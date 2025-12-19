ఎంతో మంది నచ్చిన "చికెన్ పులుసు" రెసిపీ - కమ్మగా, ఘాటుగా తినేయొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 10:59 AM IST
Chicken Pulusu : చికెన్ చారు లేదా చికెన్ పులుసు తక్కువ కర్రీతో ఎక్కువ మందికి వడ్డించేయొచ్చు. పైగా ఈ చలి కాలంలో కాస్త ఘాటుగా, కమ్మగా తినేయొచ్చు. అన్నంలోకి చారు కాస్త చిక్కగా కలుపుకుని ఒక్కొక్క ముద్ద తింటుంటే "ఆహా" అనాల్సిందే! ఎంతో మంది నచ్చిన, మెచ్చిన ఈ చికెన్ పులుసు ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా మీరు కూడా ఓ సారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - 750 గ్రాములు
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 6
- వెల్లుల్లిపాయలు - 8
- అల్లం - 2 ఇంచులు
- ఎండు కొబ్బరి పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాలు - అర స్పూన్
- యాలకులు - 4
- లవంగాలు - 4
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- రాతి పువ్వు - కొద్దిగా
- దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- పువ్వు - కొద్దిగా
- టమోటాలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 2 పెద్దవి
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- కసూరి మేతి - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీ జార్లోకి మసాలా దినుసులు తీసుకోవాలి. అందులో ధనియాలు, జీడిపప్పుతో పాటు వెల్లుల్లిపాయలు పొట్టు తీయకుండానే వేసుకోవచ్చు. అల్లం, ఎండు కొబ్బరి పొడి, మిరియాలు, యాలకులు, లవంగాలు, జీలకర్ర, రాతి పువ్వు, దాల్చిన చెక్క, జాపత్రి, పువ్వు వేసుకుని మెత్తని పొడి చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అదే మిక్సీ జార్లోకి టమోటా ముక్కలు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు చికెన్ బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఒక గిన్నెలోకి చికెన్ తీసుకుని అందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసుకుని బాగా మర్దనా చేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై కుక్కర్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరగా సన్నటి మంటపై వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయ తరుగు వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు కూడా వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా పేస్ట్ వేసుకుని నూనె తేలే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా కలుపుతూ ఐదారు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు కూడా వేసుకుని మళ్లీ నూనె వేరయ్యే వరకు కలుపుతూ వేయించాలి. మరో ఐదారు నిమిషాల తర్వాత ఘాటుకు సరిపడా కారం వేసి పులుసుకు సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని ఉప్పు, కారం రుచి చూసుకోవాలి. చివరగా కసూరి మేతి వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత కుక్కర్ మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో 3 విజిల్స్ ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత ప్రెజర్ పోయాక కుక్కర్ మూత తీసుకుని కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకోవాలి.
- మరో రెండు నిమిషాలు స్టవ్పైనే ఉంచి దించుకుంటే చికెన్ చారు రెడీగా ఉంటుంది. ఈ చారు అన్నంలోకి బాగా కలుస్తుంది. తక్కువ చికెన్తో ఎక్కువ మందికి వడ్డించుకోవచ్చు.
- మీరు కుక్కర్లో కాకుండా గిన్నెలో కూడా ఇదే విధంగా కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. గిన్నెలో చేస్తున్నట్లయితే మూతపెట్టుకుని మీడియం టు హై ప్లేమ్లో 15 - 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే చాలు!
