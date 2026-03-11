అమ్మమ్మల పద్ధతిలో టేస్టీ "బెండకాయ సాంబార్" - పప్పు ఉడకబెట్టకుండానే నిమిషాల్లో రెడీ!
ఎన్నడూ తినని రుచిలో కమ్మని "సాంబార్" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : March 11, 2026 at 2:41 PM IST
Bendakaya Sambar Recipe : నార్మల్గా మనందరం పప్పుచారు, సాంబార్ వంటివి ప్రిపేర్ చేయాలంటే కందిపప్పును ఉడికించి తయారు చేస్తుంటాం. కానీ, మీకు తెలుసా? అమ్మమ్మల పద్ధతిలో పప్పు ఉడకబెట్టే అవసరం లేకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "బెండకాయ సాంబార్". తక్కువ పదార్థాలతో పావుగంటలోనే దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. నేటి బిజీ లైఫ్లో పప్పు ఉడికించి సాంబార్ రెడీ చేసుకోవడం అంటే కాస్త టైమ్తో కూడుకున్న పనే. అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ రెసిపీ మంచి ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా పాతకాలం పద్ధతిలో ఈ రుచికరమైన బెండకాయ సాంబార్ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - 10 నుంచి 12
- చింతపండు - 10 గ్రాములు
- క్యారెట్ - ఒకటి
- చిన్న సైజ్ ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- నూనె - ఒకట్రెండు చెంచాలు
- మెంతులు - చిటికెడు
- జీలకర్ర - పావుటీస్పూన్
- శనగపప్పు - అరటీస్పూన్
- మినప్పప్పు - కొద్దిగా
- ఆవాలు - పావుటీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - చిటికెడు
- శనగపిండి - ఒకట్రెండు టీస్పూన్లు
- సాంబార్ పొడి - కొద్దిగా
- ధనియాల పొడి - అరటీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న బౌల్లో చింతపండును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, కొన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- అది నానేలోపు తాజా బెండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని ఒక శుభ్రమైన పొడి క్లాత్తో తడి లేకుండా తుడవాలి.
- నెక్ట్స్ తుడిచిన బెండకాయలను రెండించుల పరిమాణంలో పొడవాటి ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయ, క్యారెట్ను పొడవాటి ముక్కలుగా, పచ్చిమిర్చీలను చీలికలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద గిన్నెలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మెంతులు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
- అవన్నీ లైట్గా వేగాక వెల్లుల్లిరెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి కాస్త ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి చీలికలు, క్యారెట్, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, బెండకాయ ముక్కలన్నీ వేసి హై ఫ్లేమ్లో బాగా వేయించాలి.
- అవి త్వరగా మగ్గడానికి రుచికి తగినంత ఉప్పు, కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకుని హై ఫ్లేమ్పై మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ బాగా మగ్గించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక పసుపు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత చింతపండు నుంచి తీసిన రసాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై మీరు తినే పులుపును బట్టి సాంబార్కు తగినన్ని నీళ్లు కూడా యాడ్ చేసుకుని కలిపి ఐదారు నిమిషాలు బాగా మరిగించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం మరిగేలోపు ఒక చిన్న గిన్నెలో ఒకట్రెండు టీస్పూన్ల శనగపిండిని తీసుకుని, కొన్ని నీళ్లు పోసి ముద్దలు లేకుండా బాగా కలపాలి. ఆపై పావుగ్లాసులో సగం నీళ్లు పోసి పల్చని మిశ్రమంలా చేయాలి.
- స్టవ్ మీద బెండకాయ మిశ్రమం ఐదారు నిమిషాలు మరిగాక అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండి నీళ్లను పోసి వెంటనే అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, శనగపిండి నీళ్లను పోశాక వెంటనే కలపాలి. లేదంటే పిండి ముద్దలు ముద్దలుగా అవుతుంది.
- తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగించేటప్పుడు పైన తేలుతున్న తెల్లని నురగను గరిటెతో తీసేయాలి.
- ఆవిధంగా మరిగించుకున్నాక చివరగా అందులో సాంబార్ పొడి, ధనియాలపొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, అమ్మమ్మల పద్ధతిలో పప్పు ఉడకబెట్టకుండానే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే బెండకాయ సాంబార్ నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్లో ఓసారి ఇలా బెండకాయ సాంబార్ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తారు.
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ సాంబార్ చేసుకోవాలనుకుంటే బెండకాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
