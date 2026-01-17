ETV Bharat / offbeat

సొరకాయతో "బజ్జీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

సొరకాయతో అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Sorakaya Bajji
Sorakaya Bajji (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 11:31 AM IST

2 Min Read
Sorakaya Bajji Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్​లో​ అందరికీ వేడివేడిగా ఏమైనా తినాలనిపిస్తుంది. ఆ సమయలో ఎప్పుడూ చేసే మిర్చీ బజ్జీలు, పునుగులు, గారెలు కాకుండా ఈసారి కొత్తగా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి చూడండి. అదే కరకరలాడే సొరకాయ బజ్జీలు. ఇవి క్రిస్పీగా నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి. రెగ్యులర్ స్నాక్స్ తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఇది బెటర్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఈజీగా చేయొచ్చు. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుతాయి. మరి ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sorakaya Bajji
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - ముప్పావు కప్పు
  • సొరకాయ - 1
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - అర టీస్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు తరుగు - కొంచెం
  • వాము - అర టీ స్పూన్
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Sorakaya Bajji
సొరకాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక సొరకాయను శుభ్రంగా కడిగి మధ్యలోకి రెండు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇందులో సగభాగం సొరకాయను తీసుకొని పొట్టు తీసి గుండ్రంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా​ తరిగి ఉంచాలి. అనంతరం ఈ ముక్కలను ఉప్పు కలిపిన నీటిలో వేసి పక్కనుంచాలి.
Sorakaya Bajji
శనగపిండి (Getty Images)
  • అలాగే మిక్సింగ్ బౌల్లో ముప్పావు కప్పు శనగపిండి, పావు కప్పు బియ్యప్పిండి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం కరివేపాకు తరుగు, అర టీ స్పూన్ వాము యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులో నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ మరీ గట్టిగా కాకుండా కొంచెం జారుడుగా ఉండేలా పిండిని కలపాలి.
Sorakaya Bajji
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయికి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత సొరకాయ ముక్కలను రెడీ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమంలో ముంచి కాగుతున్న నూనె​లో నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కటిగా కడాయికి సరిపడా వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • అనంతరం బజ్జీలను గరిటెతో రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించి ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Sorakaya Bajji
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అంతే క్రిస్పీ, టేస్టీ సొరకాయ బజ్జీలు మీ ముందుంటాయి!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వన్స్​మోర్ అంటారంతే!

