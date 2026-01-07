చుక్క ఆయిల్ లేకుండా - అద్దిరిపోయే "బ్రకోలీ లడ్డూ"!
- రుచికి రుచి, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం! - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు - ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ
Published : January 7, 2026 at 1:55 PM IST
Broccoli laddu : ఈ రోజుల్లో జనాలకు ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెరిగింది. దీంతో ఫుడ్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారు. అయితే, రుచి విషయంలో కాంప్రమైజ్ కాలేక కొందరు ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇలాంటి వారు ప్రత్యామ్నాయాల కోసం వెతుకుతుంటారు. అటువంటి వారికి ఓ సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే "బ్రోకలీ బాల్స్". హెల్త్కు బ్రోకలీ ఎంత మంచిదో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇందులో విటమిన్ సీ, కే పుష్కలంగా ఉంటాయి. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి, గుండెను సంరక్షిస్తుంది. ఇంకా క్యాన్సర్ ను కూడా నిరోధిస్తుందని నిపుణులు చెబుతుంటారు.
అయితే, ఇలాంటి ఫుడ్ తినాలంటే చాలా మంది ముఖం చిట్లిస్తుంటారు. అంత రుచిగా ఉండదని భావించడమే దీనికి ప్రధానం కారణం. కానీ, చేసుకోవాలేగానీ బ్రోకలీతో రుచికరమైన స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అందులో ఒకటైన బ్రోకలీ బాల్స్ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇందులో స్పెషాలిటీ ఏమంటే ఒక్క చుక్క కూడా ఆయిల్ లేకుండానే ఇవి తయారవుతాయి! మరి, వీటిని ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కప్పున్నర బ్రోకలీ
- 1/2 కప్పు ఉల్లి తరుగు
- 1/2 స్పూన్ వాము
- 1 స్పూన్ పుదీనా పొడి
- 1 స్పూన్ సబ్జాగింజలు
- 1/2 స్పూన్ మిరియాల పొడి
- 1/2 స్పూన్ గార్లిక్ పౌడర్
- 1/2 కప్పు బ్రెడ్ పొడి
- 1/4 కప్పు ఆల్మండ్ మీల్
- 1 టేబుల్ స్పూన్ డ్రై యీస్ట్
- తగినంత ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బ్రోకలీని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయలను కూడా సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- దాని తర్వాత సబ్జాగింజలను కూడా క్లీన్ చేసుకొని మంచి నీళ్లలో కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టౌ వెలిగించి, కడాయి పెట్టుకొని అందులో ముందుగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి
- ఉల్లిపాయలు కాస్త వేగిన తర్వాత తరిగిన బ్రోకలీ వేసుకోవాలి
- అందులోనే ఉప్పు కూడా వేసుకొని, తడి పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత అందులో గార్లిక్ పౌడర్, మిరియాల పొడి, వాము, బ్రెడ్ పొడి, పుదీనా పొడి వేసి మరి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆల్మండ్ మీల్ యాడ్ చేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- అంతగా చక్కగా కుక్ అయిందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత చివరలో నానబెట్టుకున్న సబ్జాగింజలు వేసి, మిక్స్ చేసి దించుకోవాలి. పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఆ మిశ్రమం మొత్తం చల్లారిన తర్వాత 12 భాగాలుగా చేసుకోవాలి. మొత్తం సమ భాగాలుగా చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఒక్కో భాగం మిశ్రమాన్ని చేతిలోకి తీసుకొని రెండు చేతులతో నొక్కుతూ బాల్స్ మాదిరిగా తయారు చేయాలి.
- అన్నీ తయారు చేసుకున్న తర్వాత స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి లో-ఫ్లేమ్లో మరోసారి వేయించుకోవాలి.
- ఇలా ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు నెయ్యి లేదా ఆయిల్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంతే, అద్దిరిపోయే ఆయిల్ లెస్ బ్రోకలీ రెసిపీ సిద్ధమైపోతుంది.
- ఇది చాలా టేస్టీగా, ఇంకా చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది. చూడ్డానికి కూడా కలర్ ఫుల్గా ఉండే ఈ లడ్డూలను పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
టిప్స్ :
- ఈ రెసిపీ తయారు చేస్తున్నప్పుడు స్టౌ లో-ఫ్లేమ్లోనే ఉండేలా చూసుకోండి. ఆయిల్ లేకుండా చేస్తున్నాం కాబట్టి మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
- కాస్త ఆయిల్ ఉన్నా పర్వాలేదు మరింత టేస్టీగా తినాలి అనుకునేవారు. చివరలో లడ్డూలు ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు నెయ్యితో చేసుకోవచ్చు. ఘుమఘుమలాడుతూ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి.
