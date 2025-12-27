ETV Bharat / offbeat

చల్లని సాయంత్రానికి అద్దిరిపోయే "చికెన్ వడలు" - కరకరలాడుతూ భలే రుచికరంగా!

- ఈవెనింగ్ టైమ్​కి సూపర్ నాన్​వెజ్ స్నాక్ - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు కమ్మగా తింటారు!

Chicken Vada Recipe
Chicken Vada Recipe (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 27, 2025 at 11:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Chicken Vada Recipe in Telugu : చల్లని క్లైమేట్​లో ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా ప్లేట్​లో కరకరలాడే వడలు/గారెలను వేడి వేడిగా అలా తింటుంటే ఆ ఫీల్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. అయితే, నార్మల్​గా మనందరం గారెలు అనగానే మినప్పప్పుతో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. కానీ, ఎప్పుడైనా చికెన్​తో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "వడలను" ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం ఈ సండే ఓసారి ఇలా ప్రయత్నించి చూడండి. సరికొత్త రుచితో వావ్ అనిపిస్తాయి. ఈవెనింగ్ టైమ్​లో ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు. మమ్మీ టేస్ట్ భలే ఉన్నాయని పొగడ్తలతో ముంచెత్తుతారు. అలాగే, ఈ వడలను నార్మల్​ వాటిలానే చాలా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి నూనెను అంతగా పీల్చుకోవు! మరి, లేట్ చేయకుండా చికెన్​తో ఈ కరకరలాడే వడలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Chicken Vada Recipe
Chicken Vada Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బోన్​లెస్ చికెన్ - పావుకిలో
  • శనగపప్పు - ఒక కప్పు
  • సన్నని అల్లం ముక్కలు - ఒక చెంచా
  • వెల్లుల్లి ముక్కలు - ఒక చెంచా
  • పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • ఎండుమిర్చి - మూడు
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • జీలకర్ర - ఒక స్పూన్
  • కరివేపాకు - ఒక రెమ్మ
  • కొత్తిమీర తరుగు - ఒకట్రెండు చెంచాలు
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

ఎగ్, బ్రెడ్​​తో అద్దిరిపోయే "స్నాక్" - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!

Chicken Vada Recipe
Chicken Vada Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ నోరూరించే నాన్​వెజ్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో శనగపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, తగినన్ని పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • శనగపప్పు నానేలోపు బోన్​లెస్ చికెన్​ను తీసుకుని వీలైనంత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై కట్ చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగును రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
Chicken Vada Recipe
Chicken Vada Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం మంచిగా నానిన శనగపప్పును వాటర్ వడకట్టి మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో సన్నని అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసుకుని వాటర్ వేయకుండా మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్స్ట్ గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో జీలకర్ర, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Chicken Vada Recipe
Chicken Vada Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి చేతిని తడి చేసుకుంటూ ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మొదట ఉండలా చేసి ఆపై చేతిలోనే వడలా వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • అలా పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడినన్ని వేసుకున్నాక కాసేపు అలాగే వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
Chicken Vada Recipe
Chicken Vada Recipe (ETV Abhiruchi)
  • ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, చికెన్​తో యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "వడలు/గారెలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ ప్లేస్​లో ఓసారి వీటిని ట్రై చేయండి. కరకరలాడుతూ సూపర్ టేస్టీగా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు.
  • ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, శనగపప్పును మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు మీ టేస్ట్​కి తగ్గట్లు పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చిలను చూసి వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే, చికెన్​ను తీసుకునే శనగపప్పు క్వాంటిటీని బట్టి తగినంత తీసుకోవాలి.
Chicken Vada Recipe
Chicken Vada Recipe (ETV Abhiruchi)

గుజరాతీ స్టైల్ నోరూరించే "మెంతికూర పకోడీ" - టేస్ట్ అదుర్స్ అనిపిస్తుంది!

ఐదు నిమిషాల్లోనే సూపర్ "టిఫెన్" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

TAGGED:

CHICKEN SNACK RECIPES
CHICKEN MASALA VADA INGREDIENTS
చికెన్​తో కరకరలాడే మసాలా వడలు
HOW TO MAKE CRISPY CHICKEN GARELU
CRISPY CHICKEN MASALA VADA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.