చల్లని సాయంత్రానికి అద్దిరిపోయే "చికెన్ వడలు" - కరకరలాడుతూ భలే రుచికరంగా!

Published : December 27, 2025 at 11:54 AM IST
Chicken Vada Recipe in Telugu : చల్లని క్లైమేట్లో ఈవెనింగ్ స్నాక్గా ప్లేట్లో కరకరలాడే వడలు/గారెలను వేడి వేడిగా అలా తింటుంటే ఆ ఫీల్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. అయితే, నార్మల్గా మనందరం గారెలు అనగానే మినప్పప్పుతో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. కానీ, ఎప్పుడైనా చికెన్తో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "వడలను" ట్రై చేశారా? లేదు అంటే మాత్రం ఈ సండే ఓసారి ఇలా ప్రయత్నించి చూడండి. సరికొత్త రుచితో వావ్ అనిపిస్తాయి. ఈవెనింగ్ టైమ్లో ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు. మమ్మీ టేస్ట్ భలే ఉన్నాయని పొగడ్తలతో ముంచెత్తుతారు. అలాగే, ఈ వడలను నార్మల్ వాటిలానే చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి నూనెను అంతగా పీల్చుకోవు! మరి, లేట్ చేయకుండా చికెన్తో ఈ కరకరలాడే వడలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బోన్లెస్ చికెన్ - పావుకిలో
- శనగపప్పు - ఒక కప్పు
- సన్నని అల్లం ముక్కలు - ఒక చెంచా
- వెల్లుల్లి ముక్కలు - ఒక చెంచా
- పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
- ఎండుమిర్చి - మూడు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- జీలకర్ర - ఒక స్పూన్
- కరివేపాకు - ఒక రెమ్మ
- కొత్తిమీర తరుగు - ఒకట్రెండు చెంచాలు
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ నోరూరించే నాన్వెజ్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో శనగపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, తగినన్ని పోసి నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- శనగపప్పు నానేలోపు బోన్లెస్ చికెన్ను తీసుకుని వీలైనంత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై కట్ చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగును రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం మంచిగా నానిన శనగపప్పును వాటర్ వడకట్టి మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో సన్నని అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసుకుని వాటర్ వేయకుండా మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- నెక్స్ట్ గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో జీలకర్ర, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకుని ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి చేతిని తడి చేసుకుంటూ ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మొదట ఉండలా చేసి ఆపై చేతిలోనే వడలా వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- అలా పాన్లో వేయించడానికి సరిపడినన్ని వేసుకున్నాక కాసేపు అలాగే వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, చికెన్తో యమ్మీ యమ్మీగా నోరూరించే "వడలు/గారెలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ ప్లేస్లో ఓసారి వీటిని ట్రై చేయండి. కరకరలాడుతూ సూపర్ టేస్టీగా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు.
- ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, శనగపప్పును మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు మీ టేస్ట్కి తగ్గట్లు పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చిలను చూసి వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే, చికెన్ను తీసుకునే శనగపప్పు క్వాంటిటీని బట్టి తగినంత తీసుకోవాలి.
