పొడి పొడిగా జిగురు లేని "బెండకాయ వేపుడు" - క్యాటరింగ్ స్టైల్లో అద్దిరిపోతుంది!
- ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే 'బెండకాయ ఫ్రై' - ఒక్కసారి తింటే వన్స్మోర్ అంటారంతే!
Published : February 18, 2026 at 3:56 PM IST
Catering Style Bendakaya Fry in Telugu : కొన్నిసార్లు బెండకాయ ఫ్రై ఎంత బాగా చేసినా జిగటగా ఉండి సరైన టేస్ట్ రాదు. అలాంటి వారూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "బెండకాయ వేపుడు" ట్రై చేయండి. క్యాటరింగ్ స్టైల్లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. వేడి వేడి అన్నంలో పప్పు, సాంబార్, రసం వంటి వాటితో సైడ్ డిష్గా నెక్ట్స్ లెవల్ టేస్ట్నిస్తుంది. పిల్లలైతే ఈ వేపుడును చాలా ఇష్టంగా తింటారు. పైగా దీన్ని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. మరి, క్యాటరింగ్ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ బెండకాయ ఫ్రైని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - కిలో
- జీడిపప్పు పలుకులు - అర కప్పు
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- దాల్చిన చెక్క - మూడ్నాలుగు ఇంచుల ముక్క
- లవంగాలు - 14
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 40
- పచ్చిమిర్చి - 12
- నూనె - తగినంత
- ఆవాలు - ఒకట్రెండు టీస్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మధ్యస్థంగా ముదిరిన తాజా బెండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి క్లాత్తో తుడవాలి. ఆపై వాటిని తడి ఆరిపోయేలా కాసేపు గాలికి ఉంచాలి.
- నెక్ట్స్ బెండకాయల్లో తేమ ఆరిపోయాక తొడిమ, తోక భాగం తీసేసి అర ఇంచు పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలా అన్నింటిని కట్ చేసుకున్నాక బెండకాయ ముక్కలను ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకుని గాలికి అరగంట నుంచి గంట పాటు ఆరబెట్టుకోవాలి.
- ఇలా చేయడం ద్వారా బెండకాయ ముక్కల్లోని జిగురు అనేది తగ్గి ఫ్రై మంచి టేస్టీగా వస్తుంది.
- బెండకాయ ముక్కలు ఆరేలోపు ఒకటిన్నర కప్పుల పరిమాణంలో సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను రెడీ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పచ్చికొబ్బరి ముక్కలను మిక్సీ జార్లో వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. లేదంటే గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకున్నా సరిపోతుంది.
- తర్వాత చిన్న మిక్సీ జార్లో దాల్చినచెక్క ముక్కలు, లవంగాలు వేసి మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టి తీసుకోవాలి.
- ఆపై, అదే మిక్సీ గిన్నెలో పొట్టు తీయని వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీడిపప్పు పలుకులు వేసి ఎర్రగా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అదే నూనెలో గాలికి ఆరబెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలను తగినన్ని వేసి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు అలా వదిలేయాలి.
- ఆపై చిల్లుల గరిటెతో వాటిని తిరగేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. బెండకాయ ముక్కలు క్రిస్పీగా వేగాక వాటిని జల్లిగిన్నెలో తీసుకుని పక్కనుంచాలి. ఇలానే బెండకాయ ముక్కలన్నింటినీ వేయించి తీసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద పాన్లో ఎనిమిది తొమ్మిది టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు వేసి చిట్లనివ్వాలి. ఆపై కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లిని వేసి పచ్చివాసన పోయేలా ఎర్రగా వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి అర నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- అనంతరం బరకగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చికొబ్బరి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి సన్నని సెగ మీద కొబ్బరి కాస్త ఎర్రగా మారేవరకు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక అందులో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు, జీడిపప్పులు, దాల్చినచెక్క పొడి వేసుకుని హైఫ్లేమ్లో అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత బెండకాయ ముక్కలకు కొబ్బరి మిశ్రమం పట్టేలా కాసేపు కలుపుతూ వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే, క్యాటరింగ్ స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "బెండకాయ వేపుడు" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
టిప్స్ :
- ఈ రెసిపీ కోసం మరీ లేతగా ఉండే బెండకాయలు పనికిరావు. ఎందుకంటే లేత వాటిల్లో నీరు ఎక్కువగా ఉండి వేగడానికి కాస్త ఎక్కువ టైమ్ పడుతుంది.
- ఒకవేళ మీ వద్ద జీడిపప్పులు లేనట్లయితే వాటి ప్లేస్లో పల్లీలను అయినా తీసుకోవచ్చు.
- మీరు కాస్త ఎక్కువ కారం తినేవారైతే పచ్చిమిర్చీలను ఒకట్రెండు పెంచి వేసుకోవచ్చు.
