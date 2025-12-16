ETV Bharat / offbeat

నయా స్టైల్ "కరివేపాకు మసాలా ఎగ్ ఫ్రై" - కడుపు నిండా కమ్మగా తినేస్తారు!

Karivepaku Masala Egg Fry
Karivepaku Masala Egg Fry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 11:00 AM IST

3 Min Read
Karivepaku Egg Fry : సాధారణంగా ఇంట్లో వెజిటేబుల్స్ లేకపోతే చాలా మంది అప్పటికప్పుడు ఎగ్స్​తో కర్రీ చేస్తుంటారు. బ్యాచిలర్స్​తో పాటు చాలా మంది గృహిణులకు మొదటగా ఇదే గుర్తొస్తుంది. అయితే పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తినే కోడిగుడ్డుతో ఎప్పుడూ చేసుకునే కూరలు కాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా దీనిని ట్రై చేయండి. అదే నోరూరించే కరివేపాకు మసాలా ఎగ్ ఫ్రై. రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే ఇది సరికొత్త టేస్ట్​తో భలే రుచిగా ఉంటుంది. ఈ కర్రీ రైస్, చపాతీ, పులావ్, రోటీ ఇలా దేనిలోకైనా సూపర్ కాంబినేషన్.

Karivepaku Masala Egg Fry
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కోడిగుడ్లు - 6
  • ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • లవంగాలు - 4
  • దాల్చినచెక్క - 2
  • యాలకులు - 2
  • రాతిపువ్వు - 1
  • ఎండుమిర్చి - 7
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • గసగసాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - 1 కప్పు
  • ఆయిల్ - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ తరుగు - 1 కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కారం - అర టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Karivepaku Masala Egg Fry
ఆవాలు, జీలకర్ర, కారం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసీపి కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా కరివేపాకును తీసి పక్కనుంచాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో 6 కోడిగుడ్లు, సరిపడా నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఉడికించాలి. ఎగ్స్ ఉడికిన తర్వాత చాకుతో గాట్లు చేసి పెట్టుకోవాలి.
Karivepaku Masala Egg Fry
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు మసాలా పొడి కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, నాలుగు లవంగాలు, రెండు దాల్చినచెక్క వేయాలి. అలాగే రెండు యాలకులు, ఒక రాతిపువ్వు, ఏడు ఎండుమిర్చి, 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి వేయించాలి.
  • ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ గసగసాలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి పొడి వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మసాలాలను ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • ఇదే కడాయిలో ఒక కప్పు కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం మిక్సీజార్​లో వేయించిన మసాలాల మిశ్రమం, కరివేపాకు యాడ్​ చేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Karivepaku Masala Egg Fry
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కడాయిలో 8 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత గాట్లు పెట్టిన కోడిగుడ్లు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం ఎగ్స్​ను ప్లేట్​లో వేసి నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
  • ఇదే నూనెలో ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి. అదేవిధంగా కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి.
Karivepaku Masala Egg Fry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అర టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కట్ చేసుకున్న ఎగ్స్​, కాస్త కొత్తిమీర తరగు యాడ్ చేయాలి. అనంతరం మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఒక నిమిషం పాటు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే కరివేపాకు మసాలా ఎగ్ ఫ్రై రెడీ అయినట్లే!

