ETV Bharat / offbeat

స్ట్రీట్ స్టైల్​లో కరకరలాడే "మసాలా వడలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

ఈవెనింగ్ టైమ్​ అద్దిరిపోయే "స్నాక్" రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

Easy and Crispy Snack Recipe
Easy and Crispy Snack Recipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 22, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Easy and Crispy Snack Recipe : మనలో చాలా మందికి సాయంత్రం వేళ టీ తాగుతూ కరకరలాడే స్నాక్స్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. పిల్లలు కూడా క్రిస్పీగా ఉండే స్నాక్స్​ను​ భలే ఇష్టంగా తింటుంటారు. అలాంటి వారికోసం రెగ్యులర్ రెసిపీలతో పోల్చితే మంచి రుచికరంగా ఉండే ఒక సింపుల్​ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, స్ట్రీట్ స్టైల్​లో కరకరలాడే "మసాలా వడలు". ఈ కొలతలతో చేశారంటే మసాలా గారెలు క్రిస్పీగా రావడమే కాకుండా సూపర్ టేస్టీగానూ ఉంటాయి. పిల్లలైతే ఈ గారెలను ఒకటికి రెండు కడుపునిండా తృప్తిగా తినేస్తారు.

అలాగే, ఇవి మిగతా రెసిపీలతో చూసుకుంటే చాలా తక్కువ నూనెను పీల్చుకుంటాయి! పైగా ఈ వీటిని తక్కువ పదార్థాలతో చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా స్ట్రీట్ స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ మసాలా వడలకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Crispy Snack Recipe
శనగపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపప్పు - రెండు కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • అల్లం - రెండించుల ముక్క
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(చిన్న సైజ్​వి)
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • బియ్యప్పిండి - రెండు టీస్పూన్లు
  • కరివేపాకు తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - వేయించేందుకు సరిపడా

మరమరాలు, ఎగ్స్​తో టేస్టీ "ఆమ్లెట్​" -10 నిమిషాల్లోనే సూపర్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెడీ!

Crispy Snack Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • రుచికరమైన ఈ ఇన్​స్టంట్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో శనగపప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి నాలుగైదు గంటలపాటు బాగా నానబెట్టుకోవాలి.
  • పప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • నెక్ట్స్ శనగపప్పు బాగా నానిందనుకున్నాక వాటర్ వడకట్టి జల్లిగిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. వడకట్టిన శనగపప్పులో నుంచి రెండు పిడికెళ్లు పక్కకు తీసి పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పక్కకు తీసింది కాకుండా మిగతా నానబెట్టిన శనగపప్పును వేసుకోవాలి.
Crispy Snack Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అలాగే, ఎండుమిర్చి తుంపలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న శనగపప్పు మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, జీలకర్ర, బియ్యప్పిండి, కరివేపాకు తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి చేతితో ప్రెష్ చేస్తూ పదార్థాలన్నీ పిండిలో కలిసేలా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
Crispy Snack Recipe
జీలకర్ర (ETV Bharat)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ మీడియంగా హీట్ అయ్యాక ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ముందు ఉండలా చేసి ఆపై మసాలా వడలా షేప్​లో వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • అలా కడాయిలో వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకున్నాక కాసేపు కదపకుండా వేగనివ్వాలి.
Crispy Snack Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • అవి కాస్త గట్టి పడ్డాక మరో వైపునకు టర్న్ చేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అలానే పిండి మొత్తాన్ని మసాలా వడల్లా చేసుకుని క్రిస్పీగా మారేంత వరకు వేయించి తీసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, స్ట్రీట్ స్టైల్​లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా నోరూరించే మసాలా వడలు అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా తయారవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ స్టైల్​లో "మసాలా వడలు" చేసుకుని చూడండి. కరకరలాడే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు!

ఎండాకాలం వచ్చేస్తోంది - ఇలా చేస్తే "పండ్లు, కూరగాయలు" ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్​గా!

కుక్కర్​లో కిర్రాక్​ "పాస్తా" - చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది - పిల్లల లంచ్​ బాక్స్​లకు పర్ఫెక్ట్​!

TAGGED:

MASALA VADA RECIPE STREET STYLE
EASY AND CRISPY SNACK RECIPE
EVENING SNACK RECIPE
మసాలా వడ తయారీ విధానం
MASALA VADA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.