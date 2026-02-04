రెస్టారెంట్ స్టైల్లో నోరూరించే "చోలే మసాలా" - కుక్కర్లో నిమిషాల్లోనే రెడీ చేసుకోండిలా!
- కుక్కర్లో అద్దిరిపోయే "చోలే కర్రీ" - అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి సూపర్ కాంబో!
Published : February 4, 2026 at 5:31 PM IST
Chole Masala Curry Recipe : ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు, బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా స్పెషల్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకోసమే ఈ అద్దిరిపోయే రెసిపీ. అదే, నోరూరించే "చోలే మసాలా కర్రీ". రెస్టారెంట్ స్టైల్లో మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ కర్రీని ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. దీని తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. కుక్కర్లో అప్పటికప్పుడు చాలా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. లంచ్ బాక్స్లోకి కర్రీ ప్రిపరేషన్కు ఎక్కువ సమయం లేనప్పుడు కూడా ఇది మంచి ఆప్షన్. అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పరోటాల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి, ఇంతకీ ఈ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కాబూలీ శనగలు - 400 గ్రాములు
- ఆయిల్ - ఏడెనిమిది టేబుల్స్పూన్లు
- టమాటా ముక్కలు - రెండు కప్పులు
- బిర్యానీ ఆకులు - రెండు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కారం - రుచికి తగినంత
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- ధనియాలపొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
- కసూరి మేతి - రెండు టీస్పూన్లు
ఆనియన్ మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- ఉల్లిపాయలు - నాలుగు(మీడియం సైజ్వి)
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- అల్లం - నాలుగించుల ముక్క
- దాల్చిన చెక్క - రెండు చిన్న ముక్కలు
- లవంగాలు - ఏడెనిమిది
- యాలకులు - ఐదారు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కాబూలీ శనగలను(తెల్ల శనగలు) తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఏడెనిమిది గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీరు ఈ కర్రీని మార్నింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రి శనగలను నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఇప్పుడు బాగా నానిన తెల్ల శనగలను మళ్లీ ఒకట్రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఆనియన్ మసాలా పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం ఒక మిక్సీ గిన్నె తీసుకుని అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్కలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే మిక్సీ జార్లో టమాటా ముక్కలు వేసుకుని మెత్తని గుజ్జులా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కుక్కర్ గిన్నె పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకులు, జీలకర్ర వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి. అవి లైట్గా వేగాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్ను వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా పేస్ట్ వేసుకుని దానిలో నుంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక పసుపు, టేస్ట్కి సరిపడా కారం, ఉప్పు, ధనియాలపొడి, గరంమసాలా వేసుకుని అవన్నీ చక్కగా కలిసేలా ఒక నిమిషం సన్నని సెగ మీద కలుపుతూ వేయించాలి.
- మసాలాలను వేయించుకున్నాక అందులో నానబెట్టుకున్న తెల్ల శనగలను వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత విజిల్ లేకుండా కుక్కర్ మూత పెట్టి సన్నని సెగ మీద ఐదారు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- అనంతరం ఒకసారి మూత తీసి కలిపి శనగలు తీసుకున్న కప్పుతో నాలుగు కప్పుల వరకు నీళ్లు పోసుకుని కలిపి విజిల్ ఉంచి కుక్కర్ మూతపెట్టి హై-ఫ్లేమ్లో ఏడెనిమిది విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కుక్కర్లో ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి చివరగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కసూరి మేతిని నలిపి వేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్లో నోరూరించే "చోలే మసాలా కర్రీ" కుక్కర్లో నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ కర్రీలకు బదులుగా ఓసారి ఈ చోలే కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త రుచిని ఎంజాయ్ చేస్తారు.
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ కర్రీని రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే తెల్ల శనగలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
