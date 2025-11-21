"క్యాబేజీ నచ్చదా?" - అర కేజీ తెచ్చుకుని ఇలా స్నాక్స్ చేస్తే అర నిమిషంలో ఖాళీ చేస్తారు!
అర కిలో క్యాబేజీ ఉంటే చాలు - రోడ్ సైడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ టేస్టీ స్నాక్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 4:45 PM IST
Veg Manchurian Ingredients : పిల్లలే కాదు కొంత మంది పెద్దవాళ్లు కూడా క్యాబేజీ అంతగా నచ్చరు. అలాంటి వారు క్యాబేజీ ఫ్రై, పకోడీ లాంటివి బాగానే తింటుంటారు. అయితే, ఓ సారి క్యాబేజీ తెచ్చి ఇలా మంచూరియా బాల్స్ చేసి పెట్టండి. ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఇలా చేసిపెట్టగానే వేడి వేడిగా క్షణాల్లో లాగించేస్తారు. రోడ్ సైడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ టేస్ట్ కు ధీటుగా ఇంట్లోనే ఓ సారి ఇలా చేసేయండి.
ఎర్రటి బెంగళూరు "బెన్నె దోసె" - పైన కరకరలాడుతూ లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- క్యాబేజీ - అర కేజీ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
- పచ్చి మిర్చి తరుగు - 3
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- మైదా - 1 కప్పు
- కార్న్ ఫ్లోర్ - అర కప్పు
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- వెల్లుల్లి తరుగు - 8
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉప్పు - తగినంత
- సోయా సాస్ - కొద్దిగా
- కెచప్ - 1 స్పూన్
- గ్రీన్ సాస్ - 1 స్పూన్
- రెడ్ చిల్లీ సాస్ - 1 స్పూన్
- వెనిగర్ - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉల్లికాడలు - తరుగు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కేజీ క్యాబేజీ ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. సన్నగా కట్ చేసి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, మిరియాల పొడి, పచ్చి మిర్చి తరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని అన్నింటిని బాగా కలుపుకోవాలి.
- క్యాబేజీలో ఉన్న నీరు సరిపోతుంది కాబట్టి ఓ 10 నిమిషాలు మూత పెట్టి ఊరబెడితే చాలు! ఆ తర్వాత కొద్దిగా 1 కప్పు మైదా, అర కప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకుని బాగా మర్దనా చేస్తూ కలుపుకోవాలి. క్యాబేజీలో నీళ్లు సరిపోకపోతే కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ కలుపుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పిండిని చిన్న చిన్న ఉండల్లా మంచూరియా సైజులో వేయించుకోవాలి.
- కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి మంచూరియా వేయించుకోవాలి. ఈ మంచూరియా బాల్స్ హై టు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి. మంచి రంగు వచ్చిన తర్వాత పక్కకు తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు మంచూరియా కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి తరుగు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు, మిరియాల పొడి, సోయా సాస్ వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మరో గిన్నెలో కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లోర్, నీళ్లు పోసుకుని ఉండలు కట్టకుండా కలిపి పోపులో పోసుకోవాలి. పిండి గడ్డ కట్టకుండా కలుపుతూ ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న మంచూరియా బాల్స్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కెచప్, గ్రీన్ సాస్, రెడ్ చిల్లీ సాస్, వెనిగర్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, ఉల్లికాడలు వేసుకుని గార్నిష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
కమ్మటి పెసరపప్పు, మెంతికూర కర్రీ - ఇలా చేస్తే అద్భుతమైన కొత్త టేస్ట్!
రెస్టారెంట్ స్టైల్ "దాల్ కిచిడీ" - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!