"రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ ఫ్రై" - ఈ సింపుల్ చిట్కా తెలిస్తే కచ్చితంగా షాక్ అవుతారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 12:48 PM IST
Restaurant Style Fried Chicken Recipe : రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ ఫ్రై చాలా టెండర్గా తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ప్రతి ముక్క జ్యూసీగా, స్పైసీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే! రెస్టారెంట్లలో పనిచేసే వంట వాళ్లు చికెన్ టేస్ట్ కోసం సింపుల్ చిట్కాలు ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన చిట్కా ఉపయోగించి మీరు కూడా మంచి టేస్ట్ ఆస్వాదించవచ్చు. అంతే కాదు! ఇలాంటి ప్రై చేసినపుడు వేడి వేడి అన్నం చారు, పప్పుచారు, సాంబార్ ఉంటే ఇంక అమృతమే.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - 750 గ్రాములు
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- చింతపండు రసం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - చిన్న కట్ట
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ పై మందపాటి కడాయి పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి. నూనె బాగా వేడెక్కిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అవి రంగు మారే దాకా ఎదురు చూడాల్సిన పని లేదు. ఉల్లిపాయలు వేసి కలిపి కాస్త వేగగానే పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, అప్పటికప్పుడు నూరి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేపాలి.
- అల్లం వాసన పోయే వరకు వేయించాక ఉప్పు నీళ్లలో నానబెట్టిన చికెన్ ముక్కలు వేసుకుని మంట హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, పసుపు, ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఈ టైంలో చికెన్, ఉల్లిపాయ, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అడుగుపడుతుంటుంది కాబట్టి గరిటెతో బాగా కలుపుతూ కర్రీలో కలిపేయాలి. మరీ ఎక్కువగా అడుగంటకుండా స్పూన్తో నీళ్లు పోసుకుంటూ కలుపుతూ మూత పెట్టుకుని ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత 1టేబుల్ స్పూన్ చింతపండు రసం పోసుకుని కలపాలి. "చికెన్లో చింతపండా?" అని ఆశ్చర్యపోకండి. అలాగని చేపల పులుసులో పోసేంత కాకుండా కొద్దిగా జ్యూస్ వేసి చూడండి. చికెన్ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఆ తర్వాత మిరియాల పొడి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపాలి.
- ఇంకో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే చాలు! ఎంతో జ్యూసీగా తినే కొద్దీ తినాలనిపిచే చికెన్ ఫ్రై చాలా బాగుంటుంది!
