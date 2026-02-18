ETV Bharat / offbeat

పొడి పొడిగా జిగురు లేని "బెండకాయ వేపుడు" - క్యాటరింగ్ స్టైల్లో అద్దిరిపోతుంది!

- ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే 'బెండకాయ ఫ్రై' - ఒక్కసారి తింటే వన్స్​మోర్ అంటారంతే!

Catering Style Bendakaya Fry
Catering Style Bendakaya Fry (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 18, 2026 at 3:56 PM IST

Catering Style Bendakaya Fry in Telugu : కొన్నిసార్లు బెండకాయ ఫ్రై ఎంత బాగా చేసినా జిగటగా ఉండి సరైన టేస్ట్ రాదు. అలాంటి వారూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "బెండకాయ వేపుడు" ట్రై చేయండి. క్యాటరింగ్ స్టైల్​లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. వేడి వేడి అన్నంలో పప్పు, సాంబార్, రసం వంటి వాటితో సైడ్​ డిష్​గా నెక్ట్స్ లెవల్​ టేస్ట్​నిస్తుంది. పిల్లలైతే ఈ వేపుడును చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, క్యాటరింగ్ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ బెండకాయ ఫ్రైని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

Catering Style Bendakaya Fry
బెండకాయలు (Getty Images)
  • బెండకాయలు - కిలో
  • జీడిపప్పు పలుకులు - అర కప్పు
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • దాల్చిన చెక్క - మూడ్నాలుగు ఇంచుల ముక్క
  • లవంగాలు - 14
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 40
  • పచ్చిమిర్చి - 12
  • నూనె - తగినంత
  • ఆవాలు - ఒకట్రెండు టీస్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

Catering Style Bendakaya Fry
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మధ్యస్థంగా ముదిరిన తాజా బెండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి క్లాత్​తో తుడవాలి. ఆపై వాటిని తడి ఆరిపోయేలా కాసేపు గాలికి ఉంచాలి.
  • నెక్ట్స్ బెండకాయల్లో తేమ ఆరిపోయాక తొడిమ, తోక భాగం తీసేసి అర ఇంచు పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలా అన్నింటిని కట్ చేసుకున్నాక బెండకాయ ముక్కలను ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని గాలికి అరగంట నుంచి గంట పాటు ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • ఇలా చేయడం ద్వారా బెండకాయ ముక్కల్లోని జిగురు అనేది తగ్గి ఫ్రై మంచి టేస్టీగా వస్తుంది.
  • బెండకాయ ముక్కలు ఆరేలోపు ఒకటిన్నర కప్పుల పరిమాణంలో సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను రెడీ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను మిక్సీ జార్​లో వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. లేదంటే గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుముకున్నా సరిపోతుంది.
  • తర్వాత చిన్న మిక్సీ జార్​లో దాల్చినచెక్క ముక్కలు, లవంగాలు వేసి మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై, అదే మిక్సీ గిన్నెలో పొట్టు తీయని వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీడిపప్పు పలుకులు వేసి ఎర్రగా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే నూనెలో గాలికి ఆరబెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలను తగినన్ని వేసి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు అలా వదిలేయాలి.
  • ఆపై చిల్లుల గరిటెతో వాటిని తిరగేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. బెండకాయ ముక్కలు క్రిస్పీగా వేగాక వాటిని జల్లిగిన్నెలో తీసుకుని పక్కనుంచాలి. ఇలానే బెండకాయ ముక్కలన్నింటినీ వేయించి తీసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద పాన్​లో ఎనిమిది తొమ్మిది టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు వేసి చిట్లనివ్వాలి. ఆపై కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లిని వేసి పచ్చివాసన పోయేలా ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి అర నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • అనంతరం బరకగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి సన్నని సెగ మీద కొబ్బరి కాస్త ఎర్రగా మారేవరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక అందులో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు, జీడిపప్పులు, దాల్చినచెక్క పొడి వేసుకుని హైఫ్లేమ్​లో అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత బెండకాయ ముక్కలకు కొబ్బరి మిశ్రమం పట్టేలా కాసేపు కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే, క్యాటరింగ్ స్టైల్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "బెండకాయ వేపుడు" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!

టిప్స్ :

Catering Style Bendakaya Fry
పచ్చికొబ్బరి (Getty Images)
  • ఈ రెసిపీ కోసం మరీ లేతగా ఉండే బెండకాయలు పనికిరావు. ఎందుకంటే లేత వాటిల్లో నీరు ఎక్కువగా ఉండి వేగడానికి కాస్త ఎక్కువ టైమ్ పడుతుంది.
  • ఒకవేళ మీ వద్ద జీడిపప్పులు లేనట్లయితే వాటి ప్లేస్​లో పల్లీలను అయినా తీసుకోవచ్చు.
  • మీరు కాస్త ఎక్కువ కారం తినేవారైతే పచ్చిమిర్చీలను ఒకట్రెండు పెంచి వేసుకోవచ్చు.

