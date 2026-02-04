ETV Bharat / offbeat

Chole Masala Curry Recipe : ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు, బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా స్పెషల్​ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకోసమే ఈ అద్దిరిపోయే రెసిపీ. అదే, నోరూరించే "చోలే మసాలా కర్రీ". రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ కర్రీని ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. కుక్కర్​లో అప్పటికప్పుడు చాలా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. లంచ్ బాక్స్​లోకి కర్రీ ప్రిపరేషన్​కు ఎక్కువ సమయం లేనప్పుడు కూడా ఇది మంచి ఆప్షన్​. అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పరోటాల్లోకి అద్భుతం​గా ఉంటుంది. మరి, ఇంతకీ ఈ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chole Masala Curry
కాబూలీ శనగలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కాబూలీ శనగలు - 400 గ్రాములు
  • ఆయిల్ - ఏడెనిమిది టేబుల్​స్పూన్లు
  • టమాటా ముక్కలు - రెండు కప్పులు
  • బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • కారం - రుచికి తగినంత
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
  • కసూరి మేతి - రెండు టీస్పూన్లు
Chole Masala Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

ఆనియన్ మసాలా పేస్ట్ కోసం :

  • ఉల్లిపాయలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్​వి)
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • అల్లం - నాలుగించుల ముక్క
  • దాల్చిన చెక్క - రెండు చిన్న ముక్కలు
  • లవంగాలు - ఏడెనిమిది
  • యాలకులు - ఐదారు

Chole Masala Curry
జీలకర్ర (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కాబూలీ శనగలను(తెల్ల శనగలు) తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఏడెనిమిది గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీరు ఈ కర్రీని మార్నింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రి శనగలను నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఇప్పుడు బాగా నానిన తెల్ల శనగలను మళ్లీ ఒకట్రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఆనియన్ మసాలా పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Chole Masala Curry
మసాలాలు (Getty Images)
  • ఇందుకోసం ఒక మిక్సీ గిన్నె తీసుకుని అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్కలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే మిక్సీ జార్​లో టమాటా ముక్కలు వేసుకుని మెత్తని గుజ్జులా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • నెక్ట్స్ కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కుక్కర్ గిన్నె పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకులు, జీలకర్ర వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి. అవి లైట్​గా వేగాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్​ను వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా పేస్ట్​ వేసుకుని దానిలో నుంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Chole Masala Curry
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక పసుపు, టేస్ట్​కి సరిపడా కారం, ఉప్పు, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా వేసుకుని అవన్నీ చక్కగా కలిసేలా ఒక నిమిషం సన్నని సెగ మీద కలుపుతూ వేయించాలి.
  • మసాలాలను వేయించుకున్నాక అందులో నానబెట్టుకున్న తెల్ల శనగలను వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత విజిల్ లేకుండా కుక్కర్ మూత పెట్టి సన్నని సెగ మీద ఐదారు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
  • అనంతరం ఒకసారి మూత తీసి కలిపి శనగలు తీసుకున్న కప్పుతో నాలుగు కప్పుల వరకు నీళ్లు పోసుకుని కలిపి విజిల్​ ఉంచి కుక్కర్​ మూతపెట్టి హై-ఫ్లేమ్​లో ఏడెనిమిది విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
Chole Masala Curry
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కుక్కర్​లో ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కసూరి మేతిని నలిపి వేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో నోరూరించే "చోలే మసాలా కర్రీ" కుక్కర్​లో నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ కర్రీలకు బదులుగా ఓసారి ఈ చోలే కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు.
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ కర్రీని రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే తెల్ల శనగలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
Chole Masala Curry
కొత్తిమీర (Getty Images)

