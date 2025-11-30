ETV Bharat / offbeat

జిగురు లేకుండా "బెండకాయ పులుసు" - ఈ స్టైల్లో వండితే అద్దిరిపోయే రుచి!

నోరూరించే బెండకాయ పులుసు - ఇలా చేస్తే వేడివేడి అన్నంలోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Bendakaya Pulusu
Bendakaya Pulusu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 10:53 AM IST

2 Min Read
Okra Pulusu Prepare in Telugu : బెండకాయ పులుసును చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ స్టైల్లో చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో బెండకాయ పులుసు చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Bendakaya Pulusu
బెండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెండకాయలు - 300 గ్రాములు
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • మెంతులు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • పచ్చిమిర్చి - 6
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 2 టీ స్పూన్లు
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • శనగపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • బెల్లం - 1 టీ స్పూన్
Bendakaya Pulusu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం 300 గ్రాముల బెండకాయలను కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత చింతపండు రసం అర లీటర్ వరకు వచ్చేలా నీటిని కలపాలి.
Bendakaya Pulusu
చింతపండు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ మెంతులు, మూడు ఎండుమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, వేసి వేయించాలి. అలాగే కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి.
  • అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి వేయించాలి.
Bendakaya Pulusu
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా రెండు టీ స్పూన్ల కారం, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, అర లీటర్ చింతపండు రసం, ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Bendakaya Pulusu
ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)
  • అలాగే కప్పులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలిపి పెట్టుకోవాలి.
  • పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చివరన శనగపిండి నీళ్లు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
  • ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే బెండకాయ పులుసు తయారైనట్లే!

