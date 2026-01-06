గోధుమపిండితో అద్దిరిపోయే "దోశలు"! - క్రిస్పీగా, టేస్టీగా అదుర్స్!
- కోరుకోగానే అప్పటికప్పుడు చేసుకునే గోధుమపిండి దోశలు - ఒక్కసారి తింటే వన్స్మోర్ అంటారంతే!
Published : January 6, 2026 at 3:52 PM IST
Dosa Recipe with Wheat Flour : 'దోశ' పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టపడే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలలో ఒకటి. అయితే, కొన్నిసార్లు దోశ ప్రిపేర్ చేసుకుని తినాలని ఉంటుంది. కానీ, ఇంట్లో సమయానికి పిండి రెడీగా ఉండదు. అప్పుడు చాలా మంది బయట టిఫెన్ సెంటర్స్లో తింటుంటారు. అయితే, ఇకపై అలా తినకుండా ఇంట్లోనే అప్పటికప్పుడు క్విక్ అండ్ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక రెసిపీ ఉంది. అదే, గోధుమపిండితో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "దోశలు".
ఇవి నార్మల్గా చేసుకునే వాటిలాగే క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగానూ ఉంటాయి. వీటి తయారీకి ఎలాంటి పప్పులు నానబెట్టడం, రుబ్బడం, పిండిని పులియబెట్టే పని కూడా లేదు. కేవలం మూడు నుంచి నాలుగు పదార్థాలతో పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల్లోనే చాలా సింపుల్గా ఈ దోశలు తయారు చేసుకోవచ్చు. అలాగే, రెగ్యులర్ టిఫెన్స్ తిని బోర్ కొట్టినవారికి కూడా ఇవి సరికొత్త టేస్ట్నిస్తాయి. పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు వద్దు అనకుండా తింటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ గోధుమపిండి దోశలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - రెండు కప్పులు
- బేకింగ్ సోడా - కొద్దిగా
- నూనె - ఒకట్రెండు చెంచాలు
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - కొంచెం(దోశపై వేసుకోవడానికి)
తయారీ విధానం :
- ఈ రుచికరమైన ఇన్స్టంట్ దోశ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో గోధుమపిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కాస్త గట్టిగా కలుపుకోవాలి.
- ఇలా కలిపే క్రమంలో చేతితో లేదా విస్కర్తో పిండిలో ఎక్కడా ఉండలు లేకుండా బీట్ చేస్తూ ఒకట్రెండు నిమిషాలు బాగా కలపాలి.
- అలా కలిపిన తర్వాత దోశ పిండికి సరిపడా వాటర్ వేసుకుని మరోసారి విస్కర్తో బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత బౌల్పై మూత పెట్టి పది నిమిషాలు పక్కనుంచాలి.
- ఇలా పిండిని కాసేపు నానబెట్టడం ద్వారా దోశలు వేసేటప్పుడు విరిగిపోకుండా, పాన్కి అతుక్కుపోకుండా చక్కగా వస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- పది నిమిషాల అనంతరం పిండిలో ఒక టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి మొత్తం కలిసేలా మరోసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పెనం బాగా వేడయ్యాక ఒక టీస్పూన్ నూనె వేసి టిష్యూ పేపర్తో పాన్ మొత్తం నీట్గా తుడిచేయాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ని చల్లి ఆపై కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని పల్చని దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- దోశ తడి ఆరిపోయేలా కాస్త కాలిన తర్వాత దానిపై సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, మీకు నచ్చితే కొద్దిగా కారం పొడి, లైట్గా నూనె వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు మూడు నిమిషాలు కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు.
- అంతే, గోధుమపిండితో నిమిషాల్లోనే కరకరలాడుతూ సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "దోశలు" తయారవుతాయి!
- ఇక వీటిని పల్లీ, కొబ్బరి, అల్లం చట్నీ ఇలా మీకు నచ్చిన చట్నీతో వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి గోధుమపిండితో ఎప్పుడూ చపాతీ, పూరీలు వంటివి కాకుండా ఇలా బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి సింపుల్గా 'దోశలు' చేసుకోండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
