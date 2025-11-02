ETV Bharat / offbeat

క్యారెట్‌ తో హల్వా కాదు - ఇలా నోరూరించే గులాబ్‌జామ్‌ చేసేయండి!

- స్వీట్ లవర్స్​ కోసం సూపర్ రెసిపీ సిద్ధం - నోట్లో ఇలా వేసుకుంటే అలా కరిగిపోతుంది!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Carrot Gulab Jamun in Telugu : స్వీట్ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి మౌత్ వాటరింగ్ అయిపోతుంది. అయితే మరికొన్ని రకాల స్వీట్లు ఉంటాయి. అవి అంతకు మించి అన్నట్టుగా నోరూరిస్తాయి. తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అలాంటి ఓ రెసిపీని మీకు పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే క్యారెట్ గులాబ్ జామ్.

క్యారెట్ తో హల్వా చేయడం అందరికీ తెలుసు. కానీ, గులాబ్ జామ్ చేయొచ్చనే విషయం మాత్రం కొద్ది మందికే తెలుసు. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ రెసిపీని ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిందే. ముఖ్యం తీపిని అమితంగా ఇష్టపడేవారైతే మిస్ కాకూడదు. అంత బాగుంటుందీ స్వీట్. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • 250 గ్రాముల చక్కెర
  • 200 ML పాలు
  • 4 యాలకులు
  • 600 గ్రాముల క్యారెట్
  • 100 గ్రాముల మిల్క్‌ పౌడర్‌
  • 2 టేబుల్‌ స్పూన్ల నెయ్యి
  • 5 టేబుల్‌ స్పూన్ల ఉప్మారవ్వ
  • 2 స్పూన్ల పిస్తా పప్పు
  • ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో షుగర్ వేసుకోవాలి. అందులో 200 మిల్లీ లీటర్ల నీళ్లు పోసుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని దానిపైన పెట్టి సిమ్​లో ఉడికించాలి. ఇందులోనే యాలకులను కూడా చీల్చి వేసుకోవాలి.
  • గరిటతో అటూ ఇటూ తిప్పుతూ ఉండాలి. మెల్లగా చక్కెర కరుగుతూ ఉంటుంది.
  • చక్కర పాకం కాస్త చిక్కగా అయిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకొని దింపేసుకోవాలి. పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈ లోగా క్యారెట్లను శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని, పీలర్​తో పొట్టు తీసేసుకోవాలి. అన్నీ ఇలాగే చేసుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకొని చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌమీద పాన్ పెట్టి, అందులో నెయ్యి వేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడెక్కిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న క్యారెట్ ముద్దను అందులో వేసేయాలి.
  • అది కాస్త వేగిన తర్వాత ఇందులో పాలు పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రవ్వ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. పాలన్నీ ఇగిరిపోయే వరకు కలియబెడుతూనే ఉండాలి
  • పాలు మొత్తం ఆవిరై పొడిపొడిలా అవుతున్నప్పుడు మిల్క్‌ పౌడర్‌ యాడ్​ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఉండలు కట్టకుండా గరిటతో మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి.
  • మిశ్రమం మొత్తం దగ్గరగా అయిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి, ఐదారు నిమిషాలలపాటు చల్లారనివ్వాలి
  • ఆ తర్వాత కాస్త వేడిగా ఉండగానే గులాబ్ జామ్ బాల్స్ లాగా చేత్తో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టౌమీద పాన్ పెట్టి, అందులో ఆయిల్​ వేసుకొని, వేడెక్కిన తర్వాత ఈ బాల్స్ వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వాటిని షుగర్ సిరప్​లో వేసుకొని, పిస్తా పలుకులు చల్లుకోవాలి.
  • అలా వాటిని ఓ గంట సేపు వదిలేస్తే సరి. అద్దిరిపోయే గులాబ్‌జామ్‌ సిద్ధమైపోతుంది.
  • ఈ క్యారెట్ గులాబ్ జామ్ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

