పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే "చింతకాయ-నువ్వుల పచ్చడి" - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
చింతకాయ, నువ్వుల కాంబోలో కిర్రాక్ 'పచ్చడి' - పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : December 17, 2025 at 11:55 AM IST
Chintakaya Nuvvula Pachadi Recipe : కొన్ని రకాల పచ్చళ్లు ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ తయారు చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే పచ్చడి కూడా అదే కోవకు చెందుతుంది. దీన్ని వేడి వేడి అన్నంలో వేసుకుని తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ అద్దిరిపోతుంది. ఇది అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. అదే, నోరూరించే "చింతకాయ-నువ్వుల పచ్చడి". పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా ఉండే ఈ పచ్చడి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పిల్లలు కూడా దీనితో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. అలాగే, దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్! పైగా ఇది రెండు వారాల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది. మరి, నయా స్టైల్లో నోరూరించే ఈ చింతకాయ-నువ్వుల పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చింతకాయలు - పావుకేజీ
- నువ్వులు - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - పావుకిలో
- జీలకర్ర - చెంచా
- వెల్లుల్లిపాయలు - రెండు
- మెంతులు - అరచెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - పావు కప్పు
- తాలింపు దినుసులు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - మూడు
తయారీ విధానం :
- ఈ నోరూరించే పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా చింతకాయలను రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత వాటికి ఉండే ఈనలు తీసేసి మరోసారి కడగాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కడిగిన చింతకాయలు తీసుకుని అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు వెల్లుల్లిపాయలను పొట్టు తీసి రెబ్బలని శుభ్రం చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, పచ్చిమిరపకాయల్లో సగం పోపులో వేయడం కోసం పక్కకు తీసుకుని మిగిలిన వాటిని నిలువుగా చీల్చుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చింతకాయలు చక్కగా ఉడికాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. అవి చల్లారిన తర్వాత చిక్కని రసాన్ని వడకట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద కడాయిలో తెల్ల నువ్వులను వేసి సన్నని మంట మీద దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి వేగిన తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే కడాయిలో జీలకర్ర, మెంతులను వేరు వేరుగా దోరగా వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వేయించి పెట్టుకున్న తెల్ల నువ్వులు, జీలకర్ర, మెంతులు, పచ్చిమిర్చి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, పొట్టు తీసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉడికించుకున్న చింతకాయలను వేసి అన్నింటినీ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులోనే వడకట్టి పెట్టుకున్న చింతకాయల రసాన్ని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ మళ్లీ ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు పచ్చడిలోకి తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత తాలింపు గింజలు వేసి వేయించాలి. అవి లైట్గా వేగాక చీల్చిపెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, మూడ్నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసి బాగా వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ చక్కగా వేగిన తర్వాత అందులో మిక్సీ పట్టుకున్న చింతకాయలు- నువ్వుల మిశ్రమం వేసి ఆయిల్ పైకి తేలేంతవరకూ ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుంటే చాలు. అంతే, సరికొత్త టేస్ట్తో నోరూరించే "చింతకాయ-నువ్వుల పచ్చడి అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!
- ఈ పచ్చడిని చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా డబ్బాలోకి తీసుకుని పెట్టుకుంటే కనీసం రెండువారాలపైనే నిల్వ ఉంటుంది.
- అలాగే, ఈ పచ్చడిని ఒక్కరోజు ఆగి తింటే ఇంకా బాగుంటుంది. మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా చింతకాయ-నువ్వుల పచ్చడిని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
