ETV Bharat / offbeat

"బీరకాయ" అసలైన రుచి చూడాలంటే ఇలా చేయండి - అన్నం, చపాతీలోకి ఎంతో బాగుంటుంది!

బీరకాయ కర్రీ నచ్చట్లేదా? - ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి!

ridge_gourd_recipe
ridge_gourd_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 11:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ridge Gourd curry Recipe in Telugu : బీరకాయ కర్రీ చాలా మందికి అంతగా నచ్చదు. బీరకాయ ముక్కలు మెత్తగా ఉడికించకపోవడం వల్ల తినే సమయంలో పంటికి ఇబ్బందిగా మారుతాయి. కానీ, బీరకాయ సరిగ్గా కుక్ చేస్తే ఇష్టం లేని వాళ్లు కూడా మళ్లీ మళ్లీ కావాలనేంతగా ఉంటుంది. ఓ సారి ఇలా ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా బీరకాయ కర్రీ ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో బాగుంటుంది. పైగా ఇది చాలా హెల్దీ కూడా.

"బీరకాయ పెసరపప్పు కర్రీ" - ఈ ట్రిక్ ఫాలో అయితే అద్భుతమైన రుచి!

ridge_gourd_recipe
ridge_gourd_recipe (ETV Bharat)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • లేత బీరకాయలు - పావుకిలో
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • ఉప్పు - తగినంత
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • నువ్వులు లేదా పల్లీలు - 50 గ్రాములు
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 8
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
ridge_gourd_recipe
ridge_gourd_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పావుకిలో లేత బీరకాయలు శుభ్రం చేసుకుని చెక్కు తీసి సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. బీరకాయ ముక్కలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. బీరకాయల్లో కొన్ని చేదుగా ఉంటాయి. అందుకే ముందుగా ఓ ముక్క కట్ చేసుకుని టేస్ట్ చూసుకోవాలి.
  • కడాయిలో నూనె ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసుకుని చిటపటలాడించి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
ridge_gourd_recipe
ridge_gourd_recipe (Getty images)
  • ఉల్లిపాయలు మెత్తబడిన తర్వాత బీరకాయ ముక్కలు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి. బీరకాయల్లో నీళ్లు ఉంటాయి కాబట్టి మెత్తగా ఉడికే వరకు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి
ridge_gourd_recipe
ridge_gourd_recipe (Getty images)
  • మరో గిన్నెలో ఇపుడు 50గ్రాముల నువ్వులు లేదా పల్లీలు వేయించుకోవాలి. కావాలనుకుంటే రెండింటినీ కలిపి వాడుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, జీలకర్ర వేసుకుని సన్నటి మంటపై వేయించాలి. నువ్వులు వేగిన తర్వాత చల్లార్చుకుని మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. 8 వెల్లుల్లి కూడా వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
ridge_gourd_recipe
ridge_gourd_recipe (Getty images)
  • ఈ లోగా బీరకాయ ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిపోతాయి. కర్రీ చాలా దగ్గరపడి గట్టిగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇపుడు రెడీ చేసుకున్న పొడి కూడా వేసుకుని కలిపి, కొద్దిగా నీళ్లు చిలకరించుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుని కలిపి దించుకుంటే చాలు.
  • ఈ కర్రీ అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. బీరకాయ అంటే ఇష్టం లేని వాళ్లు కూడా ఇకపై ఫ్యాన్ అయిపోతారు.

గోధుమపిండితో రుచికరమైన "స్వీట్ బోండా" - టేస్ట్ చూస్తే వదలనే వదలరు!

అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకునే స్నాక్ ఇది - క్రిస్పీగా, స్పైసీగా ఉంటుంది!

TAGGED:

RIDGE GOURD CURRY
RIDGE GOURD FRY
బీరకాయ కర్రీ ఎలా చేయాలి
TASTY RIDGE GOURD
RIDGE GOURD RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.