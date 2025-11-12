ETV Bharat / offbeat

ఎండుకారం "సొరకాయ కర్రీ" - పాలు పోసి ఇలా చేస్తే అమృతంలా ఉంటుంది!

పచ్చికారం బదులు ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది

sorakaya_milk_curry_recipe_in_telugu
sorakaya_milk_curry_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 10:04 AM IST

2 Min Read
Sorakaya Milk Curry Recipe in Telugu : సొరకాయ కర్రీలోకి పచ్చికారం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. కానీ, ఓ సారి ఎర్రకారం వేసి పాలు పోసి చేసి చూశారా? చాలా కర్రీల్లో పాలు పోయడం మామూలే కానీ, ఇలా ఎండు కారం వేసి చేసినపుడు పాలు పోస్తే వచ్చే రుచి మామూలుగా ఉండదు. మెత్తగా ఉడికిన సొరకాయ ముక్కలు వేడి వేడి అన్నంలోకి పంటికింద తగిలినపుడు చాలా రుచిగా అనిపిస్తుంది. పాలు పోసి చేసిన గ్రేవీతో ఒక్కో ముద్ద చాలా అమృతంలా అనిపిస్తుంది. మీరూ ఇలాంటి సొరకాయ కర్రీని ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.

sorakaya_milk_curry_recipe_in_telugu
sorakaya_milk_curry_recipe_in_telugu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • సొరకాయ
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • పచ్చిశనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
sorakaya_milk_curry_recipe_in_telugu
sorakaya_milk_curry_recipe_in_telugu (Getty images)
  • టమోటాలు - 2
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కాచిన పాలు - పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
sorakaya_milk_curry_recipe_in_telugu
sorakaya_milk_curry_recipe_in_telugu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా సొరకాయ శుభ్రం చేసుకుని పొట్టు పీల్ చేసుకోవాలి. మరీ చిన్నవిగా కాకుండా మీడియం సైజు ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న ముక్కలను పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇపుడు స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, 2 పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని రంగు మారే వరకు వేయించి ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి.
sorakaya_milk_curry_recipe_in_telugu
sorakaya_milk_curry_recipe_in_telugu (Getty images)
  • ఆ తర్వాత సొరకాయ ముక్కలు, టమోటా ముక్కలు వేసుకుని పసుపు వేసుకుని బాగా కలపాలి. మంట మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని మూతపెట్టి ఐదారు నిమిషాల పాటు మద్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. ఇపుడు మూత తీసుకుని ఘాటుకు తగ్గట్లుగా కారం, ధనియాల పొడి వేసుకుని బాగా కలపాలి. కారం సొరకాయ ముక్కలకు పట్టుకుని నూనె వదిలే వరకు ఫ్రై చేసుకుని ఆ తర్వాత గ్లాసు నీళ్లు పోసుకోవాలి.
sorakaya_milk_curry_recipe_in_telugu
sorakaya_milk_curry_recipe_in_telugu (Getty images)
  • ఆ తర్వాత టేస్ట్ చూసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. మళ్లీ మరో ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత కాచిన పాలు పోసుకుని కలపాలి. ఇపుడు సన్నటి మంటపై మూత పెట్టి మరో 2 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే చాలు!
  • చివరగా సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలుపుకుంటే చాలు! సొరకాయ కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ కర్రీ చూస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది. వేడి వేడి అన్నంలో ఒక్కో సొరకాయ ముక్క పంటికింద భలే రుచిగా ఉంటుంది.

TAGGED:

SORAKAYA CURRY
BOTTLE GOURD RECIPES
BOTTLE GOURD CURRY
సొరకాయ కర్రీ
SORAKAYA RECIPE

