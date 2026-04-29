పాలకూరతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "కట్​లెట్స్" - పిల్లలకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి!

సమ్మర్​ హాలిడేస్ వేళ పిల్లల కోసం 'సూపర్ స్నాక్' - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Palak Paneer Cutlet Recipe
పాలక్​ పనీర్ కట్​లెట్ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 29, 2026 at 5:21 PM IST

Palak Paneer Cutlet Recipe : పిల్లలకు సమ్మర్ హాలిడేస్ ఇచ్చేశారు. దాంతో చిన్నారులు ఇంట్లోనే ఎక్కువకాలం గడుపుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మధ్య మధ్యలో తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అప్పుడు చాలా మంది అమ్మలు హెల్దీగా, టేస్టీగా ఏం చేసి పెట్టాలని ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఈ అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "పాలక్ పనీర్ కట్​లెట్". ప్రొటీన్స్​తో పాటు ఇతర పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అలాగే, వీటి తయారీకి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు. చాలా సింపుల్​గా నిమిషాల్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ స్నాక్​ను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Palak Paneer Cutlet Recipe
బంగాళాదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కట్ట - పాలకూర
  • అర కప్పు - బ్రెడ్​పొడి
  • అర కప్పు - పనీర్ తురుము
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - మొక్కజొన్నపిండి
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • మూడు - బంగాళాదుంపలు
  • ఒక చెంచా - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు
  • ఒక చెంచా - నిమ్మరసం
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • అర కప్పు - నూనె
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - కొత్తిమీర తరుగు

Palak Paneer Cutlet Recipe
పాలకూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బంగాళాదుంపలను తీసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ ఫ్రెష్​గా ఉండే పాలకూర తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.తర్వాత శుభ్రంగా కడిగిన పాలకూర ఆకుల్ని ఒక గిన్నెలో వేసుకుని సరిపడా నీళ్లు పోసి స్టవ్ మీద పెట్టి ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరలను సన్నగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, పనీర్ తురుమును సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Palak Paneer Cutlet Recipe
పనీర్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఉడికించుకున్న బంగాళాదుంపలను పొట్టు తీసి ఒక గిన్నెలో వేసుకుని మెత్తని ముద్దలా మాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ మంచిగా ఉడికిన పాలకూర ఆకుల్ని గరిటెతో విడిగా తీసుకుని మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని మెత్తని పేస్టులా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఉడికించి మాష్ చేసుకున్న బంగాళాదుంపల ముద్ద, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర పేస్టు, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, నిమ్మరసం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, సగం బ్రెడ్​పొడి, సన్నని పనీర్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని పదార్థాలన్నీ మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
Palak Paneer Cutlet Recipe
మొక్కజొన్న పిండి (Getty Images)
  • తర్వాత ఒక చిన్న కప్పులో మొక్కజొన్న పిండి తీసుకుని పావుకప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఒక ప్లేట్​లో మిగిలిన బ్రెడ్​పొడిని తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కట్​లెట్స్​లా చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి. తర్వాత ముందుగా చేసుకున్న ఒక కట్​లెట్​ను తీసుకుని కలిపి పెట్టుకున్న మొక్కజొన్న మిశ్రమంలో ముంచి ఆపై బ్రెడ్​పొడిలో అద్ది పాన్​పై ఉంచాలి.
Palak Paneer Cutlet Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇలా పాన్​లో కాల్చుకోవడానికి అనుగుణంగా తగినన్ని ఉంచి ఆపై కొద్దికొద్దిగా నూనె వేస్తూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో గరిటెతో ఫ్లిప్ చేస్తూ రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
  • కట్​లెట్స్ రెండు వైపులా మంచిగా కాలిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని టమాటా సాస్​తో సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు.
  • అంతే, పాలకూర-పనీర్ కాంబినేషన్​లో క్రిస్పీ అండ్ సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "కట్​లెట్స్" అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ సమ్మర్​ హాలిడేస్​లో ఇంట్లో ఉండే పిల్లలకు ఇలా చేసి పెట్టండి. ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు.

