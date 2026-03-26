నోరూరించే "క్యాబోజీ పటోలి" - చపాతి, రైస్​లోకి అద్దిరిపోద్ది

- సరికొత్తగా తినాలనిపించే వారికి పటోలి సూపర్ ఛాయిస్ - పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా లాగిస్తారు

Cabbage Patoli
Cabbage Patoli
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 26, 2026 at 10:30 AM IST

Cabbage Patoli : రెగ్యులర్ వంటలను రుచి చూసే నాలుక కొత్త రుచులు కోరుకోవడం సహజం. అయితే చాలా మందికి కోరిక ఉన్నప్పటికీ ప్రత్యేకమైన రెసిపీలు చేసుకోవడానికి ముందుకు రారు. దీనికి ప్రధాన కారణం అదొక ప్రయోగంలా భావించడమే. సరిగా వస్తుందో రాదోనని సందేహించడమే. అనవసరంగా ప్రయోగం విఫలమైతే మళ్లీ కొత్త కర్రీ తయారు చేసుకోవాల్సి వస్తుందనే ఆలోచనతో, రొటీన్ రెసిపీల వైపు మొగ్గు చూపుతుంటారు. కానీ, నిత్యం ఇలాగే అనుకుంటే ఇక కొత్త రెసిపీలు రుచి చూసేది ఎప్పుడు?

అందుకే తప్పకుండా తరుచూ కొత్త రుచులను ఆస్వాదించాల్సిందే. ఇప్పుడు మీకోసం ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. ఇది చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. అదే క్యాబేజీ పటోలి. కొంత మందికి క్యాబేజీ స్మెల్ పడదు అంటారు. అలాంటి వారు కూడా ఈ వంటను ట్రై చేయొచ్చు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ముఖ్యంగా చపాతీలోకి అద్దిరిపోయే కాంబినేషన్ ఇది! రైస్​లోకి కూడా బాగుంటుంది. మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాబేజీ అర ముక్క
  • ఐదారు పచ్చి మిర్చీ
  • రెండు రెమ్మల కరివేపాకు
  • ఐదారు ఎండు మిర్చీ
  • అరకప్పు నానబెట్టుకున్న శనగపప్పు
  • మూడు అల్లం ముక్కలు
  • సరిపడా ఉప్పు
  • ఆవాలు అర స్పూను
  • జీలకర్ర అర స్పూను
  • శనగపప్పు అర స్పూను
  • మినపప్పు అర స్పూను
  • పసుపు అర స్పూను
  • ఇంగువ చిటికెడు
  • అరకప్పు ఉల్లిపాయలు

పెరుగుతో "జొన్న ఉప్మా" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది! - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

తయారీ విధానం :

  • ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ఐదారు పచ్చి మిర్చీ, రెండు రెమ్మల కరివేపాకు, ఐదారు ఎండు మిర్చీ, అరకప్పు నానబెట్టుకున్న శనగపప్పు, మూడు అల్లం ముక్కలు, సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అయితే ఫైన్ పేస్టు మాదిరిగా గ్రైండ్ చేయకూడదు. పలుకుగానే మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు క్యాబేజీని కట్ చేసుకోవాలి. సన్నగా పొడవుగా కట్​ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టౌ మీద బాండీ పెట్టుకొని చేసుకోవాలి. ఫ్రైకి బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఆయిల్​ వేసుకొని, వేడెక్కిన తర్వాత ముందుగా ఆవాలు వేసుకోవాలి
  • తాలింపులో ఆవాలు మరీ ఎక్కువగా వేయకపోతేనే బాగుంటుంది. వీటితోపాటు జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినపప్పు, ఇంగువ, పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవాలి
  • తాలింపు చక్కగా వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. వీటిని సన్నగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఉల్లిపాయలు కాస్త వేగాలి. ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేయాలి
  • అన్నీ పచ్చివే వేశాం కాబట్టి, చక్కగా మగ్గేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • ఆయిల్​లో ఇవి చక్కగా వేగిన తర్వాత క్యాబేజీ వేసుకోవాలి. క్యాబేజీ వేసిన తర్వాత ఫ్లేమ్ పెంచుకోవాలి. మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత మంట తగ్గించి, మూత పెట్టి 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
  • చక్కగా మగ్గిన తర్వాత ఓసారి మొత్తం కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తురిమి పెట్టుకున్న పచ్చి కొబ్బరిని వేసుకోవాలి. తర్వాత కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • కాసేపు తర్వాత స్టౌ ఆఫ్​ చేసుకుంటే సరి. అద్దిరిపోయే క్యాబేజీ పటోలీ సిద్ధమైపోతుంది
  • ఇది పిల్లలకు చక్కటి స్నాక్​గా సరిపోతుంది. పెద్దలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు. దీన్ని చపాతీ లేదా రైస్ ఎందులోకైనా అద్దిరిపోతుంది.

నోరూరించే మినీ మటన్ దోశ - వారెవ్వా అనిపించే రుచితో!

