జిగురు లేకుండా "బెండకాయ పులుసు" - ఈ స్టైల్లో వండితే అద్దిరిపోయే రుచి!
నోరూరించే బెండకాయ పులుసు - ఇలా చేస్తే వేడివేడి అన్నంలోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 10:53 AM IST
Okra Pulusu Prepare in Telugu : బెండకాయ పులుసును చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ స్టైల్లో చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో బెండకాయ పులుసు చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - 300 గ్రాములు
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- పచ్చిమిర్చి - 6
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 టీ స్పూన్లు
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- శనగపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- బెల్లం - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం 300 గ్రాముల బెండకాయలను కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత చింతపండు రసం అర లీటర్ వరకు వచ్చేలా నీటిని కలపాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు, మూడు ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, వేసి వేయించాలి. అలాగే కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి.
- అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా రెండు టీ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, అర లీటర్ చింతపండు రసం, ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- అలాగే కప్పులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలిపి పెట్టుకోవాలి.
- పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చివరన శనగపిండి నీళ్లు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే బెండకాయ పులుసు తయారైనట్లే!
