మస్తు మజానిచ్చే "తంగ్డీ చికెన్ కబాబ్"! - రెస్టారెంట్ ఫ్లేవర్లో అదుర్స్
- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు నోరూరించే రెసిపీ - హోటల్ టేస్ట్ ఇంటికే తెచ్చేయండిలా!
Published : December 20, 2025 at 5:04 PM IST
Tangdi kabab : చికెన్ రెసిపీల గురించి.. వాటి టేస్ట్ గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే అంటారు నాన్వెజ్ లవర్స్. కోడి పులుసు నుంచి లాలీపాప్స్ వరకు ఒక్కో రెసిపీది ఒక్కో రుచి! అయితే మెజారిటీ జనం రెగ్యులర్గా ఒకే పద్ధతిలో చికెన్ వండుతారు. సండేపూట కిలో చికెన్ తెచ్చామా.. గిన్నెకు ఎక్కించామా.. స్టౌ ఆఫ్ చేశామా.. అన్నట్టుగా ఉంటుంది. కానీ, 365 డేస్ ఇదే పద్ధతిలో కుక్ చేస్తే ఏం బాగుంటుంది? అందుకే ఈ సారి రెస్టారెంట్ స్టైల్లో సూపర్ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేయండి.
అదే కబాబ్. మామూలు కబాబ్ కాదు, తంగ్డీ కబాబ్! దీని టేస్ట్ చాలా మంది హోటల్స్లోనే చూస్తుంటారు. ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేయడం పెద్దపనిగా భావిస్తుంటారు. కానీ.. ఇక్కడ చెప్పే పద్ధతిలో చేస్తే చాలా ఈజీగా రెస్టారెంట్ టేస్ట్ను ఇంటికి తెచ్చేయొచ్చు! మరి, ఈ తంగ్డీ కబాబ్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- 6 చికెన్ లెగ్ పీసులు
- 1 స్పూన్ గరంమసాలా
- 1 స్పూన్ మైదాపిండి
- 2 స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్
- కారం సరిపడా
- ఉప్పు తగినంత
- 1 స్పూన్ నిమ్మరసం
- 1 స్పూన్ మిరియాల పొడి
- 1 స్పూన్ల పచ్చిమిర్చి పేస్టు
- 2 కోడి గుడ్లు
- 1/4 పసుపు
- 2 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు
వహ్వా అనిపించే "ఉలవచారు - చికెన్" - ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ రెసిపీ అయిపోద్ది!
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చికెన్ లెగ్ పీసులను ఒక గిన్నెలో వేసుకొని చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత లెగ్ పీసులకు సన్నగా గాట్లు పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో గుడ్లను పగలగొట్టి వేయండి. వైట్ అండ్ ఎల్లో పూర్తిగా కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి
- తర్వాత వేరే బౌల్ తీసుకొని అందులో కార్న్ఫ్లోర్, మైదా పిండి వేసుకోవాలి
- ఇందులోనే నిమ్మరసం పిండుకోవాలి. మసాలా, ఉప్పు కూడా వేసి మొత్తం కలిసిపోయేలా కలుపుకోవాలి
- ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చీలను తొడిమెలు తీసేసి మెత్తని పేస్టులా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. దీన్ని మైదా పిండి కలుపుకున్న బౌల్లో వేసేయాలి.
- ఆ తర్వాత అల్లం, వెల్లుల్లి కూడా వేసి చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకొని పేస్టు తయారు చేసుకొని, ఇది కూడా అందులో వేయాలి
- అనంతరం కారం, పసుపు, మిరియాల పొడి కూడా వేసి మరోసారి మిక్స్ చేయాలి
- చివరగా పక్కకు పెట్టుకున్న కోడి గుడ్ల మిశ్రమాన్ని కూడా ఇందులో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
- మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసిపోయిన తర్వాత చికెన్ లెగ్ పీసులను అందులో వేసి, ఆ మిశ్రమం మొత్తం చికెన్ పీసులకు పట్టించాలి
- ఆ తర్వాత సుమారు పది నిమిషాలపాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఈ లోపు డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ సిద్ధం చేసుకోవాలి. అడుగు మందంగా ఉన్న బాండీని స్టౌ మీద పెట్టి, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి
- ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత చికెన్ లెగ్ పీసులను అందులో వేసుకొని ఒకవైపు ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెండో వైపు కూడా తిప్పుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అంతే.. రెస్టారెంట్ స్టైల్లో అద్దిరిపోయే తంగ్డీ చికెన్ కబాబ్ సిద్ధమైపోతుంది.
- దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మీక్కూడా నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి
"చికెన్ లెగ్ పఫ్స్" తిన్నారా? - ఇలా ట్రై చేయండి - టేస్ట్ కిర్రాక్ అంతే!