అరటిపండ్లతో అద్దిరిపోయే "చాక్లెట్ కేక్"! - బేకరీకి వెళ్లాల్సిన పనిలేదు
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరినీ ఊరించే కేక్ రెసిపీ ఇంట్లోనే! - ఒక్కసారి ఈ "బనానా కేక్" ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే.. ప్రతిసారీ మీరే తయారు చేసుకుంటారు!
Published : January 2, 2026 at 1:08 PM IST
Chocolate Banana Cake at home : పిల్లలు ఎప్పుడు పెట్టినా వద్దనకుండా తినే ఐటమ్స్లో కేక్ ముందు వరసలో ఉంటుంది. స్వీట్ అంటే చిన్నారులకు అంత ఇష్టం మరి! పెద్దలు కూడా ఎంతో మంది తీపి తినడానికి ఆసక్తి చూపుతుంటారు. అందుకే బర్త్డే అయినా, మ్యారేజ్ డే అయినా, ఏదైనా ఫంక్షన్ అయినా కేక్ కట్ చేయడం సర్వ సాధారణంగా మారింది. అయితే.. కేక్ కావాలంటే మెజారిటీ జనం బేకరీ తలుపు తడతారు. అక్కడున్న వాటిల్లో ఏదో ఒకటి తీసుకొని వచ్చేస్తుంటారు. కానీ, ఇంట్లోనే అద్దిరిపోయే కేక్ తయారు చేసుకోవచ్చు. చాలా హెల్దీగా, టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటి రెసిపీనే మీకోసం తీసుకొచ్చాం. అదే చాక్లెట్ బనానా కేక్.
చాక్లెట్ ఫ్లేవర్తో తయారు చేసే ఈ బనానా కేక్ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. 2 అరటి పండ్లతోనే సూపర్ టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీనికోసం పెద్దగా కష్ట పడాల్సిన పని కూడా లేదు. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్తో పూర్తి చేయొచ్చు. మరి, రాబోయే సంక్రాంతికి ఇంట్లోనే ఈ సూపర్ టేస్టీ కేక్ను తయారు చేసుకోండి. దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- 2 అరటిపండ్లు
- 3/4 కప్పు చక్కెర
- 1/2 కప్పు ఆయిల్
- 1 స్పూన్ వెనిల్లా ఎసెన్స్
- 1 స్పూన్ వినెగర్
- ఒకటిన్నర కప్పు మైదా
- 1/2 కప్పు చాక్లెట్పొడి
- 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్
- 1/4 స్పూన్ బేకింగ్సోడా
- 1/4 స్పూన్ ఉప్పు
- 1/2 కప్పు వాటర్
- 1/4 కప్పు వాల్నట్స్
- 1/4 కప్పు చాక్లెట్ చిప్స్
స్టవ్, ఓవెన్ అవసరం లేకుండానే - కేవలం 10 నిమిషాల్లో యమ్మీ యమ్మీగా "కేక్" రెడీ!
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకోవాలి. అందులో అరటిపండ్లను ముక్కలు చేసి వేసుకోవాలి. పంచదార కూడా అందులో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం మొత్తని క్రీమ్ మాదిరిగా అయ్యేదాకా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. తర్వాత ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- అందులోనే వెనిల్లా ఎసెన్స్, ఆయిల్, వినెగర్ కూడా వేసి ఓసారి మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మైదా పిండి వేసుకోవాలి. ఓ సారి జల్లెడ పట్టుకుంటే నలకలు తొలగిపోతాయి
- దీంతోపాటుగా బేకింగ్పౌడర్, చాక్లెట్ పౌడర్, ఉప్పు, బేకింగ్సోడా కూడా వేసుకొని మొత్తం చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఉండలు కట్టకుండా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో 1/2 కప్పు వాటర్ పోసి మళ్లీ కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కేక్ టిన్ తీసుకొని, దానికి వెన్న రాసి, అందులో ఆ మిశ్రమాన్ని పోయాలి. బబుల్స్ రాకుండా టిన్ కదుపుతూ మిశ్రమం మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయ్యేలా చూడాలి. తర్వాత చాక్లెట్చిప్స్, వాల్నట్ పలుకులు అలంకరించి 180 డిగ్రీలు ప్రీ-హీట్ చేసిన ఓవెన్లో సుమారు 40 నిమిషాలపాటు బేక్ చేయాలి.
- పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే సరి. అద్దిరిపోయే కేక్ సిద్ధమైపోతుంది.
- ఈ బనానా కేక్ రెగ్యులర్ కేక్ కన్నా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది. బేకరీలో కొనుగోలు చేసే వాటికన్నా ఈ కేక్ హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లలు ఇష్టంగా లాగిస్తారు.
అర్ధ గంటలోనే అద్దిరిపోయే "రవ్వ కేక్" - ఓవెన్ అవసరం లేదు! - టేస్ట్ అదుర్స్!