆపై మునక్కాయ ముక్కలు, కూరపొడి అన్నీ కలిసేలా గరిటెతో కలుపుతూ కాసేపు బాగా వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, పల్లీ పొడి కాంబినేషన్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "మునక్కాయ వేపుడు" సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ మునక్కాయలతో ఎప్పుడూ చేసుకునే రెగ్యులర్ రెసిపీలు కాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ నయా టేస్ట్​ను ఎంజాయ్ చేస్తారు.
Munakkaya Vepudu Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

