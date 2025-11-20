ఒక్క మెసేజ్తో ఆధార్ వర్చువల్ ఐడీ! - బయోమెట్రిక్ లాకింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 8:47 PM IST
AADHAAR UPDATE : మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణానికి గుర్తింపు కార్డుగా మొదలుకుని రోజువారీ జీవితంలో ఆధార్ వినియోగం సర్వ సాధారణమైపోయింది. రానున్న రోజుల్లో దీని వాడకం మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ పథకాలతో పాటు పలు సందర్భాల్లో గుర్తింపు కార్డుగా ఉపయోగిస్తున్న ఆధార్ కార్డు ఇకపై హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, అపార్ట్మెంట్లలో ఎంట్రీ కార్డుగానూ నమోదుకానుంది. ఈ మేరకు ఆఫ్లైన్ వెరిఫికేషన్ (Aadhaar offline verification) దిశగా కేంద్రం అడుగులు వేస్తోంది.
దుర్వినియోగం కాకుండా
రైల్వే రిజర్వేషన్, మొబైల్ సిమ్ కార్డు లాంటి అవసరాలతో పాటు చాలా ప్రదేశాల్లో ఆధార్ తప్పనిసరి నిబంధన ఉంది. అలాంటి చోట ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డు చూపించడమేగాకుండా కాపీ కూడా అడుగుతున్నారు. దీంతో వ్యక్తిగత సమాచారం దుర్వినియోగం అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆధార్ కార్డుపై వివరాలేమీ లేకుండా కేవలం క్యూఆర్ కోడ్, ఫొటో మాత్రమే ఉండేలా మార్పు తీసుకొచ్చే యోచనలో కేంద్రం ఉంది. అదే విధంగా ఆఫ్లైన్ (Aadhaar offline verification) ఐడీ చెక్ను కూడా ప్రవేశపెడితే ఆధార్ హార్డ్ కాపీలు చూపించాల్సిన అవసరం ఉండబోదు.
ఆధార్ అంగడి సరకు కాకుండా
ఆధార్ కార్డు ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రాథమిక గుర్తింపు కార్డుగా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలో ఆధార్లోని వ్యక్తిగత వివరాలు అంగడి సరకుగా మారితే ప్రమాదకరమే అనడానికి గతంలో రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ఉదంతం సరైన ఉదాహరణ. ఆ శాఖ వెబ్సైట్ నుంచి బయటికొచ్చిన ఆధార్ సమాచారంతో అనేకమంది ఖాతాల నుంచి రూ.లక్షలు మాయమయ్యాయి. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఉడాయ్ (UIDAI) వర్చువల్ ఐడీ, ఆధార్ లాక్, హిస్టరీ వంటి సేవలను అందుబాటులో ఉంచింది. ఈ నేపథ్యంలో మన సమాచార భద్రతను ఒక సారి సమీక్షించుకోవడం మంచిది.
ఒక్క మెసేజ్తో ఆధార్ వర్చువల్ ఐడీ పొందొచ్చు!
- వర్చువల్ ఐడీ(వీఐడీ) ద్వారా వ్యక్తిగత సమాచారం మరింత సురక్షితంగా ఉంటుంది.
- అధికారిక పోర్టల్ ఆధార్ సర్వీసుల్లో వర్చువల్ ఐడీ(వీఐడీ) జనరేట్పై క్లిక్ చేసి ఆధార్ నంబరు, క్యాప్చా ఎంటర్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత లింక్ అయిన ఫోన్ నంబరుకు వచ్చిన ఓటీపీని నమోదు చేస్తే వర్చువల్ ఐడీ వస్తుంది.
- మెసేజ్ పంపించడం ద్వారా వర్చువల్ ఐడీ(16 అంకెల సంఖ్య)ని పొందవచ్చు.
- ఆధార్కు లింక్ అయిన ఫోన్ నంబరులో ఆర్వీఐడీ స్పేస్ ఆధార్లోని చివరి నాలుగు అంకెలను టైప్ చేసి 1947కు మెసేజ్ చేస్తే వర్చువల్ ఐడీ నంబర్ మీ మొబైల్కే వస్తుంది.
- ప్రతి పనికీ ఆధార్ బదులు వర్చువల్ ఐడీ(వీఐడీ)ని ఉపయోగించవచ్చు.
- బ్యాంకు అకౌంట్ ఓపెనింగ్, ప్రభుత్వ సర్వీసులకు దరఖాస్తు చేయడానికి, ఈ కేవైసీ తదితరాల అవసరాలకు వర్చువల్ ఐడీని ఉపయోగించొచ్చు.
లాక్ చేసేద్దామా
- ఆధార్ వివరాలు దుర్వినియోగం కాకముందే లాక్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. దీనికి గాను ముందుగా "మై ఆధార్" పోర్టల్కు వెళ్లాలి. అందులో ఆధార్ సర్వీసెస్పై క్లిక్ చేస్తే ఆధార్ లాక్, అన్లాక్ అని కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి తదుపరి ప్రాసెస్లో ఆధార్ వర్చువల్ ఐడీ(వీఐడీ), పూర్తి పేరు, పిన్కోడ్, క్యాప్చా ఎంటర్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మీ మొబైల్ నంబర్కు వచ్చిన ఓటీపీని నమోదు చేస్తే మీ ఆధార్ బయోమెట్రిక్ లాక్ అవుతుంది. అన్లాక్ చేయడానికి కూడా ఇదే పద్ధతి పాటించాలి.
హిస్టరీ ఇలా
- ఆధార్ ఎక్కడెక్కడ, ఏఏ అవసరాలకు వినియోగించారో తెలుసుకోవడానికి ఉడాయ్ పోర్టల్కు వెళ్లాలి.
- పైన ఎడమవైపు ఉన్న మై ఆధార్ ఆప్షన్లో కనిపించే ఆధార్ సర్వీసెస్పై క్లిక్ చేసిన తర్వాత దిగువన ఆధార్ అథంటికేషన్ హిస్టరీ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోగానే కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- అందులో లాగిన్పై క్లిక్ చేసి ఆధార్ నంబర్, క్యాప్చా, ఓటీపీ నమోదు చేసి లాగిన్ కావాలి. ఆ తర్వాత కనిపించే స్క్రీన్లో అథెంటికేషన్ హిస్టరీపై క్లిక్ చేయాలి.
- అక్కడ ఆల్, తేదీ ఎంచుకుంటే ఆధార్ లింక్ చేసిన ఓటీపీ, బయోమెట్రిక్, డెమోగ్రాఫిక్ ద్వారా మీ కార్డును ఆరు నెలలుగా ఎక్కడెక్కడ వినియోగించారనే విషయం అర్థం అవుతుంది.
ఫిర్యాదు ఇలా
- మీకు తెలియకుండా ఆధార్ను ఎక్కడైనా వినియోగించారని అనిపిస్తే వెంటనే 1947కి కాల్ చేయడం, లేదా help@uidai.gov.in కి మెయిల్ చేయవచ్చు. లేదా ఉడాయ్ వెబ్సైట్లో నేరుగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. దుర్వినియోగం జరగకుండా ఆధార్ కార్డ్ను బయోమెట్రిక్ లాక్ చేయడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
