కరకరలాడే "పాలకూర బజ్జీలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!
-మిర్చీ బజ్జీలను మించిన టేస్ట్ - పాలకూర అంటే నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : November 7, 2025 at 1:19 PM IST
Palakura Bajji Recipe in Telugu : ఆకుకూరల్లో తోటకూర తర్వాత ఎక్కువగా వినిపించే పేరు 'పాలకూర'. దీనిలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. కానీ, పిల్లలతో పాటు కొంతమంది పెద్దవాళ్లూ పాలకూరను అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. మీ ఇంట్లోనూ పాలకూర అంటే 'నో' చెప్పేవారున్నారా? అయితే, అలాంటి వారికోసమే ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "పాలకూర బజ్జీలు".
ఇవి నార్మల్గా చేసుకునే మిర్చీ బజ్జీల కంటే క్రిస్పీగా, చాలా టేస్టీగానూ ఉంటాయి. అలాగే, ఈ బజ్జీలు నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! వంట సోడా కూడా వేయనవసరం లేదు. ఇక వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. ఎప్పుడూ తినాలనిపిస్తే అప్పుడు పాలకూరతో అప్పటికప్పుడు ఈ బజ్జీలను రెడీ చేసుకోవచ్చు. కేవలం పదే పది నిమిషాల్లో ఇవి తయారవుతాయి! మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ బజ్జీలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలకూర ఆకులు - తగినన్ని
- శనగపిండి - రెండు కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - ఒకటీస్పూన్
- వాము - ఒకటీస్పూన్
- పసుపు - రెండు చిటికెళ్లు
- నూనె - వేయించడానికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ పాలకూర బజ్జీ తయారీ కోసం ముందుగా తాజా పాలకూరను తీసుకుని ఆకులను కొద్దిగా కాడ ఉండేలా మిగతా భాగం కట్ చేసుకోవాలి.
- అలా తగినన్ని పాలకూర ఆకులను కట్ చేసుకున్నాక వాటిని శుభ్రంగా కడిగి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు బజ్జీ పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, వాము, పసుపు వేసుకుని ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ బజ్జీలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి.
- అయితే, పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఇక్కడ మరీ చిక్కగా, పలుచగా కాకుండా మీడియంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- పిండి సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత పాలకూర బజ్జీలు క్రిస్పీగా రావడానికి ఒక సీక్రెట్ టిప్ ఫాలో అవ్వాలి. అదేంటే, పిండిని కలిపాక చివరగా అందులో నాలుగు టీస్పూన్ల వేడి నూనె వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండిని తీసుకుని అందులో కడిగి పెట్టుకున్న ఒక్కో పాలకూర ఆకును మంచిగా డిప్ చేసి కాగుతున్న ఆయిల్లో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- పాలకూర ఆకును పిండిలో ముంచేటప్పుడు దానికి అన్నివైపులా పిండి మిశ్రమం మంచిగా పట్టేలా చూసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్లో కాసేపు వేగినివ్వాలి.
- అవి కాస్త వేగాక స్టవ్ను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి బజ్జీలను అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని పాలకూరతో బజ్జీల్లా వేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "పాలకూర బజ్జీలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడు చేసుకునే మిర్చీ బజ్జీలకు బదులుగా ఓసారి వీటిని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
