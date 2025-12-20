ETV Bharat / offbeat

మస్తు మజానిచ్చే "తంగ్డీ చికెన్‌ కబాబ్‌"! - రెస్టారెంట్​ ఫ్లేవర్​లో అదుర్స్

- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు నోరూరించే రెసిపీ - హోటల్​ టేస్ట్​ ఇంటికే తెచ్చేయండిలా!

Tangdi kabab
Tangdi kabab (Eenadu)
ETV Bharat Telangana Team

December 20, 2025

Tangdi kabab : చికెన్ రెసిపీల గురించి.. వాటి టేస్ట్ గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే అంటారు నాన్​వెజ్​ లవర్స్. కోడి పులుసు నుంచి లాలీపాప్స్ వరకు ఒక్కో రెసిపీది ఒక్కో రుచి! అయితే మెజారిటీ జనం రెగ్యులర్​గా ఒకే పద్ధతిలో చికెన్ వండుతారు. సండేపూట కిలో చికెన్ తెచ్చామా.. గిన్నెకు ఎక్కించామా.. స్టౌ ఆఫ్ చేశామా.. అన్నట్టుగా ఉంటుంది. కానీ, 365 డేస్ ఇదే పద్ధతిలో కుక్​ చేస్తే ఏం బాగుంటుంది? అందుకే ఈ సారి రెస్టారెంట్​ స్టైల్​లో సూపర్​ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేయండి.

అదే కబాబ్. మామూలు కబాబ్ కాదు, తంగ్డీ కబాబ్! దీని టేస్ట్ చాలా మంది హోటల్స్​లోనే చూస్తుంటారు. ఇంట్లో ప్రిపేర్​ చేయడం పెద్దపనిగా భావిస్తుంటారు. కానీ.. ఇక్కడ చెప్పే పద్ధతిలో చేస్తే చాలా ఈజీగా రెస్టారెంట్​ టేస్ట్​ను ఇంటికి తెచ్చేయొచ్చు! మరి, ఈ తంగ్డీ కబాబ్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • 6 చికెన్ లెగ్‌ పీసులు
  • 1 స్పూన్ గరంమసాలా
  • 1 స్పూన్ మైదాపిండి
  • 2 స్పూన్ల కార్న్‌ఫ్లోర్‌
  • కారం సరిపడా
  • ఉప్పు తగినంత
  • 1 స్పూన్ నిమ్మరసం
  • 1 స్పూన్ మిరియాల పొడి
  • 1 స్పూన్ల పచ్చిమిర్చి పేస్టు
  • 2 కోడి గుడ్లు
  • 1/4 పసుపు
  • 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చికెన్‌ లెగ్‌ పీసులను ఒక గిన్నెలో వేసుకొని చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత లెగ్​ పీసులకు సన్నగా గాట్లు పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకొని అందులో గుడ్లను పగలగొట్టి వేయండి. వైట్ అండ్ ఎల్లో పూర్తిగా కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • తర్వాత వేరే బౌల్ తీసుకొని అందులో కార్న్‌ఫ్లోర్, మైదా పిండి వేసుకోవాలి
  • ఇందులోనే నిమ్మరసం పిండుకోవాలి. మసాలా, ఉప్పు కూడా వేసి మొత్తం కలిసిపోయేలా కలుపుకోవాలి
  • ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చీలను తొడిమెలు తీసేసి మెత్తని పేస్టులా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. దీన్ని మైదా పిండి కలుపుకున్న బౌల్​లో వేసేయాలి.
  • ఆ తర్వాత అల్లం, వెల్లుల్లి కూడా వేసి చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకొని పేస్టు తయారు చేసుకొని, ఇది కూడా అందులో వేయాలి
  • అనంతరం కారం, పసుపు, మిరియాల పొడి కూడా వేసి మరోసారి మిక్స్ చేయాలి
  • చివరగా పక్కకు పెట్టుకున్న కోడి గుడ్ల మిశ్రమాన్ని కూడా ఇందులో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసిపోయిన తర్వాత చికెన్ లెగ్‌ పీసులను అందులో వేసి, ఆ మిశ్రమం మొత్తం చికెన్​ పీసులకు పట్టించాలి
  • ఆ తర్వాత సుమారు పది నిమిషాలపాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఈ లోపు డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ సిద్ధం చేసుకోవాలి. అడుగు మందంగా ఉన్న బాండీని స్టౌ మీద పెట్టి, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి
  • ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత చికెన్ లెగ్‌ పీసులను అందులో వేసుకొని ఒకవైపు ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెండో వైపు కూడా తిప్పుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అంతే.. రెస్టారెంట్ స్టైల్లో అద్దిరిపోయే తంగ్డీ చికెన్‌ కబాబ్‌ సిద్ధమైపోతుంది.
  • దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మీక్కూడా నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి

