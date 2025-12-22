ETV Bharat / offbeat

"రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ ఫ్రై" - ఈ సింపుల్ చిట్కా తెలిస్తే కచ్చితంగా షాక్ అవుతారు!

చికెన్ ఫ్రై ఇంట్లో ఇలా ట్రై చేయండి - చారు, పప్పుచారు, సాంబార్​తో అద్దిరిపోతుంది!

restaurant_style_fry
restaurant_style_fry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 12:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Restaurant Style Fried Chicken Recipe : రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ ఫ్రై చాలా టెండర్​గా తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ప్రతి ముక్క జ్యూసీగా, స్పైసీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే! రెస్టారెంట్లలో పనిచేసే వంట వాళ్లు చికెన్ టేస్ట్ కోసం సింపుల్​ చిట్కాలు ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన చిట్కా ఉపయోగించి మీరు కూడా మంచి టేస్ట్ ఆస్వాదించవచ్చు. అంతే కాదు! ఇలాంటి ప్రై చేసినపుడు వేడి వేడి అన్నం చారు, పప్పుచారు, సాంబార్ ఉంటే ఇంక అమృతమే.

ఎంతో మంది నచ్చిన "చికెన్ పులుసు" రెసిపీ - కమ్మగా, ఘాటుగా తినేయొచ్చు!

restaurant_style_fry
చికెన్ (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - 750 గ్రాములు
  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1.5 టేబుల్ స్పూన్
restaurant_style_fry
ధనియాల పొడి (Getty images)
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • చింతపండు రసం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - చిన్న కట్ట
restaurant_style_fry
నూనె (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ పై మందపాటి కడాయి పెట్టుకుని నూనె పోసుకోవాలి. నూనె బాగా వేడెక్కిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలను సన్నగా కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అవి రంగు మారే దాకా ఎదురు చూడాల్సిన పని లేదు. ఉల్లిపాయలు వేసి కలిపి కాస్త వేగగానే పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, అప్పటికప్పుడు నూరి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేపాలి.
restaurant_style_fry
కరివేపాకు (Getty images)
  • అల్లం వాసన పోయే వరకు వేయించాక ఉప్పు నీళ్లలో నానబెట్టిన చికెన్ ముక్కలు వేసుకుని మంట హై ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, పసుపు, ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఈ టైంలో చికెన్, ఉల్లిపాయ, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అడుగుపడుతుంటుంది కాబట్టి గరిటెతో బాగా కలుపుతూ కర్రీలో కలిపేయాలి. మరీ ఎక్కువగా అడుగంటకుండా స్పూన్​తో నీళ్లు పోసుకుంటూ కలుపుతూ మూత పెట్టుకుని ఫ్రై చేయాలి.
restaurant_style_fry
చింతపండు (Getty images)
  • ఆ తర్వాత 1టేబుల్ స్పూన్ చింతపండు రసం పోసుకుని కలపాలి. "చికెన్​లో చింతపండా?" అని ఆశ్చర్యపోకండి. అలాగని చేపల పులుసులో పోసేంత కాకుండా కొద్దిగా జ్యూస్ వేసి చూడండి. చికెన్ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఆ తర్వాత మిరియాల పొడి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపాలి.
  • ఇంకో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే చాలు! ఎంతో జ్యూసీగా తినే కొద్దీ తినాలనిపిచే చికెన్ ఫ్రై చాలా బాగుంటుంది!

రొయ్యలు తినాలనిపిస్తే బెండకాయలతో కలిపి ఇలా ట్రై చేయండి - పులుసు అద్భుతంగా ఉంటుంది!

ఎగ్​ కర్రీ ఇలా చేశారంటే అస్సలు మర్చిపోరు - ప్లేట్లు ఖాళీ చేస్తారు!

TAGGED:

RESTAURANT STYLE CHICKEN FRY
KADAI CHICKEN
CHICKEN RECIPE
చికెన్ ఫ్రై ఎలా చేయాలి
CHICKEN FRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.