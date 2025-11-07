ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "జొన్నపిండి చెక్కలు" - స్నాక్స్ కావాలంటే ఇలా చేసి పెట్టండి!

క్రిస్పీగా, క్రంచీగా జొన్న పిండి చెక్కలు - సింపుల్ స్నాక్ రెసిపీ ఇది!

jonna_pindi_chekkalu
jonna_pindi_chekkalu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Jonna pindi chekkalu : టేస్టీగా, హెల్దీగా తినాలనుకునే వారు జొన్న పిండితో చేసిన పదార్థాలను ఇష్టపడుతుంటారు. ఇప్పటికే చాలా మంది జొన్న పిండితో సంగటి, రొట్టె, మురుకులు చేసుకుంటున్నారు. అయితే, స్నాక్ మాదిరిగా తినాలనుకుంటే ఇలా చెక్కలు చేసుకోవడం బెటర్. జొన్న పిండితో చేసే చెక్కలు ఎంతో క్రిస్పీగా కరకరలాడుతుంటాయి. పైగా వీటిని రోజుల తరబడి నిల్వ చేసుకోవచ్చు. మీరూ ఓ సారి ఇలా జొన్న పిండితో చెక్కలు చేసుకుని టేస్ట్ చేయండి.

Jonna_pindi_chekkalu
Jonna_pindi_chekkalu (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • జొన్న పిండి - 2 గ్లాసులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పెసరపప్పు - పావు కప్పు
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Jonna_pindi_chekkalu
Jonna_pindi_chekkalu (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • అడుగు మందం కలిగిన గిన్నె స్టవ్ పై పెట్టుకుని గ్లాసున్నర నీళ్లు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి. అందులో ఉప్పు, కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నగా కరివేపాకు, పావు కప్పు పెసరపప్పు వేసుకోవాలి.
Jonna_pindi_chekkalu
Jonna_pindi_chekkalu (Getty images)
  • చివరగా కొద్దిగా నూనె కూడా వేసుకుని బాగా కలిపిన తర్వాత 1.5 గ్లాసుల నీళ్లలో 2 గ్లాసుల జొన్న పిండి వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. నీళ్లు వేడిగా ఉంటాయి కాబట్టి చెక్క లేదా గరిటెతో కలుపుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మరో సారి చేతితో బాగా కలుపుకోవాలి. పిండి పల్చగా కాకుండా గట్టిగా కలుపుకోవాలి.
Jonna_pindi_chekkalu
Jonna_pindi_chekkalu (Getty images)
  • జారుగా మారితే కొద్దిగా పిండి కలుపుకోవచ్చు. ఇలా కలుపుకున్న పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని ఓ తడి క్లాత్ లేదా బటర్ పేపర్​పై పెట్టుకుని చెక్కలు వత్తుకోవాలి. ఇలా వత్తుకున్న చెక్కలను వేడి వేడి నూనెలో కాల్చుకోవాలి.
Jonna_pindi_chekkalu
Jonna_pindi_chekkalu (Getty images)
  • కడాయిలో నూనె పోసుకుని హై ఫ్లేమ్​లో వేడి చేసి చెక్కలు వదులుకోవాలి. మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లోకి టర్న్ చేసుకుని వేసుకున్న చెక్కలు పైకి తేలగానే మరో వైపు తిప్పుకొని కాల్చుకోవాలి. ఈ చెక్కలు ఒక వాయిలో ఐదారు కాల్చుకుని మరోవాయి రెడీ చేసుకునే ముందు నూనె వేడి చేయడం బెటర్. ఇలా రెడీ చేసుకున్న చెక్కలు వారం రోజుల పాటు నిల్వ చేసుకుని హెల్దీగా తినేయొచ్చు.

