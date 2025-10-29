ETV Bharat / offbeat

మైదా లేకుండానే కరకరలాడే "పునుగులు" - చల్లని వేళ తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

- కూల్ వెదర్​లో హాట్​ హాట్​గా నోరూరించే 'పునుగులు' - గోధుమపిండితో నిమిషాల్లోనే చేసుకోండిలా!

Crispy Punugulu Recipe
Crispy Punugulu Recipe (ETV Bharat)
Published : October 29, 2025 at 2:15 PM IST

3 Min Read
Crispy Punugulu Recipe : మనలో చాలా మంది ఇంట్లో ఇడ్లీ లేదా దోశ పిండి మిగిలితే అందులో కొన్ని సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు కలిపి పునుగుల్లా వేసుకుంటుంటారు. కానీ, అవేవీ లేకుండానూ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే పునుగుల రెసిపీ ఒకటి ఉంది. అదే, కరకరలాడే "గోధుమపిండి పునుగులు".

చల్లని వేళ వీటి తయారీకి ఎలాంటి పప్పులూ నానబెట్టి, రుబ్బే పనిలేకుండా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలైతే "వన్ మోర్ ప్లేట్ ప్లీజ్" అని అడగడం పక్కా! అలాగే, ఈ ఇన్​స్టంట్ పునుగుల తయారీకి అవసరమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా తక్కువే. నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం ముసురు పట్టిన వేళ గరంగరంగా ఏమైనా తినాలనిపిస్తే ఈ పునుగుల తయారీపై ఓ లుక్కేయండి.

Crispy Punugulu Recipe
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - గోధుమపిండి
  • పావు కప్పు - బియ్యప్పిండి
  • ఒక కప్పు - పుల్లటి పెరుగు
  • అర కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయముక్కలు
  • పావు కప్పు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
  • నాలుగైదు - పచ్చిమిర్చి
  • ఒక చెంచా - సన్నని అల్లం తరుగు
  • అరచెంచా - జీలకర్ర
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • పావుచెంచా - వంటసోడా
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె

Crispy Punugulu Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • కరకరలాడే ఈ గోధుమపిండి పునుగుల కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో వీలైనంత సన్నగా ఉల్లిపాయలను తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, సన్నని కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగును ముందుగానే రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గోధుమపిండి, బియ్యప్పిండి, ముందుగా కట్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, అల్లం తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వంటసోడా, పుల్లటి పెరుగు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేస్తూ పిండిని మరీ పలుచగా, గట్టిగా కాకుండా పునుగులకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలపాలి.
  • పిండిని ఆ విధంగా కలిపాక మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా పునుగులు గుల్లగా, మంచి టేస్టీగా వస్తాయి.
  • ఆపై గిన్నెపై మూతపెట్టి పిండిని రెండు నుంచి మూడు గంటల పాటు నాననివ్వాలి. అనంతరం పిండిని మరోసారి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.

Crispy Punugulu Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పునుగుల తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కాగుతున్న నూనెలో చిట్టి చిట్టి పునుగుల్లా వేసుకోవాలి.
  • కడాయి​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కొద్దిసేపు వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో అన్ని వైపులా ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకొని అరనిమిషం పాటు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, గోధుమపిండితో కరకరలాడే "పునుగులు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
  • ఇక వీటిని చల్లని వేళ టమాటా చట్నీతో తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెవ్వర్ బిఫోర్, ఎవ్వర్ ఆఫ్టర్ అనేలా ఉంటుంది!

ఈ టిప్స్​తో పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ :

Crispy Punugulu Recipe
జీలకర్ర (ETV Abhiruchi)
  • ఈ రెసిపీ కోసం గోధుమపిండి తీసుకున్న కప్పునే పెరుగు, ఇతర పదార్థాలను కొలిచి తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
  • అలాగే, వంటసోడాను చూసి వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒకవేళ అది ఎక్కువైతే పునుగులు ఆయిల్​ను ఎక్కువగా పీల్చేస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో పునుగులు చేసుకోవాలనుకుంటే ఇదే కొలతలతో ఇంగ్రీడియంట్స్​ను అందుకు అనుగుణంగా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • నూనె హీట్ అయ్యాక మాత్రమే పునుగులను వేసుకోవాలి. లేదంటే, ఆయిల్​ని ఎక్కువగా పీల్చుకుంటాయని గమనించాలి.

