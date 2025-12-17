బ్రెడ్తో సూపర్ టేస్టీ "రసమలై" - ఇలా నోట్లో వేసుకోగానే అలా కరిగిపోతుంది!
బ్రెడ్తో సింపుల్గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - నిమిషాల్లోనే రెడీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 4:45 PM IST
Bread Malai Prepare in Telugu : బ్రెడ్తో వివిధ రకాల స్వీట్స్ చేస్తుంటారు. ఇందులో బర్ఫీ, హల్వా, డబుల్ కా మీఠా లాంటివి ఉంటాయి. మరి మీరు ఎప్పుడైనా బ్రెడ్ రసమలై తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నోట్లో వేసుకోగానే ఇలా మెల్ట్ అయిపోద్ది. పైగా తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. అది కూడా బ్రెడ్, పాలు ఉంటే చాలు నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. అంతేకాక పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు.
ఎప్పుడైనా ఇంట్లో స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. బిగినర్స్ కూడా చాలా సులువుగా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. స్నేహితులు లేదా బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ బ్రెడ్ రసమలై ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
గోంగూర నిల్వ పచ్చడి ఇలా పెడితే ఏడాదంతా నిల్వ ఉంటుంది - ఆరబెట్టే అవసరమే లేదు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - 8
- పంచదార - 50 గ్రాములు
- పాలు - 1 లీటర్
- కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
- యాలకుల పొడి - అర స్పూన్
- రోజ్ వాటర్ - అర టీ స్పూన్
- పిస్తా - కొద్దిగా
- ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ - ఒక చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 8 బ్రెడ్ స్లైస్లను తీసుకొని రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో లీటర్ పాలు, 50 గ్రాముల పంచదార వేసి మరిగించాలి. మిల్క్ దాదాపు పావు లీటర్ అయ్యే వరకు మరగనివ్వాలి.
- ఇందులో చిటికెడు కుంకుమపువ్వు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అలాగే అర స్పూన్ యాలకుల పొడి, ఒక చిటికెడు ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ వేసి కలపాలి.
- ఇంకోవైపు కట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలను నీళ్లలో వేసి వెంటనే బయటకు తీయాలి. ఇప్పుడు నీళ్లు లేకుండా ఈ ముక్కలను వత్తుకొని రెడీ చేసుకున్న పాల మిశ్రమంలో వేయాలి.
- అనంతరం గరిటె పెట్టకుండా పాల మిశ్రమంలో బ్రెడ్ ముక్కలు కలిసేలా తిప్పాలి. అదే విధంగా అర టీ స్పూన్ రోజ్ వాటర్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత బ్రెడ్ స్లైస్లను ప్లేట్లో వేయాలి, ఆ పైన పాల మిశ్రమాన్ని పోయాలి. వాటి పైన పిస్తాతో గార్నిష్ చేసి రెండు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి.
- రెండు గంటల తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లోంచి బయటకు తీసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే బ్రెడ్ రసమలై రెడీ అయినట్లే!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ బ్రెడ్ రసమలై చేశారంటే తియ్యటి పాకంతో పాటు లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటుంది!
- మీరు బ్రెడ్ రసమలైను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బ్రెడ్, పాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "సేమియా బొబ్బట్లు" - పప్పు ఉడికించే అవసరమే లేకుండా ఇలా చేయండి!
అద్దిరిపోయే "మునగాకు చిత్రాన్నం" - ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు బాక్స్ ఖాళీ చేసేస్తారు!