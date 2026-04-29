పాలకూరతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "కట్లెట్స్" - పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి!
సమ్మర్ హాలిడేస్ వేళ పిల్లల కోసం 'సూపర్ స్నాక్' - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : April 29, 2026 at 5:21 PM IST
Palak Paneer Cutlet Recipe : పిల్లలకు సమ్మర్ హాలిడేస్ ఇచ్చేశారు. దాంతో చిన్నారులు ఇంట్లోనే ఎక్కువకాలం గడుపుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మధ్య మధ్యలో తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అప్పుడు చాలా మంది అమ్మలు హెల్దీగా, టేస్టీగా ఏం చేసి పెట్టాలని ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈ అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పాలక్ పనీర్ కట్లెట్". ప్రొటీన్స్తో పాటు ఇతర పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అలాగే, వీటి తయారీకి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు. చాలా సింపుల్గా నిమిషాల్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ స్నాక్ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కట్ట - పాలకూర
- అర కప్పు - బ్రెడ్పొడి
- అర కప్పు - పనీర్ తురుము
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - మొక్కజొన్నపిండి
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- మూడు - బంగాళాదుంపలు
- ఒక చెంచా - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు
- ఒక చెంచా - నిమ్మరసం
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- అర కప్పు - నూనె
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - కొత్తిమీర తరుగు
డైలీ దోశ, ఇడ్లీలు బోర్ కొట్టాయా? - తమిళనాడు "రవ్వ అడై" ట్రై చేయండి! - టేస్ట్ సూపర్!
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బంగాళాదుంపలను తీసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఫ్రెష్గా ఉండే పాలకూర తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.తర్వాత శుభ్రంగా కడిగిన పాలకూర ఆకుల్ని ఒక గిన్నెలో వేసుకుని సరిపడా నీళ్లు పోసి స్టవ్ మీద పెట్టి ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఇవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరలను సన్నగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, పనీర్ తురుమును సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికించుకున్న బంగాళాదుంపలను పొట్టు తీసి ఒక గిన్నెలో వేసుకుని మెత్తని ముద్దలా మాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ మంచిగా ఉడికిన పాలకూర ఆకుల్ని గరిటెతో విడిగా తీసుకుని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తని పేస్టులా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఉడికించి మాష్ చేసుకున్న బంగాళాదుంపల ముద్ద, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర పేస్టు, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, నిమ్మరసం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, సగం బ్రెడ్పొడి, సన్నని పనీర్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని పదార్థాలన్నీ మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- తర్వాత ఒక చిన్న కప్పులో మొక్కజొన్న పిండి తీసుకుని పావుకప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఒక ప్లేట్లో మిగిలిన బ్రెడ్పొడిని తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కట్లెట్స్లా చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి. తర్వాత ముందుగా చేసుకున్న ఒక కట్లెట్ను తీసుకుని కలిపి పెట్టుకున్న మొక్కజొన్న మిశ్రమంలో ముంచి ఆపై బ్రెడ్పొడిలో అద్ది పాన్పై ఉంచాలి.
- ఇలా పాన్లో కాల్చుకోవడానికి అనుగుణంగా తగినన్ని ఉంచి ఆపై కొద్దికొద్దిగా నూనె వేస్తూ మీడియం ఫ్లేమ్లో గరిటెతో ఫ్లిప్ చేస్తూ రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
- కట్లెట్స్ రెండు వైపులా మంచిగా కాలిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని టమాటా సాస్తో సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
- అంతే, పాలకూర-పనీర్ కాంబినేషన్లో క్రిస్పీ అండ్ సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "కట్లెట్స్" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఇంట్లో ఉండే పిల్లలకు ఇలా చేసి పెట్టండి. ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు.
క్యాబేజీ అస్సలు నచ్చట్లేదా? - ఇలా "టిక్కీలు" చేసుకోండి! - సూపర్ టేస్టీ!
టేస్టీ అండ్ యమ్మీ "పొటాటో బైట్స్" -పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్గా ఎంతో బాగుంటాయి!