అరటిపండ్లతో అద్దిరిపోయే "చాక్లెట్ కేక్"! - బేకరీకి వెళ్లాల్సిన పనిలేదు

- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరినీ ఊరించే కేక్​ రెసిపీ ఇంట్లోనే! - ఒక్కసారి ఈ "బనానా కేక్" ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే.. ప్రతిసారీ మీరే తయారు చేసుకుంటారు!

Chocolate Banana Cake
Chocolate Banana Cake (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Chocolate Banana Cake at home : పిల్లలు ఎప్పుడు పెట్టినా వద్దనకుండా తినే ఐటమ్స్​లో కేక్ ముందు వరసలో ఉంటుంది. స్వీట్ అంటే చిన్నారులకు అంత ఇష్టం మరి! పెద్దలు కూడా ఎంతో మంది తీపి తినడానికి ఆసక్తి చూపుతుంటారు. అందుకే బర్త్​డే అయినా, మ్యారేజ్ డే అయినా, ఏదైనా ఫంక్షన్​ అయినా కేక్​ కట్ చేయడం సర్వ సాధారణంగా మారింది. అయితే.. కేక్ కావాలంటే మెజారిటీ జనం బేకరీ తలుపు తడతారు. అక్కడున్న వాటిల్లో ఏదో ఒకటి తీసుకొని వచ్చేస్తుంటారు. కానీ, ఇంట్లోనే అద్దిరిపోయే కేక్​ తయారు చేసుకోవచ్చు. చాలా హెల్దీగా, టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటి రెసిపీనే మీకోసం తీసుకొచ్చాం. అదే చాక్లెట్ బనానా కేక్.

చాక్లెట్​ ఫ్లేవర్​తో తయారు చేసే ఈ బనానా కేక్ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. 2 అరటి పండ్లతోనే సూపర్ టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీనికోసం పెద్దగా కష్ట పడాల్సిన పని కూడా లేదు. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్​తో పూర్తి చేయొచ్చు. మరి, రాబోయే సంక్రాంతికి ఇంట్లోనే ఈ సూపర్ టేస్టీ కేక్​ను తయారు చేసుకోండి. దీని తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావలసిన పదార్థాలు :

  • 2 అరటిపండ్లు
  • 3/4 కప్పు చక్కెర
  • 1/2 కప్పు ఆయిల్
  • 1 స్పూన్ వెనిల్లా ఎసెన్స్‌
  • 1 స్పూన్ వినెగర్‌
  • ఒకటిన్నర కప్పు మైదా
  • 1/2 కప్పు చాక్లెట్‌పొడి
  • 1 స్పూన్ బేకింగ్‌ పౌడర్‌
  • 1/4 స్పూన్ బేకింగ్‌సోడా
  • 1/4 స్పూన్ ఉప్పు
  • 1/2 కప్పు వాటర్
  • 1/4 కప్పు వాల్‌నట్స్
  • 1/4 కప్పు చాక్లెట్‌ చిప్స్‌

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకోవాలి. అందులో అరటిపండ్లను ముక్కలు చేసి వేసుకోవాలి. పంచదార కూడా అందులో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం మొత్తని క్రీమ్ మాదిరిగా అయ్యేదాకా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. తర్వాత ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • అందులోనే వెనిల్లా ఎసెన్స్, ఆయిల్, వినెగర్‌ కూడా వేసి ఓసారి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మైదా పిండి వేసుకోవాలి. ఓ సారి జల్లెడ పట్టుకుంటే నలకలు తొలగిపోతాయి
  • దీంతోపాటుగా బేకింగ్‌పౌడర్, చాక్లెట్‌ పౌడర్, ఉప్పు, బేకింగ్‌సోడా కూడా వేసుకొని మొత్తం చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఉండలు కట్టకుండా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో 1/2 కప్పు వాటర్ పోసి మళ్లీ కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కేక్​ టిన్​ తీసుకొని, దానికి వెన్న రాసి, అందులో ఆ మిశ్రమాన్ని పోయాలి. బబుల్స్​ రాకుండా టిన్​ కదుపుతూ మిశ్రమం మొత్తం పర్ఫెక్ట్​గా సెట్​ అయ్యేలా చూడాలి. తర్వాత చాక్లెట్‌చిప్స్‌, వాల్‌నట్‌ పలుకులు అలంకరించి 180 డిగ్రీలు ప్రీ-హీట్‌ చేసిన ఓవెన్‌లో సుమారు 40 నిమిషాలపాటు బేక్‌ చేయాలి.
  • పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుంటే సరి. అద్దిరిపోయే కేక్‌ సిద్ధమైపోతుంది.
  • ఈ బనానా కేక్​ రెగ్యులర్​ కేక్​ కన్నా డిఫరెంట్​ టేస్ట్​ ఉంటుంది. బేకరీలో కొనుగోలు చేసే వాటికన్నా ఈ కేక్​ హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లలు ఇష్టంగా లాగిస్తారు.

