కరకరలాడే "జొన్నపిండి చెక్కలు" - స్నాక్స్ కావాలంటే ఇలా చేసి పెట్టండి!
క్రిస్పీగా, క్రంచీగా జొన్న పిండి చెక్కలు - సింపుల్ స్నాక్ రెసిపీ ఇది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 10:03 AM IST
Jonna pindi chekkalu : టేస్టీగా, హెల్దీగా తినాలనుకునే వారు జొన్న పిండితో చేసిన పదార్థాలను ఇష్టపడుతుంటారు. ఇప్పటికే చాలా మంది జొన్న పిండితో సంగటి, రొట్టె, మురుకులు చేసుకుంటున్నారు. అయితే, స్నాక్ మాదిరిగా తినాలనుకుంటే ఇలా చెక్కలు చేసుకోవడం బెటర్. జొన్న పిండితో చేసే చెక్కలు ఎంతో క్రిస్పీగా కరకరలాడుతుంటాయి. పైగా వీటిని రోజుల తరబడి నిల్వ చేసుకోవచ్చు. మీరూ ఓ సారి ఇలా జొన్న పిండితో చెక్కలు చేసుకుని టేస్ట్ చేయండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- జొన్న పిండి - 2 గ్లాసులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పెసరపప్పు - పావు కప్పు
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- అడుగు మందం కలిగిన గిన్నె స్టవ్ పై పెట్టుకుని గ్లాసున్నర నీళ్లు పోసుకుని మరిగించుకోవాలి. అందులో ఉప్పు, కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నగా కరివేపాకు, పావు కప్పు పెసరపప్పు వేసుకోవాలి.
- చివరగా కొద్దిగా నూనె కూడా వేసుకుని బాగా కలిపిన తర్వాత 1.5 గ్లాసుల నీళ్లలో 2 గ్లాసుల జొన్న పిండి వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. నీళ్లు వేడిగా ఉంటాయి కాబట్టి చెక్క లేదా గరిటెతో కలుపుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మరో సారి చేతితో బాగా కలుపుకోవాలి. పిండి పల్చగా కాకుండా గట్టిగా కలుపుకోవాలి.
- జారుగా మారితే కొద్దిగా పిండి కలుపుకోవచ్చు. ఇలా కలుపుకున్న పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని ఓ తడి క్లాత్ లేదా బటర్ పేపర్పై పెట్టుకుని చెక్కలు వత్తుకోవాలి. ఇలా వత్తుకున్న చెక్కలను వేడి వేడి నూనెలో కాల్చుకోవాలి.
- కడాయిలో నూనె పోసుకుని హై ఫ్లేమ్లో వేడి చేసి చెక్కలు వదులుకోవాలి. మంట మీడియం ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకుని వేసుకున్న చెక్కలు పైకి తేలగానే మరో వైపు తిప్పుకొని కాల్చుకోవాలి. ఈ చెక్కలు ఒక వాయిలో ఐదారు కాల్చుకుని మరోవాయి రెడీ చేసుకునే ముందు నూనె వేడి చేయడం బెటర్. ఇలా రెడీ చేసుకున్న చెక్కలు వారం రోజుల పాటు నిల్వ చేసుకుని హెల్దీగా తినేయొచ్చు.
