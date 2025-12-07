ETV Bharat / offbeat

ఎన్నడూ తినని రుచితో "చిక్కుడుకాయ నిల్వ పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో 5 నెలలు నిల్వ!

చిక్కుడుకాయతో సింపుల్​గా చేసుకునే పచ్చడి - ఇంట్లో ఇలా చేశారంటే కూరలు పక్కన పెట్టి తినేస్తారు!

Broad Beans Pickle
Broad Beans Pickle (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Broad Beans Pickle in Telugu : చిక్కుడుకాయతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. కానీ వీటితో పచ్చడి చేయోచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ఇంట్లో చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక ఐదు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! మరి చిక్కుడుకాయ నిల్వ పచ్చడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వెడ్డింగ్ స్పెషల్ "కరివేపాకు కాలీఫ్లవర్ ఫ్రై" - కొత్తవాళ్లైనా సింపుల్​గా ఇలా చేసేయొచ్చు!

Chikkudukaya Nilva Pachadi
చిక్కుడుకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చిక్కుడుకాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • ఆవాలు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మెంతులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • చింతపండు - 125 గ్రాములు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • మెంతులు - అర టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 6
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పావు కప్పు
  • ఆయిల్ - ఒకటి ముప్పావు కప్పు
  • ఇంగువ - అర టీ స్పూన్
  • కారం - ముప్పావు కప్పు
  • ఉప్పు - పావు కప్పు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
Chikkudukaya Nilva Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆవాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు వేయాలి. వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు గిన్నెలో అర కిలో చిక్కుడుకాయలను వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత క్లాత్​తో తుడిచి ఆరబెట్టాలి. అనంతరం రెండువైపులా నారలను తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. మరోవైపు గిన్నెలో 125 గ్రాముల చింతపండు, ఒక కప్పు వేడి నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
Chikkudukaya Nilva Pachadi
కారం (Getty Images)
  • అలాగే తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత చిక్కుడుకాయలను వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • ఇదే నూనెలో రెండు టీ స్పూన్ల ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ మెంతులు వేయాలి. అదేవిధంగా ఆరు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
Chikkudukaya Nilva Pachadi
చింతపండు (Getty Images)
  • ఇందులోనే పావు కప్పు పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లిరెబ్బలు, అర టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ తాలింపు పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చిక్కుడుకాయ ముక్కల్లో వేయాలి.
  • ఇదే పాన్​లో ముప్పావు కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండు గుజ్జు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
Chikkudukaya Nilva Pachadi
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో చిక్కుడుకాయ మిశ్రమం, ఉడికించిన చింతపండు గుజ్జు, ముప్పావు కప్పు కారం యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా పావు కప్పు ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆవాలుమెంతిపిండి మిశ్రమం వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఇక అంతే నోరూరించే చిక్కుడుకాయ నిల్వ పచ్చడి తయారైనట్లే!
  • ఈ పచ్చడిని గ్లాస్​ జార్​లో వేసి ఫ్రిడ్జ్​లో పెడితే ఐదు నెలలు, బయట ఉంచితే మూడు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది!

ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ ఫ్రై" - నీచు వాసన లేకుండా ప్రతి ముక్క స్పైసీగా!

నోటికి కమ్మగా ఉండే "గోంగూర పులిహోర" - ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

TAGGED:

BROAD BEANS NILVA PACHADI
BROAD BEANS PICKLE IN TELUGU
చిక్కుడుకాయ నిల్వ పచ్చడి తయారీ
CHIKKUDUKAY PACHADI MAKING
CHIKKUDUKAYA NILVA PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.