బ్రెడ్​తో సూపర్ టేస్టీ "రసమలై" - ఇలా నోట్లో వేసుకోగానే అలా కరిగిపోతుంది!

బ్రెడ్​తో సింపుల్​గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Bread Malai
Bread Malai (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Bread Malai Prepare in Telugu : బ్రెడ్​తో వివిధ రకాల స్వీట్స్ చేస్తుంటారు. ఇందులో బర్ఫీ, హల్వా, డబుల్ కా మీఠా లాంటివి ఉంటాయి. మరి మీరు ఎప్పుడైనా బ్రెడ్​ రసమలై తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నోట్లో వేసుకోగానే ఇలా మెల్ట్​ అయిపోద్ది. పైగా తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. అది కూడా బ్రెడ్, పాలు ఉంటే చాలు నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. అంతేకాక పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు.

ఎప్పుడైనా ఇంట్లో స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడు ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. బిగినర్స్​ కూడా చాలా సులువుగా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలు మళ్లీమళ్లీ చేయమని అడుగుతారు. స్నేహితులు లేదా బంధువులు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేసి వారికి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా ఈ బ్రెడ్​ రసమలై ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Bread Malai
పాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బ్రెడ్ స్లైస్​లు - 8
  • పంచదార - 50 గ్రాములు
  • పాలు - 1 లీటర్
  • కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
  • యాలకుల పొడి - అర స్పూన్
  • రోజ్ వాటర్ - అర టీ స్పూన్
  • పిస్తా - కొద్దిగా
  • ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ - ఒక చిటికెడు
Bread Malai
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 8 బ్రెడ్​ స్లైస్​లను తీసుకొని రౌండ్​గా కట్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో లీటర్ పాలు, 50 గ్రాముల పంచదార వేసి మరిగించాలి. మిల్క్ దాదాపు పావు లీటర్ అయ్యే వరకు మరగనివ్వాలి.
  • ఇందులో చిటికెడు కుంకుమపువ్వు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అలాగే అర స్పూన్ యాలకుల పొడి, ఒక చిటికెడు ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ వేసి కలపాలి.
Bread Malai
బ్రెడ్ (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు కట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలను నీళ్లలో వేసి వెంటనే బయటకు తీయాలి. ఇప్పుడు నీళ్లు లేకుండా ఈ ముక్కలను వత్తుకొని రెడీ చేసుకున్న పాల మిశ్రమంలో వేయాలి.
  • అనంతరం గరిటె పెట్టకుండా పాల మిశ్రమంలో బ్రెడ్ ముక్కలు కలిసేలా తిప్పాలి. అదే విధంగా అర టీ స్పూన్ రోజ్ వాటర్​ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత బ్రెడ్ స్లైస్​లను ప్లేట్​లో వేయాలి, ఆ పైన పాల మిశ్రమాన్ని పోయాలి. వాటి పైన పిస్తాతో గార్నిష్ చేసి రెండు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టాలి.
  • రెండు గంటల తర్వాత ఫ్రిడ్జ్​లోంచి బయటకు తీసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Bread Malai
యాలకులు (Getty Images)
  • ఇక అంతే నోరూరించే బ్రెడ్ రసమలై రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ బ్రెడ్ రసమలై చేశారంటే తియ్యటి పాకంతో పాటు లోపల సాఫ్ట్​గా ఉంటుంది!
  • మీరు బ్రెడ్ రసమలైను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే బ్రెడ్​, పాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

