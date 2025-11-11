"బీరకాయ" అసలైన రుచి చూడాలంటే ఇలా చేయండి - అన్నం, చపాతీలోకి ఎంతో బాగుంటుంది!
బీరకాయ కర్రీ నచ్చట్లేదా? - ఓ సారి ఇలా ట్రై చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 11:22 AM IST
Ridge Gourd curry Recipe in Telugu : బీరకాయ కర్రీ చాలా మందికి అంతగా నచ్చదు. బీరకాయ ముక్కలు మెత్తగా ఉడికించకపోవడం వల్ల తినే సమయంలో పంటికి ఇబ్బందిగా మారుతాయి. కానీ, బీరకాయ సరిగ్గా కుక్ చేస్తే ఇష్టం లేని వాళ్లు కూడా మళ్లీ మళ్లీ కావాలనేంతగా ఉంటుంది. ఓ సారి ఇలా ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా బీరకాయ కర్రీ ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో బాగుంటుంది. పైగా ఇది చాలా హెల్దీ కూడా.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- లేత బీరకాయలు - పావుకిలో
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉల్లిపాయ - 1
- ఉప్పు - తగినంత
- పసుపు - పావు స్పూన్
- నువ్వులు లేదా పల్లీలు - 50 గ్రాములు
- ఎండుమిర్చి - 3
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 8
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావుకిలో లేత బీరకాయలు శుభ్రం చేసుకుని చెక్కు తీసి సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. బీరకాయ ముక్కలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. బీరకాయల్లో కొన్ని చేదుగా ఉంటాయి. అందుకే ముందుగా ఓ ముక్క కట్ చేసుకుని టేస్ట్ చూసుకోవాలి.
- కడాయిలో నూనె ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసుకుని చిటపటలాడించి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు మెత్తబడిన తర్వాత బీరకాయ ముక్కలు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి. బీరకాయల్లో నీళ్లు ఉంటాయి కాబట్టి మెత్తగా ఉడికే వరకు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి
- మరో గిన్నెలో ఇపుడు 50గ్రాముల నువ్వులు లేదా పల్లీలు వేయించుకోవాలి. కావాలనుకుంటే రెండింటినీ కలిపి వాడుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, జీలకర్ర వేసుకుని సన్నటి మంటపై వేయించాలి. నువ్వులు వేగిన తర్వాత చల్లార్చుకుని మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. 8 వెల్లుల్లి కూడా వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ లోగా బీరకాయ ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిపోతాయి. కర్రీ చాలా దగ్గరపడి గట్టిగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇపుడు రెడీ చేసుకున్న పొడి కూడా వేసుకుని కలిపి, కొద్దిగా నీళ్లు చిలకరించుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుని కలిపి దించుకుంటే చాలు.
- ఈ కర్రీ అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. బీరకాయ అంటే ఇష్టం లేని వాళ్లు కూడా ఇకపై ఫ్యాన్ అయిపోతారు.
