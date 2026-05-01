క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పొటాటో చీజ్ బాల్స్" - ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు అస్సలు వదిలిపెట్టరు!
- ఈవెనింగ్ టైమ్కు అద్దిరిపోయే 'సింపుల్ స్నాక్' - తక్కువ పదార్థాలతో ఇన్స్టంట్గా రెడీ!
Published : May 1, 2026 at 3:54 PM IST
Crispy Potato Cheese Balls Recipe : చిన్నారులకు వేసవి సెలవులు ఇచ్చేశారు. దాంతో ఇంట్లోనే ఎక్కువ సమయం గడిపే పిల్లలు మధ్యమధ్యలో తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అప్పుడు చాలా మంది పకోడీ, మిర్చీ బజ్జీ, గారెలు వంటివి చేసి పెడుతుంటారు. అయితే, అవన్నీ రెగ్యులర్గా తినేవే కాబట్టి బోరింగ్గా అనిపించొచ్చు. అందుకే, మీకోసం ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఆలూతో అద్దిరిపోయే "చీజ్ బాల్స్".
ఇవి సూపర్ టేస్టీగా ఉండి చిన్నారులకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. అలాగే, వీటి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా ఇవి రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ పొటాటో చీజ్ బాల్స్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళాదుంపలు - మూడు
- చీజ్ తురుము - పావు కప్పు
- బ్రెడ్ పొడి - ఒక కప్పు
- మొక్కజొన్నపిండి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- క్యాప్సికం - ఒకటి
- కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - ఒకట్రెండు
- ఉప్పు - టేస్ట్కు సరిపడా
- ఆరెగానో - అర స్పూన్
- రెడ్ చిల్లీఫ్లేక్స్ - అర చెంచా
- మిరియాలపొడి - అర చెంచా
- మైదా - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- చీజ్ క్యూబ్స్ - పది
- నూనె - వేయించడానికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో బంగాళాదుంపల్ని తీసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో చీజ్ తురుమును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరలను సన్నగా తరుక్కుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన బంగాళాదుంపల్ని పొట్టు తీసేసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో వేసుకుని మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యాప్సికం తరుగు, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, సన్నని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ఆరెగానో వేసుకోవాలి.
- అలాగే, రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, మిరియాలపొడి, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చీజ్ తురుము కూడా వేసుకుని ఒకసారి పదార్థాలన్నీ ఆలూ ముద్దలో మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో మైదా వేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి పది నిమిషాలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో మొక్కజొన్నపిండిని తీసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని గరిటెజారుగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ పది నిమిషాలు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన బంగాళాదుంప మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని వెడల్పుగా చేసుకుని మధ్యలో చీజ్ క్యూబ్ను ఉంచి అన్ని వైపులా చక్కగా కవర్ చేస్తూ ఉండలా చేయాలి.
- ఇలా బంగాళాదుంప స్టఫింగ్తో చీజ్ క్యూబ్స్ను ఉండల్లా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చీజ్ బాల్స్ను మొక్కజొన్న మిశ్రమంలో ముంచి, ఆపై బ్రెడ్పొడిని అద్ది రెండుమూడు చొప్పున కాగుతున్న నూనెలో వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
- అవి అన్ని వైపులా మంచిగా వేగాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "పొటాటో చీజ్ బాల్స్" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్కు బదులుగా ఓసారి ఇలా ఆలూతో చీజ్ బాల్స్ చేసి పెట్టండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
